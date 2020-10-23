В Хабаровский край входит крупный социально ответственный бизнес

Хабаровский край отпраздновал 82 годовщину с момента своего образования. За последний год в жизни региона произошло немало позитивных изменений, многие из которых пришлись на последние три месяца.

Важную роль здесь сыграло прекращение конфликтов между основными силами в крае. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, будучи независимым от местной элиты, сумел выстроить отношения со всеми экономическими и политическими группами.

В результате удалось привлечь в регион крупный социально ответственный бизнес. Так, группа компаний «МедИнвестГрупп» намерена создать в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре современные многопрофильные клинико-диагностические центры амбулаторной онкологической помощи.

Подписано соглашение с Полиметаллом. Помимо таких плюсов для края, как налоги и новые рабочие места, компания выделила 34 миллиона рублей на оснащение медоборудованием Амурской ЦРБ и 66 миллионов на оснащение клубов «СКА-Нефтяник» и «Амур».

Расширено сотрудничество с компанией «Балтика» в рамках «мусорной» реформы. Предприятием выделен 1 миллион рублей на установку контейнеров для раздельного сбора мусора в Хабаровске и Комсомольске. На социальные программы ООО «Амурская лесопромышленная компания» предоставила 19,2 миллиона рублей и впредь планирует расширять данную практику.