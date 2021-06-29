В школе искусств в Чегдомыне открыли художественное отделение

Сегодня в Чегдомыне торжественно открыто художественное отделение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». Участниками церемонии стали юные художники и их родители, глава региона Михаил Дегтярев, глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

- Открытие нового помещения для школы искусств – это очередное доказательство того, что в Хабаровском крае поддержке детского творчества и юных талантов уделяется самое пристальное внимание. Многое делается в этом направлении и в рамках Национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году четыре детские школы искусств края получают новые инструменты, оборудование и учебные материалы. Среди них и детская школа искусств Чегдомына, - отметил Михаил Дегтярев. - Юные художники получили новый дом, в котором, уверен, создадут работы, которые по достоинству оценят на творческих состязаниях самого высокого уровня.

Воспитанники художественного отделения детской школы искусств участвуют в различных региональных, всероссийских и международных конкурсах, занимают призовые места.

С 1995 года художественное отделение ДШИ занимало помещения второго этажа здания кинотеатра «Ургал» площадью 150 квадратных метров. Ввиду ограниченности пространства учиться живописи могли не более сотни школьников. Идя навстречу пожеланиям местных жителей, районная администрация безвозмездно передала в пользование собственные помещения площадью почти 250 квадратных метров. Это дает возможность увеличить число детей, обучающихся живописи.

- Здесь светло, очень просторно, уютно. Нам очень нравится, - поделилась десятилетняя художница Влада Безноско.

Капитальный ремонт помещений проведен в рамках национального проекта «Культура» на средства федерального (10,9 млн руб.), краевого (2 млн руб.) И муниципального (около 700 тыс. руб.) бюджетов.

В новом помещении есть не только классы, но и выставочный зал. С сентября 2021 года планируется ввести дополнительную общеобразовательную программу «Декоративно-прикладное творчество».



