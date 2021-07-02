Первый Инвестиционный форум - исторический шаг для Хабаровского края

Форум «Энергия Дальнего Востока» работал два дня. Организаторы - правительство Хабаровского края и региональное Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций. На форуме, который проводится по поручению врио губернатора были представлены инвестиционные возможности региона российскому и дальневосточному бизнесу, в целях содействия реализации крупных инфраструктурных проектов, привлечению инвестиций, открытию новых производств в регионе.

Край – привлекательная территория для инвесторов

Концепция форума предусматривает обсуждение перспектив создания новых предприятий с применением всех региональных инструментов поддержки, в том числе - особых экономических режимов ТОР и СПВ. Участники познакомились с действующей инфраструктурой для развития предпринимательства в крае, свободными инвестиционными площадками в городах и районах, лучшими практиками состоявшихся инвестпроектов.

Напомним, в соответствии с программой развития Хабаровского края, принятой на заседании Народного Совета, в регион планируется привлечь свыше 2,6 триллионов рублей инвестиций. Это колоссальные средства, их вложение в промышленность края позволит создать тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест. Всего к 2030 года поставлена задача в 1,5 раза увеличить количество рабочих мест только на действующих предприятиях. Одним из главных механизмов привлечения инвестиций по мнению врио губернатора и членов Народного Совета, должно стать создание комфортных условий для бизнеса. Новое руководство региона уже сейчас придерживается этой тактики.

- Хабаровский край – привлекательная территория для инвесторов. Край обладает важными преимуществами. Во-первых, является опорным регионом для создания и наращивания магистральной транспортной и энергетической инфраструктуры на Востоке России. Здесь активно инвестируются Восточный полигон Российских железных дорог, магистральные нефте- и газопроводы, линии электропередач высокого напряжения. Строятся морские и логистические комплексы. Во-вторых, структура экономики края многопрофильна. Край опирается на сбалансированный рост. Он обеспечивается природно-ресурсными отраслями, обрабатывающей промышленностью, энергетикой, обработкой грузов. В-третьих, правительство края концентрирует ресурсы на формировании пяти центров экономического развития. Это агломерация «Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный»; Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел; Николаевский и Верхнебуреинский центры развития; Хабаровская агломерация. На выделенные центры роста приходится более 80% населения региона. Именно здесь сосредоточены программы инфраструктурного обеспечения. Здесь концентрируется инвестиционный спрос, - подчеркнул Михаил Дегтярев, открывая пленарное заседание Инвестиционного форума.

Глава региона отметил, что для краевых властей принципиально важно выстраивать дружелюбную и партнерскую систему взаимодействия с инвесторами. Создано «одно окно» для инвесторов на базе Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края. Сегодня агентство – единая площадка по работе с инвесторами. Запущен принципиально новый портал для инвесторов. Он получил высокую оценку в Национальном рейтинге инвестклимата: инвестор через личный кабинет может удаленно подать заявку на сопровождение проекта, получить необходимые консультации и отслеживать движение проекта. Правительство края последовательно работает над тем, чтобы Хабаровский край стал «точкой сборки» инвестиционных проектов.

За консолидацию усилий

Вчера, 1 июля в Городском Дворце культуры в Хабаровске в рамках Межрегионального инвестиционного форума» состоялось заседание отраслевой группы «Туризм. Отрасль гостеприимства». Ключевыми направлениями в работе дискуссионной площадки стали: формирование предложений по совершенствованию механизмов поддержки инвестиционных инициатив в индустрии туризма, а также обмен успешным опытом и дальнейшими планами в реализации отраслевых инвестиционных проектов.

В заседании отраслевой группы, которое проводилось как в офлайн, так и онлайн-форматах приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, предпринимательских объединений и общественных организаций. Участники высказали предложения о необходимости формирования и продвижения регионального бренда. Также было предложено усилить межрегиональное сотрудничество, в том числе в сфере организации знаковых для края событийных мероприятий.

– Сегодня важное значение приобретает консолидация усилий органов власти всех уровней, отраслевого бизнес-сообщества, предпринимательских объединений, банковского сектора и деловой общественности при разработке и внедрении новых межрегиональных туристских продуктов, выстраивании эффективной логистики, реализации инвестиционных проектов, – подчеркнул заместитель министра культуры Хабаровского края, председатель комитета по туризму Александр Никитин.

О перспективах развития АПК

Сегодня участники форума обсуждали тему развития сельскохозяйственной отрасли .

В сессии «Сельское хозяйство. Перерабатывающая промышленность. Рыбное хозяйство» приняли участие представители органов власти Хабаровского края, ЕАО, Приморского края, институтов развития Дальнего Востока, финансовых структур, а также инвесторы и представители предприятий агропромышленного комплекса.

Участники обсудили основные перспективы инвестиционного развития агропромышленного комплекса Хабаровского края. В том числе речь шла о наращивании экспортного потенциала продукции агропромышленного комплекса, а также о применении современных цифровых технологий в отрасли и механизмах поддержки инвесторов и экспортеров края.

По результатам сессии обозначены направления для дальнейшей работы по улучшению делового и инвестиционного климата в сфере АПК. Так, для повышения урожайности сельхозкультур, обеспеченности края собственной продукцией правительство региона совместно с администрациями муниципальных районов и землевладельцами проведет целенаправленную работу по вводу дополнительных земель сельхозназначения в оборот, возрождению и восстановлению пахотных земель, систем мелиорации.

Кроме того, решено поддержать обращение краевого комитета лесного хозяйства в адрес Минприроды РФ о необходимости упрощения процедуры получения пчеловодами региона разрешительной документации на использование лесных участков для заготовки меда.

По результатам мероприятия будут выработаны рекомендации по формированию в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке в целом благоприятного инвестиционного климата. Рекомендации будут использованы правительством края при разработке и реализации инвестиционной политики региона. Действующие и потенциальные инвесторы смогут принять практические решения по реализации проектов в крае.