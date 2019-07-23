Не всякая щекотка в удовольствие



Гость редакции – Сергей Борисович Драчев, экс-начальник сектора информационного сопровождения министерства экономического развития правительства Хабаровского края.





- Сергей Борисович, а почему вы ушли из правительства края?

- Наша служба была сокращена в этом году.

- Стало быть, по долгу службы вы почти журналист. И поэтому так пристально интересуетесь процессами в экономике?

- Не только. В свое время я работал в ДальНИИ рынка и занимался вопросами реструктуризации оборонно-промышленного комплекса. Потом выполнял большую работу по КнААПО, проехал весь Дальний Восток. Потом институт приглашал меня сделать ту часть научного задания, что связана со свободными портами. Ну а в минэкономразвития сам бог велел следить за процессами в экономике. Скажем, если раньше сайтом министерства интересовалось пять стран, то с моим приходом его стали читать в 75 странах. То есть я в курсе происходящего.

- И что привело вас в редакцию нашей газеты?

- Есть две проблемы, о которых хочу рассказать, – по Национальной программе развития Дальнего Востока, Забайкалья и Бурятии и по строительству железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян.

Оптимизм – это недостаток информации

- Хорошо. Начнем разговор с Национальной программы. Еще недавно к ней было некое внимание – проводился опрос населения на тему, что бы оно желало видеть в этом документе. Интересно ваше отношение.

- Меня по большому счету удивляет отношение государства к Дальнему Востоку. Бесконечно одна за другой появляются программы развития территории. Очередная – Национальная программа, которая родилась при действующей Государственной программе на 2013-2025 годы. Причем это уже пятая по счету программа. С моей точки зрения это нонсенс. А Дальний Восток как был, так и остается захолустным.

- Во власть приходят новые люди – им надо заявить о себе. Громко заявить можно реформой, но это опасно. Безопаснее ход программой…

- Дальше: что такое предложения от населения в эту программу? Аргумент был такой: это же хорошо, когда власть спрашивает народ! А я думаю иначе. Минвостокразвития существует уже семь лет. Господин Трутнев получил уже две столыпинских медали за стратегию развития региона. А господин экс-министр Галушка перед увольнением получил столыпинскую медаль сразу первой степени!

- Это награды высокого статуса.

- Да. Но главное другое: если вы такие умные, если вы радеете за развитие региона, то зачем устраивать эту клоунаду с опросами? Я не умаляю достоинства земляков. Но мы не можем мыслить стратегически, глобально в рамках территории из одиннадцати субъектов. Мы – обыватели. И вдруг они спрашивают у населения, что надо сделать. А что ж вы, ребята, делали семь лет? За что вы получили особые медали, если не знаете, что надо делать с этим регионом? Так ли должна рождаться Национальная программа? С моей точки зрения это даже не прожекты, а настоящий экономический волюнтаризм.

- Кстати, чем отличается название программы «национальная» от «государственная»?

- Не вижу большой разницы смыслов. По-моему, это тавтология.

- Мы с вами не умаляем заслуги Минвостокразвития?

- Ничуть. Буквально на днях в Совете Федерации прошла встреча сенаторов с главой Минвостокразвития Александром Козловым. Цитирую председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко: «Министерство (Минвостокразвития) превращается в Совнархоз, который собирает только заявки регионов». При этом она открыто засомневалась в серьезности «дальневосточного гектара». Как вам такая оценка?

- Молодец! Умничка!

- Еще меня озадачили сроки. В октябре прошлого года президент Владимир Путин сказал, что нужна новая программа и что она должна быть к сентябрю нынешнего года. Насколько качественно можно подготовить за такое короткое время программу по огромному региону? Дальний Восток – это 41 процент территории России. Здесь разные экономические условия, разные возможности, разные цели, в конце концов разный климат. Что хорошо для Владивостока, то гибельно для Чукотки – и наоборот.

- Тогда возникает вопрос: есть ли представление об этой территории?

- И другой вопрос: есть ли потенция, чтобы родить программу для такой неординарной территории?

- А кстати, сколько было получено предложений в программу?

