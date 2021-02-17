Вопросы освоения Малмыжского месторождения обсудили в Хабаровском крае

Дорожную карту по освоению Малмыжского золотомедного месторождения обсудили в правительстве края. Рабочее совещание с представителями "Русской медной компанией" (РМК), инвестором, взявшимся за разработку крупнейшего в регионе горнодобывающего проекта, провела первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова.

В планах компании строительство горно-обогатительного комбината в 2023-2024 годах с плановой мощностью переработки 90 млн тонн руды в год. Общий объем инвестиций превышает 240 млрд рублей. При этом, по данным компании, за три года с момента начала работ на месторождении в проект горно-обогатительного комбината уже вложено 37 млрд рублей.

В дорожной карте: вопросы создания инфраструктуры, подготовки кадров, участия промышленных предприятий края в производстве работ и поставке продукции для строительства комбината. При этом каждый пункт дорожной карты был проработан с инвестором профильными министерствами и ведомствами правительства края, федеральными структурами, органами местного самоуправления.

На данный момент в районе месторождения проведены геологоразведочные работы, подготовлена проектная документация на объекты горнотранспортной части и обогатительной фабрики, а также на объекты инфраструктурного комплекса.

Серьезная работа проведена и в части подготовки кадров: заключены соглашения о подготовке специалистов с техникумами, колледжами и вузами края. По планам компании непосредственно на ГОКе будет создано более 2500 новых рабочих мест. Сейчас на промплощадке работает около 1000 человек, из них около 400 – это жители края, в том числе Нанайского и Амурского районов.

- Можно с уверенностью сказать, что первый этап нашей совместной с РМК работы прошел в конструктивном ключе. Мы оперативно отработали все намеченные на сегодня вопросы по дорожной карте и перешли к практической реализации намеченных мероприятий, - отметила Мария Авилова.



