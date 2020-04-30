Хабаровские предприниматели активно берут кредиты на зарплату

Бизнесмены начали обращаться в банки для получения беспроцентного займа на выплату зарплаты своим сотрудникам. По последним данным, в кредитные учреждения обратился 191 коммерсант, 75 заявок одобрены, 33 предпринимателям уже выдали деньги. В 32 случаях банки отказали заявителям.

Всего 9 банков готовы предоставить беспроцентные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса. Это ПАО «Сбербанк», ВТБ, «Промсвязьбанк», АО «МСП Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», Азиатско-Тихоокеанский Банк и АО «Альфа-банк». Сумма займа определяется для каждого заемщика персонально, исходя из численности работников, минимального размера оплаты труда с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, а также с учетом уплаты страховых взносов в соответствующие фонды.

Ставка 0% действует шесть месяцев. После этого срока банки начисляют по четыре процента годовых в месяц. Кредиты выдаются сроком на один год.

Что же касается финансовых обязательств обычных граждан, то здесь все не очень хорошо. Дело в том, что Верховный суд подтвердил позицию Центробанка о том, что объявление всего апреля нерабочим не дает людям оснований не платить в этом месяце по кредитам. Таким образом, самоизолированные граждане все равно обязаны платить свои кредиты, несмотря на пандемию.

Игорь Свинников