- Если судить по открытой информации, 150 тысяч предложений. Во-первых, эту цифру желательно бы проверить. Но даже если и так, то это 0,001 процента всего населения России. Насколько весом такой показатель?

- Есть ли у вас информация, сколько предложений поступило от дальневосточников?

- Есть такие данные, которые даже ниже статистической ошибки. Приморский край: население - 1,9 миллиона человек, а предложения подали 129 человек. Это о чем говорит?

- Заставили чиновников написать. И то не все решились…

- Сахалинская область: население – 489 тысяч человек, подано 65 предложений. Еврейская автономная область: население - 159 тысяч человек, подали предложения 253 человека.

- Однако в лидерах наши соседи!

- Не то слово! Чукотка: население – 49 тысяч человек, подали предложения 130 человек.

- Откуда ж взялась цифра в 150 тысяч предложений?

- Хороший вопрос, но я не знаю ответа.

- Что народ предлагал в Национальную программу?

- Чукотские предложения вызвали у меня шок. Люди писали так: «Чукотка – это когда за окном ни времени, ни жизни, ни дороги». Представляете – жилье на вторичном рынке там стоит 130 тысяч рублей за квадратный метр. Поселок Певек загажен металлоломным хламом. Еще меня поразило предложение построить на Чукотке крематорий.

- ???????????

- Потому что там все временщики, и когда умирает родственник, то как вывезти покойника или его останки на материк? Для этого нужны немыслимые деньги.

- Значит, это очень актуальное предложение. Такая там жизнь…

- Люди с Чукотки не могут никуда выехать, потому что это неподъемно. Мужчина пишет: если семье из четырех человек вылететь на отдых, то надо заплатить только за дорогу до Москвы полмиллиона рублей. Представляете? Это мыслимо?

Вот такие аргументы в качестве «заботы» о дальневосточниках. Это же просто бред!

- А какие были предложения от хабаровчан?

- Почему-то многие хабаровчане апеллировали к потере статуса дальневосточной столицы. Хотя этот статус финансово никак не отражался на Хабаровске – федеральных денег на выполнение столичных функций городу никогда не давали. Да и во Владивостоке народ тоже многим недоволен – там масса своих проблем, а столичный статус счастья пока не добавил.

- Да ладно: пусть они тоже поживут в столице… Интересно, чем закончился опрос населения по Национальной программе?

- В конце мая в Улан-Удэ Общественный совет при Минвостокразвития обсуждал Национальную программу. Казалось бы, весьма значимое мероприятие, а о нем прошли всего лишь коротенькие заметки на четырех сайтах. Все! Вот такая популярность. И что еще важно: в том Общественном совете 32 члена, из которых всего лишь один человек представляет академическую науку Дальнего Востока. Зато два представителя церкви. О чем это говорит? Прямо по Грибоедову: а судьи кто?.. Между тем Национальную программу представят на подписание президенту нынче на Владивостокском экономическом форуме.

- Однако умеете вы, Сергей Борисович, запустить ежа в черепок…

- У нас и другая беда: экономика края так рухнула, что непонятно, как выберемся из провала и выберемся ли, пока что одни прожекты. Меня сегодня что удивляет? Министерство транспорта выступило с инициативой строительства моста через Амур в районе Комсомольска и тоннеля на ванинской железной дороге. Возможно, эти объекты с какой-то точки зрения актуальны. Но настолько ли, чтобы о них озаботиться сегодня? При этом все молчат о второй линии Амурского моста под Хабаровском. Первую сделали, а про вторую забыли? А это не просто актуальный вопрос – он животрепещущий. Мост через Амур построили в 1998 году, ему двадцать лет. Металл за этот срок начал уставать. Понимающие специалисты считают, что могут начаться необратимые процессы, которые чреваты не просто поломками, но даже и обрушениями. Тем более: очень скоро сдадут в эксплуатацию скоростную автомобильную трассу объезда Хабаровска, и по Амурскому мосту значительно вырастет поток машин-большегрузов. Значит, его пропускная способность резко снизится.

- Почему вы решили, что «все молчат»?

