В Хабаровском крае ТОРы полезны как для государства, так и для предпринимателей

Хотя новому хабаровскому терминалу внутренних авиалиний исполнился уже год, я оказался там впервые. Причем по работе, в рамках пресс-тура, вместе с группой журналистов. Что бросается в глаза – технологичность и медведи. Начнем с первого аспекта.

Лифты, эскалаторы, телескопические трапы - все современно, красиво, радует сердце и душу. Увеличилась площадь терминала, количество стоек регистрации, что позволяет обслужить большее число пассажиров (порядка 1200 человек в час).

Над символом аэропорта – летающим медведем – когда-то смеялись многие. Сколько было придумано мемов и пародий! Однако цель бренда, как и любой рекламы, в первую очередь – запомниться. Каким бы спорным ни являлось решение изобразить Топтыгина в воздухе, надо признать, что он внедрился в память так же хорошо, как и слоганы хабаровского центра медицинских комиссий («мне б справочку и санкнижечку…»).

Так вот. В здании аэропорта летающий медведь теперь везде. В одном из залов маскоты выполняют функцию ламп. В зависимости от того, каким целям служат помещения, косолапые в них моются (душевая комната), спят в гамаках (комната матери и ребенка) и даже спускаются с чемоданом на парашюте (зал выдачи багажа).

Кстати, еще один бренд, встречающий гостей прямо на фасаде новой воздушной гавани, оказался восходящим солнцем. Признаюсь, мне всегда казалось, что я вижу круглую расческу. Мой знакомый лицезрел в нем исходящие от батареи потоки тепла. Все оказалось банальнее…

Вдохнуть новую жизнь

Следующим этапом развития аэропорта является строительство международного терминала. Он будет зеркально похож на терминал внутренних авиалиний, их соединят переходами. Получатся этакие близнецы. А вот старое помещение, где теперь располагается зал международных перелетов, кардинально переделывать не будут. Вернее, внешне он почти не изменится. Что же будет внутри, пока думают.

«Здание принципиально перестраивать не будут, - рассказала пресс-секретарь АО «Хабаровский аэропорт» Анастасия Хаустова. – Специалисты, которые занимаются проработкой проекта, остановились на концепции «вдохнуть новую жизнь». В старом здании будет либо выставочный комплекс, либо культурный центр. В общем, некая рекреационная зона, где можно будет отдохнуть и куда могут приехать не только гости, но и жители города».

«Сейчас Фонд развития Дальнего Востока также оказывает содействие в реконструкции инфраструктуры, - сообщил заместитель исполнительного директора по проектным работам АО «Хабаровский аэропорт» Дмитрий Петриченко. – Планируется сдать до конца года полосу №1, часть центрального перрона, различные объекты инфраструктуры аэродрома (патрульную дорогу, ограждение, светосигнальную, метео-, аварийно-спасательную станцию, очистные сооружения)».

Во вторую очередь собираются реконструировать левую и правую части перрона с местами стоянок, а также площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Правда, желающих инвестировать пока нет. По словам Петриченко, необходимо 6,7 миллиарда рублей. Возможно, проект реконструкции включат в какую-нибудь государственную программу.

Напомним, что 4 сентября 2019 года терминал внутренних авиалиний на полях пятого Восточного экономического форума торжественно открыл президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ленин и пропан

О территории опережающего развития «Хабаровск» писали многие. А вот как эта самая территория вообще выглядит? Она представляет собой большое пространство, застроенное производственными помещениями, складами, теплицей. Проложена железная дорога, стоят ветряки, штабеля продукции.

Встречаются кабинки с двумя дверями и надписями над каждой из них. Издали кажется, будто это туалеты. Оказывается, нет. Здесь хранятся химикаты: пропан, углекислота и т.д. В левой половине - пустые баллоны, справа - полные (о чем и гласят вывески, ошибочно принятые мной за «мэ» и «жо»). Недалеко от входа расположен бюст вождя мирового пролетариата с лаконичной характеристикой на постаменте - «Вечно живой».

На территории индустриального парка «Авангард» (площадка ТОР «Хабаровск») свою деятельность развернули три новых резидента: ООО «Логистерра» (склад продуктов питания), ООО «СВ» (общетоварный склад), ООО «Хладокомбинат Хабаровский» (промышленный холодильник). Все хранилища относятся к высшей категории «А». Чтобы получить этот статус, объект должен отвечать очень высоким требованиям.

