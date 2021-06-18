Хабаровчанам представили премьеру мюзикла «Голубая камея»

Она была долгожданна. Если бы не коронавирусная пандемия, хабаровчане увидели бы ее в прошлом году. Кстати, Хабаровск – первый город, где часть постановки мюзикла осуществлялась дистанционно.

- Я согласна с коллегами по театральному цеху, которые говорят, что дистанционно поставить спектакль невозможно, - считает Валерия Брейтбург, супервайзер, музыкальный руководитель спектакля. - Но нет ничего невозможного. Мы начали в самый разгар пандемии летом прошлого года. И это не просто разговаривать, это нужно было еще и петь. Но мы попробовали, и почти всю базовую основу разучили дистанционно.

Безусловно, на этом представлении нужно побывать.

Это яркое музыкальное действо с танцами и песнями, которым хочется подпевать. И главное. Несмотря на то, что это франшиза, то есть постановка жестко отформатирована, в спектакле сохранилось особое музкомедийное обаяние. Стоит напомнить, что в этом году Музыкальный театр, который по привычке многие хабаровчане называют Музкомедией, празднует юбилей. Самому первому театру оперетты на территории бывшего Советского Союза исполняется 95 лет.

В «Голубой камее» - два дебюта. Впервые вышел на сцену в роли Сомова Александр Дегтярев. Его среди участников хора театра разглядел режиссер постановки заслуженный деятель искусств России Николай Андросов.

Графа Орлова сыграл Алексей Виноградов, сменивший в прошлом году хабаровскую филармонию на театральные подмостки.

Три дивы Хабаровского музыкального театра – народная артистка России Татьяна Маслакова, Ольга Головина и Александра Антипинская задействованы в спектакле. Их блистательные работы – еще один веский довод, чтобы провести вечер в Музкомедии.

Удивительна хореография, и это касается не только танцев, но и актерских работ. Выверен каждый жест чуть ли не до миллиметра, захватывающи массовые сцены. Они небанальны, живы. Безусловно, это заслуга режиссера постановки - заслуженного деятеля искусств России Николая Андросова. Он известен тем, что является художественным руководителем всемирно известного Московского государственного ансамбля «Русские сезоны». Руководит ансамблем более тридцати лет.

- Работа над мюзиклами – одна из важных частей моей жизни, с Кимом Брейтбургом, автором «Голубой камеи», мы сотрудничаем больше десяти лет. Этот спектакль легендарен, он очень сложный. Требует от театра очень профессиональной и слаженной работы. Например, костюмы. Их много. Они требуют тщательной отделки. Чего только стоит наряд императрицы! После этого спектакля могут появиться и другие мюзиклы – и Дунаевского, и Журбина, - рассказывает Николай Андросов.

Перед труппой была поставлена сложная задача. Например, хор в этой постановке танцует наравне с балетом. Артисты столкнулись с мюзикловыми задачами. Это сложно решить быстро, тем более дистанционно. Балерину дистанционно поднять не получится, как бы ни старались. Только в реальном времени можно научить девушку забраться на партнера и спуститься так, чтобы она не сломала шею.

Что касается этой постановки, то руководство театра сняло все репертуарные спектакли и дало нам возможность репетировать на сцене. По словам режиссера, «Голубая камея» легендарна, она заняла достойное место в репертуарной афише музыкальных театров страны.

Не стоит ожидать от мюзикла исторической правды, все-таки это развлекательный жанр. Но сюжетная линия, помещенная автором спектакля в 1775 год, привлечет любителей отечественной истории. Речь идет о таинственной княжне Таракановой. Она выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского и заявляла о своих притязаниях на российский престол. Тараканова на некоторое время нашла поддержку у сторонников Барской конфедерации. Была похищена по приказу Екатерины II в Ливорно Алексеем Орловым и привезена в Санкт-Петербург. На следствии не признала вины и не раскрыла своего происхождения.

По одним версиям, она умерла в заточении. Но, собственно говоря, никто не знает точно, чем закончилась история с княжной Таракановой. Почему бы и не быть версии, представленной авторами мюзикла.

Стоит отметить, что голубую камею как символ знатного происхождения придумали авторы мюзикла. Детище композитора Кима Брейтбурга и автора либретто поэта Карена Кавалеряна было поставлено во многих театрах. Его посмотрели около миллиона зрителей. И есть шанс, что миллионный зритель будет как раз в Хабаровске.

- Спектакля такого уровня у нас давно не было, - считает Нелли Ванзина, старейший работник театра. - Постановка высокой культуры, костюмная, объемной красоты, как в кино. Это для нас такая школа, такая встряска. Я счастлива, что все состоялось.

Стоит согласиться с Кимом Брейтбургом, что сегодня людям очень нужна красота:

- Чтобы люди хоть на минуту себя почувствовали счастливыми. Наша постановка на это рассчитана. Прежде всего мы хотим порадовать зрителя так, чтобы он захотел эмоции после спектакля испытать неоднократно.

И это получилось. Три премьерных дня супераншлагов в театре, три дня хабаровчане не хотели отпускать артистов со сцены, хлопая в ладоши изо всех сил. Можно честно сказать, что «Голубая камея» стала украшением афиши Музыкального театра.

Юрий Вязанкин