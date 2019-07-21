Вика Цыганова о Хабаровске и политике



Гость редакции – наша известная землячка, певица Вика Цыганова, выдвинутая «Единой Россией» кандидатом на довыборы в Госдуму по Комсомольскому одномандатному округу № 70.

- Виктория Юрьевна, ваша история тесно связана с Хабаровском и Хабаровским краем, но уже много лет вы живете в Подмосковье. Тем не менее, приезжая в Хабаровск, чувствуете ли вы, что вы дома?

- Я более чем чувствую. «Постранствуешь, воротишься домой и дым Отечества нам сладок…». В молодости хочется уехать, хочется состояться, многого добиться - ориентиры самые высокие. И все-то в моей жизни состоялось. Но в Хабаровске у меня душа поет, звенит, крылья мои расправляются, и я понимаю, что это действительно Родина. И это очень мощное чувство.

Детство – это самые яркие события в жизни человека. Оно помнится абсолютно все: как в три года ушла с братом на речку рыбу ловить. А сейчас вот вопросы по рыбалке надо поднимать на другом уровне…

- Кого в Хабаровске ни спроси, особенно в Краснофлотском районе, все знакомы с Викой Цыгановой…

- Так там у меня все родственники! База КАФ – это особое место. Мама моя подняла там лучший детский сад в крае, была подвижником, отличником дошкольного образования. Она ездила по всей России, собирала для сада все самые лучшие методики. Папа работал на 179-м заводе, когда по причине того, что очень большой правдолюбец был, ушел из армии. Он минер по специальности, учился в Кронштадте, служил на Тихоокеанском флоте. Вообще, отец у меня из тех мест, откуда пришел Ерофей Павлович Хабаров. Так что география слилась у меня здесь, у высоких берегов Амура.

- Вы ежегодно проводите концерты в день ВМФ, это как-то связано с тем, что отец морской офицер?

- Еще как связано. У нас очень большая, интересная семья. Бабушка с дедушкой строили Комсомольск-на-Амуре. В семье восемь детей было. Я попросила маму написать книжку о нашей семье. Мама, не владея никаким литературным жанром, взялась за эти труды и осилила. «Моя дочь Вика Цыганова», так она написала. И, оказалось, сохранила мои письма, школьные и институтские, и почти в каждом письме я сообщала: «Сегодня – концерт на корабле, сегодня были у подводников, завтра пойдем в детский дом…». Мы с сестрой пели в художественной самодеятельности. Светка моя даже ездила в «Орленок» и «Артек» представлять наш край. И мы пели песни патриотические. Конечно же, поэтому у меня все было связано с флотом. Отец служил, он даже умер после Дня флота. Открыл утром глаза, сказал маме: «Вот сейчас бы в море на крейсере выйти» - и закрыл глаза. Эта дата для меня очень живая, чувствительная, печальная и светлая одновременно. И важная – у России друзей нет, кроме армии и флота, я это усвоила еще в детстве.

- Понятно, что девочка вряд ли пошла бы по стопам папы, хотя сегодня многие девчонки и просятся в нахимовское училище, но дети воспитателей и педагогов часто идут по стопам родителей. Откуда возникла идея учиться актерскому мастерству?

- Что-то свыше приходит. В этой жизни все не случайно. А педагогическая деятельность – я же закончила Дальневосточный педагогический институт искусств. И мама, например, видит во мне задатки педагога. И всегда, когда я работаю с музыкантами, а они у меня молодые люди, рассказываю во время репетиций что-нибудь интересное. Например, вы знаете, что царевич Алексей любил играть на балалайке? Вот и студенты академии им. Гнесиных так же открывали рот и слушали. Во мне силен дух просвещения, подвижничества. Жизнь очень наполнена яркими событиями, но не всегда радостными. Мне всегда приходилось бороться за себя и за свою родину в том числе.

- Вы выступали с концертными программами в Донбассе. Это было веление души или предложение со стороны государства?

- Только веление души. Когда я ехала в Крым 24 февраля - тоже. Конечно, я работаю со своим мужем, он мой духовный наставник и идеолог. Потому что он поэт. А поэт в России – больше, чем поэт и чем продюсер.

- Поэзия вашего мужа как-то ложится в основу вашего творчества?

- Вадим – автор всех моих песен. Первая песня, которую он написал для меня, – «Андреевский флаг», в первый же вечер знакомства.

- В СМИ сейчас появляются вопросы с подначкой: а Вика Цыганова будет что-то рассказывать про социальное развитие или петь?

- В Библии сказано, что по делам человек узнается. Я считаю, что мои песни – это тоже программа. По моим песням можно меня всю насквозь изучить. Да, люди, которые живут стереотипами и не знают моего творчества, могут говорить что-то такое, на их взгляд, обидное. А меня обидеть-то нельзя ничем.

- Вопрос, наверное, не в том, что творчества не знают, скорее, думают, что за сценической картинкой нет глубокой личности.

