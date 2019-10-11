Каким будет бюджет Хабаровского края?



Краевой минфин провел очередные публичные слушания проекта бюджета на следующий год и плановую перспективу 2021-2022 гг.

Это мероприятие можно считать стартом длинного пути основополагающего финансового документа региона, который должны всесторонне обсудить депутаты нового созыва Законодательной думы Хабаровского края и который, как показывает практика, предстоит неоднократно перекроить в течение года.

Помедленнее, я записываю

Без специальной подготовки, а таковой первый заместитель председателя правительства края - министр финансов Александр Кацуба считает изучение Бюджетного и Налогового кодексов, осилить проект закона о бюджете вряд ли удастся. Тут даже расхожая фраза про «без ста граммов не разберешься» неуместна. Сами подумайте - сам закон на двадцати двух листах. А к нему шестьдесят шесть приложений на… барабанная дробь… одной тысяче одиннадцати листах!

Кстати, даже для народных избранников, которым утверждать или отметать предложенные позиции, организовали вводные лекции. Что уж говорить о нас, обычных гражданах? Нам повезло - специалисты министерства финансов изложили все доступным языком в электронной брошюре (есть на сайте министерства) «Бюджет для граждан». Там значительно проще - «всего» сто пятьдесят две страницы.

Сколько точно вешать в граммах?

Общий объем доходов краевого бюджета следующего года предложено утвердить в сумме 100,7 млрд руб. Это на 11 млрд руб. меньше, чем в этом году, однако стоит учитывать, что в первоначальной версии бюджета на 2019 г. доходная часть планировалась в еще меньшем объеме - 84,1 млрд руб.

Формально уменьшение доходов связано со снижением объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (которые, напомним, еще могут подвергнуться корректировке в течение года). При этом по сравнению с текущим периодом собственные налоговые доходы могут быть увеличены на 1,2 млрд руб. за счет увеличения акцизов, НДФЛ и налога на прибыль. В минус пойдет 0,7 млрд руб. по статье «Прочие налоговые и неналоговые доходы» (из которых 0,6 млрд руб. составят потери налога на имущество организаций).

К слову, прогнозируется, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета края в расчете на одного жителя увеличатся с 75802 руб. до 77614 руб. С такими показателями мы занимаем почетное четвертое место среди субъектов ДФО.

Но несмотря на этот «плюс», расходы планируются в сумме 107,9 млрд руб. Это опять же на 12 млрд меньше, чем в последней версии бюджета 2019 г., но следует учитывать, что изначально в проект закладывали 94,6 млрд руб. расходов.

Верхний предел госдолга на конец планового периода (1 января 2021 г.) ограничат 63 млрд руб. (против 56 млрд руб. на 1 января 2020 г.).

Пройдемся по основным расходным статьям:

- на содержание высшего должностного лица (губернатора) Хабаровского края предлагается заложить на 300 тыс. руб. больше, чем в этом году (всего 11,9 млн руб.); - по статье «ЖКХ» - сокращение более чем на миллиард руб. (с 7,7 млрд руб. в 2019 г. до 6,5 млрд руб. в 2020-м), и, забегая вперед, скажем, что адресную субсидию на оплату услуг ЖКХ тоже урежут - на 20 млн руб. (притом что число получателей не уменьшится); - расходы на культуру в случае принятия предлагаемого главой региона проекта бюджета в следующем году могут быть также снижены - с 2,2 млрд руб. в 2019 г. до 1,8 млрд руб. в 2020 г.; - расходы на здравоохранение - снижение с 11,5 млрд руб. до 10,9 млрд руб.; - расходы по статье «Социальная политика» - снижение с 31,7 млрд руб. до 30,6 млрд руб.; - расходы по статье «Физическая культура и спорт» - снижение с 4,7 млрд руб. до 3,9 млрд руб.; - расходы на СМИ предлагается снизить в целом примерно на 13 млн руб. (до 279,3 млн руб.), увеличив при этом финансирование краевых телевизионных каналов на 10 млн руб. в сравнении с 2018 г.

Отдельно закладываются средства на обслуживание государственного и муниципального долга. Если в 2018 г. на это требовалось 2,5 млрд руб., в 2019 - 3,5 млрд руб., то в 2020 понадобится 4,2 млрд руб.

Кто старое помянет…

Помните нашумевшие перипетии между депутатами прежнего созыва крайдумы и губернатором? Тогда он воспротивился предложению дифференцировать транспортный налог (инициаторы такого хода считали, что это вернет массу автовладельцев «под крыло» ФНС в нашем регионе из Приморья)? Правительство пролоббировало свой вариант - снижение ставок для пенсионеров и многодетных семей. В итоге прогнозируется, что с 1,3 млрд руб. поступления транспортного налога в 2020 г. упадут до 1 млрд.

Самое болезненное - сокращение расходов по госпрограммам. В частности, «Доступную среду» планируется профинансировать почти на 30 млн руб. скуднее (2019 г. - 87,9 млн руб., 2020 - 56,0 млн руб.). Бюджетная поддержка будет оказана всего 30 социально ориентированным НКО (в этом году - 40, в 2018 - 58).

По программе «Формирование современной городской среды» в 2018 г. был реализован 331 проект. В нынешнем году - только 18, столько же - через год.

Госпрограмма «Развитие транспортной системы» в сравнении с нынешним годом будет урезана более чем вдвое - с 15,5 млрд руб. до 6,9 млрд руб., госпрограмму «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» также планируется секвестировать - с 147,8 млн руб. до 49,6 млн руб.

Едва ли не в двадцать раз меньше денег планируется направить на мероприятия в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» - с 651,9 млн руб. в этом году до 33,8 млн руб. - в следующем.

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в регионе - минус примерно 250 млн руб. (с 976,3 млн руб. в этом году до 717,6 млн руб. в следующем).

С экономической сферой в целом следующая картина: расходы по госпрограмме «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» правительство намерено урезать с 179,7 млн руб. в текущем году до 44,8 млн руб. в 2020-м - более чем втрое. Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2018 г. предусматривала поддержку 8218 субъектов МСП, в этом году - 2860, а в 2020 - только 2558 субъектов МСП.

Понятийный аппарат

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием.

Государственная программа края - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов краевой государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации основных краевых государственных функций достижение приоритетов и целей краевой государственной политики в сфере социально-экономического развития.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.





Евгений Мезенцев









ЦИФРА:

Если поделить налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета края 2020 г. на всех жителей, получится по 77614 руб. (на 1800 руб. больше, чем в этом году). С такими показателями мы занимаем четвертое место среди субъектов ДФО.





10 самых крупных налогоплательщиков Хабаровского края (27% налоговых поступлений в бюджет): - филиал ОАО «РЖД» - Дальневосточная железная дорога; - ПАО «Газпром»; - филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика – Хабаровск»; - ДВ банк ПАО «Сбербанк России»; - ООО «Ресурсы Албазино»; - АО «ННК – Хабаровский НПЗ»; - группа предприятий ПАО «Транснефть»; - ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»; - АО «Многовершинное»; - АО «Дальневосточная генерирующая компания».