Недавно состоялось открытие мультитемпературного складского комплекса ICEХАБ, который был построен компанией «Хладокомбинат Хабаровский». Мы прошлись по этому кластеру, заглянули в камеры, где будет храниться продукция. Там прохладно (температура держится от -25 до +5 градусов). Там просторно (общая площадь – более 7,6 тысячи квадратных метров). И там технологично.

Брутальная церемония

«Мы сейчас находимся в одной из камер склада, где построены глубинные стеллажи с шаттловой системой, - рассказал директор ICEХАБа Станислав Осипов. – Плюс этой системы в том, что мы увеличим емкость хранения практически вдвое. В данной камере 1200 паллето-мест. Если бы здесь была выбрана фронтальная схема расстановки стеллажей, то сюда поместилось бы всего 700 паллето-мест. Таким образом, площадь используется эффективнее, а в случае с шаттлами увеличивается и скорость обработки грузов».

К слову, паллета – это то, что мы обычно зовем поддоном (то есть можно прикинуть уровень технологичности, где даже банальные вещи зовутся необычно). Шаттлом же называют снующую вдоль рядов стеллажей подвижную платформу.

Всего в складском комплексе может храниться 8500 тонн товара. Есть подъездные железнодорожные пути, возможность обработки реф-контейнеров и вагонов-рефрижераторов. Объект уже подключен к необходимым коммуникациям: водопроводу, канализации, газопроводу, линии электропередачи. При полном запуске склада планируется создать около 100 новых рабочих мест.

«Мы сейчас присутствуем в очень знаковое время для Хабаровского края, - сказала на церемонии открытия складского комплекса и.о. первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова. – На наших глазах реализуется федеральная повестка и те задачи, которые были поставлены президентом России по опережающему развитию Дальнего Востока. Я хочу напомнить, что наш край одним из первых опробовал саму технологию территории опережающего развития. Первые нормативно-правовые акты правительства России, связанные с ТОРами, были приняты в отношении ТОРов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре».

Церемония открытия прошла брутально. Вместо красной ленточки были цепи. Высокопоставленные гости перерубили их болторезами. Этот же инструмент вместе с другими бонусами дарили людям, внесшим посильный вклад в дело возведения складского комплекса.

Индустриальный парк «Авангард» основан в 2015 году при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», правительства Хабаровского края и администрации Хабаровска. Парк ориентирован на развитие предприятий, специализирующихся в отраслях машиностроения, пищевой промышленности, производства строительных материалов.

На территории ТОР «Хабаровск» действуют 19 резидентов. Объем инвестиций составил 12181,15 миллиона рублей, создано 1012 рабочих мест. Планируется, что в скором времени в ТОРе разместят свое производство еще 18 резидентов.

Каменная вата

Компания «Технониколь» стала одним из первых резидентов вышеупомянутой территории опережающего развития. В состав корпорации входят учебный центр и 5 предприятий по производству современных строительных тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты и экструзионного пенополистирола, пластиковых водосточных систем, вторичной переработке полимеров.

Нам показали как производится каменная вата. Это хороший, но не самый лучший изолятор. Однако у него есть огромное преимущество перед аналогами. Вата огнестойкая. Многие страны все больше используют ее для строительства домов (особенно там, где произошла пара-тройка неслабых пожаров).

Материал представляет собой базальтовую горную породу, которая дробится и плавится, после чего из нее извлекают волокно. Она поступает на конвейер, где специальное устройство равномерно уплотняет нити.

«После этого мы получаем продукт, на ощупь как сахарная вата, - рассказал директор завода «Технониколь – Дальний Восток» Павел Пашков. - Переработанное и смешанное со смолой волокно проходит через камеру полимеризации. По сути, это процесс сушки. Потом на выходе она распиливается пилами, в результате чего получаются ровные плиты».

Пашков поведал, что все предприятия корпорации «Технониколь» построены по технологии безотходного производства. Так, на сегодняшний день на заводах по производству экструзионного пенополистирола уровень рециклинга полистирола приближается к 100%. Доля собственных отходов полистирола составляет 20-21%. Все эти отходы отправляются на переработку. На заводе «Технониколь – Дальний Восток» установлена автоматическая система возврата обрезков ваты на производство – они используются повторно, что позволяет снижать объемы отходов на 93%.