- Мои песни неразрывно связаны с моей жизнью и моими убеждениями. Вот, прочла свои письма маме, которые вошли в книгу, и удивилась: надо же – ничего не изменилось. Не изменились и песни, которые я пою. Поэтому и Донбасс, поэтому и Крым. Решение полететь в Крым мы приняли ночью. Нас благословил батюшка Илий. Была очень сложная ситуация, уже ехал туда поезд дружбы с правосеками… Я каждый год ездила в Крым выступать на день ВМФ, Севастополь я знала и любила, и у нас была песня «Это Крым, и по совести – это Россия». Кстати, песня была написана 14 лет назад. Почему я и говорю, что поэт - во многом провидец. Я всегда прошу мужа: «Вадь, пиши светлые песни».

- К слову о том, что поэт немного еще и провидец, случаем не было песен с политическим подтекстом?

- Я политикой-то не занимаюсь, я же не политик…

- Уже политик.

- Нет, я занимаюсь, скорее всего, просвещением и идеологией. Вы знаете, что в нашей стране нет закона об идеологии? Мы ее не имеем, она нам с вами запрещена. Так же, как у нас с вами нет закона о культуре. Это очень серьезные темы. Политиков много, мы видим. И они очень много рассказывают, очень много обещают. Но самое главное, мне кажется, в жизни иметь творческую составляющую. Человек – он от бога, он творение божие. Он должен творить. Не надо работать артистом, не надо работать певцом. Надо иметь лицо человеческое, видеть людей.

Преображать, просвещать. Сегодня многие политики, умея рассказывать сладкие речи, обманывают людей, крадут у них надежду. В детстве нам говорили: человек – это не профессия. А я за свою жизнь убедилась, что человек – это самая главная профессия. А политике можно научиться, в это можно погрузиться. И это можно сделать намного лучше, быстрее и безошибочней.

- То есть главное – не обладание неким опытом и понимание структуры управления, а…

- …желание. Желание изменить, возможность, мотивация. Когда человек следит за своей душой, он получает эти сигналы. И то, что я сейчас здесь, – не случайно. В моей жизни нет случайностей.

- Заявиться кандидатом на выборы в Госдуму – ваше персональное решение или кто-то сподвиг?

- Есть один человек, мой очень близкий друг, с которым я работаю уже больше 20 лет, – Дмитрий Саблин, он как раз депутат Госдумы. С ним я много раз летала в Чечню, на всех этих наших вертолетах, которые не знаешь, взлетят или нет. С ним мы прошли многое – и сбивали вертолет над нами, и бронепоезд взрывали, на котором мы должны были ехать. Люди вечером нас встречали с караваем, а ночью приходит разведка и говорит: «Вы не поедете поездом, пересаживайтесь на бронемашины». А бронепоезд взорвали. И люди те, которые нас встречали, погибли. С Дмитрием мы много работали в Крыму и в Сирии, и, конечно, эта идея пришла от него.

- Вы уже рассказывали, что и к маме обращались за советом, когда получили предложение стать кандидатом…

- Мама говорит: «Я всегда верила, что у тебя есть еще потенциал. Вика, ты так любишь людей, и в думе нужны те, у кого есть любовь к людям». Тридцать лет я выхожу на сцену и вижу, как люди в порыве соединяются со мной. Например, когда пою песню «Офицеры России», в каждом городе люди встают. В каждом. Всегда. Мне этот порыв духовный и душевный понятен, я - часть своего народа, я ощущаю себя так. И от батюшки я благословение получила. И решение стало моим личным, когда близкие люди меня поддержали. Я поняла: у меня есть такой ресурс. Господь не по силам не дает человеку. Я верующий человек.

- То есть вы считаете, что любовь – движущая сила любых реформ?

- Это внутреннее убеждение.

- На одной из встреч с партийцами кто-то бросил реплику: «Найдите ружье мамы, которым она защищала детский сад». О чем это?

- В 90-е годы, как я уже говорила, у мамы был лучший детский сад в крае. И вечером, ночью родительский комитет, кто не боялся, во главе с мамой просто охранял сад. От разграбления. Расслабляться было нельзя.

- А вы при необходимости мамин подвиг повторите?

- Автомат, пулемет, наш бронепоезд, любовь и творческий порыв, энтузиазм - найдутся.

- Ходит легенда о том, что вы шили платье Мелании Трамп?

- Шила я вообще-то с детства. А история такая. В историческом музее должна была состояться встреча с Федором Конюховым. Мы пригласили очень много журналистов – сейчас проводим его выставку, хотим всем рассказать, что Федор Конюхов не только великий путешественник, но и великий русский художник. (Кстати, он тоже дальневосточник: 25 лет прожил в Находке и учился здесь живописи.) Но получилось так, чтоФедор Филипыч на эту встречу не пришел. 30 журналистов сидят, ждут. Пришлось включать смекалку – мы ж представители Конюхова. На мне была жилетка, собственноручно сделанная. Как раз выбирали Трампа в президенты, и вот мы сделали такую новость. Говорим, что Федор Филиппович приболел, но сегодня мы с Красной площади, из исторического музея в американский Белый дом отправляем вот эту душегрейку Мелании Трамп. Им с мужем, мол, сейчас, трудно, пусть наш подарок их согреет.

