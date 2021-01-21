Михаил Дегтярев привлек инвестора для развития БАМа

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и начальник Дальневосточной магистрали Николай Маклыгин заключили соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. БАМ будет развиваться и впредь – в Комсомольском, Ванинском и Волочаевском направлении.

«Дальневосточная железная дорога – крупнейший налогоплательщик и работодатель края. В соглашении мы фиксируем поддержку всем проектам, которые реализуются ею на территории региона. Со своей стороны берем на себя обязательства развития социальной сферы в местах присутствия ДВЖД», - отметил врио губернатора Хабаровского края.

В ноябре 2020 года глава региона совершил поездку по населенным пунктам Байкало-Амурской магистрали. Дегтярев воочию увидел проблемы граждан: состояние больниц, ФАПов, аптек, детсадов, школ и других учреждений.

Полученная информация пригодилась в ходе работы врио губернатора по привлечению в регион инвесторов, причем таких, кто сможет «потянуть» на себе социальные обязательства. Дегтярев смог заинтересовать представителей ДВЖД.

В результате, госкорпорация готова вложить серьёзную часть из своей многомиллиардной программы, размер которой сейчас составляет 88,6 миллиардов рублей.