Аспекты рынка

Сотрудники компании «Технониколь» показали лабораторию, где испытывают не только готовую продукцию, но и поступившее на завод сырье. Нам продемонстрировали на специальном станке процесс испытания прочности каменной ваты. Показали, что материал не тонет (вода не напитывает изолятор, а стекает по нему каплями) и устойчив к огню.

Между делом зашел разговор о стекловате. Участники пресс-тура вспомнили детство и чешущиеся после контакта с этим материалом руки. От работников завода с удивлением узнали, что современная стекловата уже не вызывает раздражение кожи. Затем наш разговор зашел о рынке.

«Наша продукция поставляется в Китай, Новую Зеландию, Сингапур, Таиланд, Южную Корею, Японию, - продолжил Пашков. – А также в 11 субъектов Дальневосточного федерального округа и Восточную Сибирь. Рынок везде разный, везде есть свои условности и закономерности. Возьмем Евросоюз. Если один раз туда зашел, дальше уже проще. У них единая культура, гармонизированное законодательство. А есть три страны, которые для нас кажутся одинаковыми, – Япония, Южная Корея и Китай. Но это три абсолютно разных рынка, где-то диаметрально противоположных».

По словам директора завода «Технониколь – Дальний Восток», японцы настроены на долгосрочное сотрудничество. С ними нужно работать годами, чтобы они начали покупать продукцию в крупных масштабах. Также при работе с предпринимателями из Страны восходящего солнца важно не менять контактное лицо. Если контакт будет потерян, японцы могут прекратить сотрудничество, даже если это сулит им выгоду.

С китайцами проще. Коммерсанты из Поднебесной гораздо легче на подъем, когда дело касается прибыли. Южная Корея и Сингапур – это нечто среднее между Японией и Китаем. Таиланд в плане бизнеса – достаточно экзотическая страна (в плохом смысле), так как у них не развиты законодательство и рынок.

«С Канадой отдельная история. В США совершенно другой рынок. Структура рынков в Китае, Японии и Южной Корее настолько разная, что даже доходность может отличаться от страны к стране. К этим вопросам нужно подходить гибко».

Правильная инициатива

Директор завода «Технониколь – Дальний Восток» похвалил инициативу правительства страны, которое создало такой режим, как ТОР. По его словам, развивать производство в рамках резидентства выгодно как для государства, так и для предпринимателей.

«Мы не использовали преференции по поводу кредитов, финансировались самостоятельно, - рассказал Павел Пашков. - Но чем помогает участие в ТОРах? За счет льгот окупаемость проекта становится быстрее, проект становится менее рисковый. И вероятность того, что инвестор будет вкладывать в Дальний Восток, а не, например, в Европу, выше. Государство получает от резидентов ТОР налоги – условно небольшую сумму. После того как через 10 лет льготы отменят, государство будет получать другую сумму – более крупную. Но если бы не было льгот, то и небольшую сумму государство бы не увидело».

Единственное, за что руководитель промышленного предприятия покритиковал правительство, это бюрократия. По его словам, много времени уходит на административные рассмотрения тех или иных вопросов.

Также Павел Пашков заявил, что они очень ждут, когда начнут развивать Большой Уссурийский остров. Потому что в таком случае логистические расходы сократятся. Соответственно, «Технониколь» будет работать с Китаем еще плотнее.

Андрей Канев

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Рециклинг – разновидность переработки отходов, связанная с повторным использованием сырья по прямому назначению. Он подразумевает возврат сырья, прошедшего обработку, в производственный цикл. Рециклинг является более узким понятием по отношению к утилизации.

Как ученые додумались получать каменную вату из камня? После вулканических извержений на Гавайских островах были найдены так называемые «Волосы Пеле» - вата из тонких нитей вулканических пород, которые и оказались «предшественниками» современного материала. Впервые вату из горных пород получили в США в 1897 году. Современное производство каменной ваты основано на принципе действия, схожем с работой вулкана. В современную научную литературу эту волосовидную капиллярную форму лавы ввел в 1967 году американский вулканолог Гордон Макдональд, назвав ее в честь Пеле - богини вулканов, известной в гавайской мифологии как повелительница огня и сильного ветра.

Помимо компании «Технониколь – Дальний Восток» в число якорных резидентов ТОР «Хабаровск» входят: ООО «Индустриальный парк «Авангард»; ООО «Джей Джи Си Эвергрин» (строительство тепличного комплекса); АО «Международный аэропорт Хабаровск» (строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта Хабаровск (Новый).