- Как вы думаете, жители Хабаровского края вам поверят?

- Не сомневаюсь - я же их люблю.

- На уровне чувств, на уровне сердечной боли есть уже представления, что нужно сделать в первую очередь?

- А надо услышать народ, поддержать людей, тонус общий поднять, настрой. Потому что ведь мы с вами, дальневосточники, люди особые, мы и храбрые, и смелые, и опасно озорные бываем. С нами нельзя долго заигрывать и шутить.

- Политические силы не оказывали вам протекции?

- Нет. Мало того, что я всегда была запрещенной певицей, я никогда не работала на Кремль, никогда не была у власти.

- Вы были доверенным лицом Путина.

- Кремль и Путин – это все-таки не одно и то же. Я Владимира Владимировича уважаю, считаю, что он делает очень много для страны, и на наше государство обращают внимание, и нас начинают слушать. Это очень сильный человек, и политик, и президент. У него огромный потенциал. Внешнюю политику, которую ведет Владимир Владимирович, поддерживаю однозначно, а во внутренней… Наверное, это дело кадров и окружения. И здесь надо опираться на народ.

- Вы готовы тут быть рупором чаяний народных, чтобы подсказать президенту, куда двигаться дальше?

- Конечно.

- Партию «Единая Россия» надо реформировать, на ваш взгляд?

- Считаю, что надо.

- А каким образом: менять людей на ключевых постах, перетряхивать идеологию?..

- Надо быть ближе к людям и бороться с людьми, которые пришли туда делать карьеру. Мне очень хочется, чтобы глаза у наших депутатов в думе загорелись. И такие люди есть, есть много подвижников, людей-энтузиастов. Если бы я в это не верила, я бы не стала тем, кем стала. У простых людей мало веры. Власть все время спекулирует, забирает, ничего не отдавая. Или совершает какие-то ошибки, неправильные законы принимает. Поэтому я вижу свою миссию как подвижника, человека, который будет будить лучшие струны души. Я верю, что их можно настроить. И многие люди подтянутся и придут.

- Наверное, люди должны поверить не только в тех, кто у власти, но и в самих себя.

- За этим я и вернулась в свой край. Другого пути у нас нет.

- Говорят, вы будете работать с театром «Триада»?

- Я уже в нем работаю. У меня есть идея поставить там музыкальный спектакль - сценки на злобу дня о том, что в крае наболело.

- И что же?

- Это перелеты и очень дорогие билеты. Люди не могут путешествовать, этой проблемой надо заниматься. Стояла в очереди на регистрацию с девочками-студентками из Санкт-Петербурга, они покупали билеты заранее, за два месяца – 60 тысяч рублей билет в один конец. А рядом стоял человек с Сахалина, он говорит – два дня назад билет экономкласса стоил 115 тысяч! Это преступление, это спекуляция, это где-то отлаженная схема. Надо разбираться. А как вернуть людей в край? У меня есть проекты, которые помогут поднять инфраструктуру, сельское хозяйство, которые помогут краю стать центром притяжения всего Дальнего Востока.

Я считаю, что мы очень много отдаем центру. Деньги должны оставаться в крае и тратиться на нужды людей, на нужды края, на развитие медицины, дорог, ЖКХ.

- Чтобы деньги в крае оставались, надо создавать условия для бизнеса хорошие. Чтобы здесь задерживались крупные налоговые резиденты.

- Ну, в крае же толковый губернатор, надо с ним консолидироваться и работать на территорию. Этот только пользу даст.

- Вы уже встречались с губернатором?

- Я очень хочу личной встречи, потому что я действительно люблю свой край, свой народ, и я пришла помогать, а не выяснять отношения. Я беспартийный, свободный человек. Я пришла помочь и хочу, чтоб мой голос был услышан. А голос у меня звонкий, громкий, сильный, иногда противный, но справедливый.

- Стезя народного избранника – это работа или миссия?

- Это миссия и это служение, бесспорно. Служение - самая главная составляющая счастья для человека. Русская душа работает на отдачу, мы не потребители – мы призваны отдавать. Я чувствую в себе эту миссию. Я понимаю, что у меня есть определенные силы, есть благословение.

Вы знаете, от чего образовано слово «счастье»? «С частью» - с частью Бога в душе жить, с частью веры. Мы знаем, что благосостояние – не всегда составляющая счастья. Счастье в душе, в сердце. И эту составляющую обязательно надо вернуть. Считаю, что наша дальневосточная земля должна быть таким примером счастья. И все у нас есть, чтобы мы транслировали это счастье. И солнце восходит здесь. Здесь начинается Родина.



Ирина Северцева

В беседе принимали участие Владимир Чернышов, Ольга Шабалина







