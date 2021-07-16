В Хабаровске работает выставка картин в жанре «энкаустика»

На печати, которую художница ставит в расплавленный воск, когда заканчивает работу, появилась руна, обозначающая счастье

Видимо, у ангела, который пролетал над малышкой, названной Светланой, случайно прохудился мешок с талантами. А иначе как объяснить появление этого человека-события?

Светлана Тиканова – фотограф, режиссер любительского кино, по образованию «художник-инкрустатор» и «режиссер самодеятельного театрального коллектива». По сути, была первооткрывателем целого направления в живописи, которое называется «энкаустика».

Хотя, как говорится, все новое – хорошо забытое старое. Техника эта, как выяснилось, одна из самых древнейших. Энкаустика (от греческого «выжигаю») – это создание картин с использованием расплавленного цветного воска. Этот живописный способ был известен еще древним грекам и египтянам.

- Когда ты учишься новому, это тебя вдохновляет так, что порой живешь этим 24 часа в сутки. Но рано или поздно наступает критический момент: нужно признать, что ты уже что-то в этом понимаешь, что ты готов заниматься этим серьезно, тратить на это ежедневно время и силы, что это превращается в профессию. И тогда уже необходимо менять свой подход на более основательный, - рассказывает Светлана Тиканова.

Начала заниматься Светлана энкаустикой в 2015 году.

Выставка

Погрузиться в красочный восково-парафиновый мир работ Светланы Тикановой можно в галерее «Лист» на выставке «Энкаустика AFFECTS».

- Говорят, что летом делать выставки не комильфо, - считает художница. - Народ расслабленный, на выставки не ходит. Но все сложилось неожиданно, идея организовать выставку появилась спонтанно. Для любого творца очень важно, чтобы пришли люди и увидели, чем ты занимался втихаря в мастерской, мучаясь, переживая, терзаемый сомненьями, очень важно, чтобы пришли и увидели.

Выставка будет работать в галерее по 29 июля.

Воск, парафин и даммара

Об энкаустике Светлана узнала в 2010 году, когда поступила на худграф в хабаровский тогда Педуниверситет. Там, на истории искусств, узнала о древнегреческих портретах.

- Но это мне ничего не дало. Я смотрела на портрет красивого мальчика с огромными глазами и ничего толком не понимала. Прошло пять лет, и в очередной мой творческий кризис я поняла, что фотография меня мало вдохновляет. Мне нужно было искать что-нибудь новое, что меня будет подпитывать. Захожу на «Фейсбук» и вижу видео, там женщина что-то рассказывает, у нее в руках газовая горелка. Она что-то плавит, что-то творит. А я не знаю языка.

Светлана вдохновилась роликом и …отставила в сторону эту идею. И снова она в социальных сетях натыкается на видео этой художницы из Австралии. Подумала и с помощью Гугл-переводчика начала разбираться, что такое энкаустика.

- Стала искать в России. У нас в стране ничего не нашла, кроме книги, выпущенной в тридцатых годах прошлого века. А у нас-то начало 21-го! Все поменялось. Оказалось, что в России не было ни информации, ни художников, кто бы работал в этой технике, у кого можно было бы поучиться.

Светлане пришлось заниматься переводами с английского языка, потихоньку экспериментировать.

- Собираю огарки свечей у соседей и у знакомых со свадеб. Там же много свечек используется. Начала я с маленьких работ – 15 на 15 сантиметров.

Через некоторое время художница нашла тех, кто занимается воском, даммаровой смолой. Если воск плавится в руке, то даммара придает твердость восковому слою. И с каждым годом восковой слой становится тверже.

- Для меня первую даммаровую смолу заказала дочь в Интернете. Мне пришла посылка из Америки: 500 граммов стоили пять тысяч рублей. Я поняла, что, несмотря на трудности, мне нравится процесс.

За границей художники работали при помощи специальных строительных фенов, газовых горелок. А у нас в России ничего этого не было, купить было невозможно.

- Один раз я захожу в наш строительный магазин и вижу фен. Я его тут же купила, шла по улице счастливая-счастливая.

Формат маленький – это маленькие инструменты, форматы большие – инструменты большие.

- Пришла я как-то к хабаровскому художнику Андрею Тену за консультацией и говорю: «Мне нравится, что я делаю. Но что мне делать дальше?». Он мне отвечает: «Если ты хочешь расти как художник, значит, должны расти и твои форматы». Маленькие работы – час, полтора. На большую работу уходило до месяца, в зависимости от сюжета.

Потом в арсенале у художницы появился специальный утюг для фактуры.

- Энкаустика – это такая технология, которая не позволяет делать тонкие вещи. Когда ты пишешь масляными красками, ты можешь взять тонкую кисточку, в энкаустике перетекание воска – процесс почти неуправляемый. Мне пришлось потратить много времени, чтобы понять, как я могу контролировать этот болезненный процесс. Воск – удивительный материал, с ним приятно работать. Во-первых, он натуральный. Во-вторых, он энергетический. Когда я занимаюсь им, я получаю удовольствие от запаха, от цвета. Воск влияет на все мои фибры, все мои органы восприятия мира.

Работы

Как и художница, ее работы ураганно темпераментны и взрывны. Картины многослойны, а от этого появляется и объем, и ощущение жизни. Абстрактность дает волю фантазии, и мозг сам начинает воспроизводить ощущения, сюжеты, и это всегда индивидуально. Поэтому кажется, что посыл художницы направлен исключительно тебе как зрителю.

Когда для основы картин было выбрано старое дерево, буквально найденное на помойке, то воск делает чудеса: читаются истории и из подсознания всплывает архетип дерева жизни.

Это не декоративные картинки, эти работы говорящие. Их нужно смотреть и прислушиваться к их негромким «рассказам». И почему- то вспоминаются фотографии художницы.

- Если говорить о моих фотографиях, то всегда мне нравятся те, где снято нерезко, где есть некая поэзия, где есть недосказанность и игра контрастов, света и тьмы. Это мне близко. Такое не повторить, - считает Светлана Тиканова. - Любую идею можно слямзить и растиражировать. То, где есть недосказанность, неповторимо. Это близко к поэзии. Что касается энкаустики, то я в поиске эмоций. Я смешиваю краски, образы, чувства и при помощи огня их соединяю…

Юрий Вязанкин