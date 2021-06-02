Хабаровские «Амурские волны»: от Рио-Риты до Пуччини

Хабаровск девятый раз накрыли «Амурские волны»

Хабаровчане словно сговорились. Они громко аплодировали, и если бы не взмах дирижерской палочки, овации вряд ли заканчивались бы. Каждый номер — на ура, после почти каждого номера: «Браво!».

Здесь было место и нежности, и тонкой лиричности, и мягкому юмору, и настоящей любви к Родине, тому истинному патриотизму, который сегодня встречается не столь часто.

«Я люблю тебя жизнь!» – это не просто песня. Это своего рода завещание воевавших на полях сражений Второй мировой войны, завещавших нам ценить мир, охранять мирное небо. Эта песня должна была завершить концерт, но не такие горожане, чтобы просто так отпустить артистов восвояси.

Осталось место и легендарной «Надежде», которую пели все хором, и маршу «Прощание славянки», который и прозвучал прощальным аккордом!

Так начался IX Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Его открыл Центральный военный оркестр Министерства обороны, «визитная карточка» Вооруженных сил России, которым руководит заслуженный артист Российской Федерации полковник Сергей Дурыгин, ученик военного дирижера и композитора, народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, инициатора хабаровского фестиваля духовой музыки.

Ну, за ВМФ

Этот фестиваль – не просто культурное событие, не просто смотр музыкальных сил и духа российской армии. Для хабаровчан это культовое событие, точка притяжения. Он любим, как любимо все искреннее, все настоящее.

«Амурские волны» – это своего рода и дань памяти генерал-лейтенанта Валерия Халилова – музыканта, композитора, дирижера, бессменного художественного руководителя фестиваля «Амурские волны». Именно благодаря этому человеку Хабаровск обрел не просто фестиваль, а одно из самых значимых событий в российской военной музыке.

Первый фестиваль «Амурские волны» состоялся в 2011 году и сразу стал международным. Тогда в фестивальной программе принял участие оркестр из Северной Кореи.

У Валерия Халилова был любимый тост – «Ну, за ВМФ» (Военно-музыкальный фестиваль).

Особый халиловский дух сохраняется на фестивале благодаря последователям генерал-лейтенанта – генерал-майору Тимофею Маякину, начальнику Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, главному военному дирижеру, и Сергею Дурыгину, начальнику Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Они работали с Валерием Халиловым четырнадцать лет в одной команде.

В этом году в фестивальной программе приняли участие оркестры из Петропавловска-Камчатского, Москвы, Уссурийска, Владивостока, Читы, Улан-Удэ, Хабаровска, сводный детский духовой оркестр и ансамбль барабанщиц Дальневосточного юридического института МВД РФ.

Стоит напомнить, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса фестиваль не проводился. И в этом году судьба фестиваля висела на волоске.

Поэтому впервые за все время существования «Амурских волн» в Хабаровск не приехали зарубежные гости, в первую очередь «кельты», настолько полюбившееся хабаровчанами, что они стали чуть ли не визитной карточкой фестиваля. Приезд зарубежного коллектива – дело хлопотное, требующее много средств и времени, тем более что мир уже захлестнула третья волна коронавируса.

- Главная цель фестиваля – музыка, это музыкальный фестиваль, - считает Сергей Дурыгин. - А в этой музыке – и военно-патриотическое направление, и разножанровость. Раньше в нашей стране очень серьезно к этому относились.

Стоит оговориться, что Андрей Дунаевский, корреспондент газеты «Молодой дальневосточник ХХI век», на пресс-конференции Сергею Дурыгину и Тимофею Маякину подарил раритетные партитуры для духовых оркестров, изданные в 1953 году. В ожидании приезда гостей из Новосибирска приготовил он и партитуру марша из оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер», однако новосибирцы не приехали.

- Посмотрите, что исполняли духовые оркестры в 1953 году, – Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила», норвежский композитор Эдвард Григ, играли музыку Арама Хачатуряна. Конечно, звучали произведения и композиторов «великой партии славы». Но такое время было.

Военно-духовой оркестр может исполнить любую музыку. То, что мы и делаем, - сказал Сергей Дурыгин. – Конечно, если мы будем играть только марши, это будет не очень интересно. Или будем играть только джаз, или только классическую музыку.

Кстати, мы даже исполняем песни на украинском языке. У нас никто ничего не запрещает, в отличие от других стран. В России – демократия, в России все прекрасно.

Есть произведения, которые нежелательно исполнять. Такие случаи уже были, когда военный оркестр выступал с песнями, содержащими ненормативную лексику. Конечно, фестиваль включает все: военно-патриотическое воспитание, и музыку, и то, чтобы зритель просто отдохнул.

Хабаровские огни

Сергей Дурыгин отметил выступления оркестра штаба Восточного военного округа.

- Всегда очень интересная программа с привлечением прекрасного почетного караула. Это один из самых сильных оркестров в России. В Хабаровске прекрасные солисты-вокалисты.

Когда приехал в город, услышал и песни о Хабаровске. Мне, как музыканту, стало это интересно. Их оказалось много. Конечно, больше всего песен о Москве. О Санкт-Петербурге не так много. Об Омске есть, например, «Омская полечка» (Дурыгин окончил Омское государственное музыкальное училище имени В.Я. Шебалина по классу кларнета и Военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. – Авт.). Я служил в Чите, там буквально несколько песен. А здесь нам подарили сборник со 150 песнями о Хабаровске! Я был просто в шоке. И некоторые песни звучат. И мы исполняли песни о Хабаровске. И не раз.

Зрители фестиваля «Амурские волны» услышали и в этом году песни о Хабаровске композитора Сергея Кузнецова в исполнении музыкантов оркестра штаба Восточного военного округа.

- Прозвучали песни «Город - наша радость», «Город славы, город красоты» и «Хабаровск любит джаз». Песни на слова дальневосточного поэта Василия Ушакова.

- Хабаровск – какой он? Минорный или мажорный?

- Он разный. Как погода меняется, так изменчив и город, - считает Сергей Кузнецов.

- Хабаровск перестал был столицей Дальнего Востока, здесь и минор наступает, - подключился к разговору Владимир Белов, артист оркестра штаба Восточного военного округа. - А для тех людей, которые приехали сюда, таких как Вячеслав Кринов (знаменитый хабаровский певец, ветеран ансамбля песни и пляски военного округа. – Авт.), да и я, который приехал в город 18-летним мальчишкой в 1977 году, Хабаровск – солнечный, мажорный. Многие приезжают сюда ненадолго и остаются навсегда. Он завораживает, сюда хочется возвращаться.

- Если говорить о хабаровских песнях, то кроме песни о Хабаровске Матвея Журавлева…

- Композитор Эдуард Казачков. У него было много песен о Дальнем Востоке, песни на стихи хабаровского поэта Петра Комарова. Он был начальником военно-оркестровой службы. В свое время даже песню о военном округе написал. Он занял этот пост после Юрия Владимирова, автора знаменитых «Хабаровских огней», которые можно поставить в один ряд с «Песней о Хабаровске» Матвея Журавлева.

Песенных пластов много. Их нужно просто периодически понимать. И, конечно, пусть люди больше пишут песен о Хабаровске и чаще их исполняют.

Юрий Вязанкин