- Я многим задавал вопрос: занимается ли хоть кто-то проблемой Амурского моста? Ведь там для второй линии все подготовлено. Долго ли стоять ему недостроенным? Никто даже не касается. Вообще, эта тема не всплывает ни на каких уровнях власти и бизнеса. И никто не предложил включить достройку Амурского моста в Национальную программу. Никто не занимается ни проектом, ни разработкой документации – полный ноль! Зато наш Мининвест активно муссирует прожект строительства моста на Сахалин.

- А вообще, кто хозяин у Амурского моста? И кто должен поднимать тему его достройки?

- Это федеральная собственность, где есть сегмент РЖД и сегмент Росавтодора. Вопрос о второй линии желательно поднимать правительству Хабаровского края, а именно нашему минтрансу. Это ведь в интересах края. Я задавал вопрос министру минэкономразвития: быть может, вместо моста на Сахалин следует поднять вопрос о запуске второй линии Амурского моста? Был ответ: хороший вопрос, надо озвучить его губернатору края. И все булькнуло в никуда.

Конечно, мост на Сахалин – идея красивая, почему ее все и мусолят. Но, с моей точки зрения, она настолько далекая, что про нее сегодня не стоит и говорить. В свое время по службе я объехал всю территорию Нижнего Амура, включая места, откуда ближе всего до Сахалина. Там жителям, особенно в Лазарево, при жизни надо ставить памятники – просто за то, что они оттуда не уезжают. Это богом проклятое место! И та сумма, которую назвал Минвостокразвития, это из области фантастики. Там на стройку потребуются даже не пятьсот миллиардов – триллионы! Там только железнодорожного сахалинского полотна 580 километров подлежат модернизации, а еще вся инфраструктура на подъезде к мосту…

- Так это же наша практика – сначала ввязаться в стройку на миллион, а потом удорожать по самым разным причинам уже на десятки, а то и сотни миллионов: дескать, не бросать же начатое! А еще воровство, откаты…

- Мост на Сахалин в качестве геополитического вопроса – да, имеет место, но только в отдаленной перспективе.

- Ну почему, говорить о нем можно и сегодня.

- Даже надо, но только говорить. Ведь и народ нашего региона прямо писал в Национальную программу: давайте займемся насущными вопросами дальневосточников, а не прожектами.

- Кстати, о мостах. Какой регион ни возьми, их везде строят. Или хотят построить. Как к такому ажиотажу относиться?

- Министр Минвостокразвития Александр Козлов говорит, что нужно в Якутии строить мост через Лену. А на прямой линии президент Владимир Путин поясняет: строительство моста через Лену даже не обсуждается – нет смысла. Чиновник в российском правительстве, который курирует дорожные проекты, вполне ответственно заявляет, что такой вопрос даже не рассматривается. Почему такая разнонаправленная информация? Отчего у нас в стране возникает разноголосица? Я вижу в этом вину Минвостокразвития – оно призвано консолидировать информацию, собирать и состыковывать. Где синергия от этого министерства? Где? Все прожекты с «ихними» ТОРами, с гектарами и прочим – они по-настоящему не работают…

- А что надо?

- Надо думать. Вот такой вопрос: а почему создали именно Минвостокразвития? Почему не организовали Министерство развития Сибири? Вы сделайте это. Ученый мир об этом говорит. Там ситуация тоже аховая. Там люди просто не понимают, что происходит. Зачем потребовалось Минвостокразвития, если в каждом регионе свои министерства? Оно для того, чтобы рулить финансовыми потоками? Хорошо, тогда рулите. А что выдали на-гора? Увеличили количество чиновников. Люди же как голосовали ногами, так и голосуют. С 2006 по 2010 год с Дальнего Востока уехало 154,3 тысячи человек. А с 2011 по 2016 год уехало 156,2 тысячи человек. Но ведь главные цели Минвостокразвития – это развитие территории и закрепление населения. И где оно, закрепление? Триста тысяч человек покинуло регион за десять лет – это больше, чем население целого города Комсомольска. Но так вопрос никто и нигде не ставит. Дескать, не корректно. Не выгодно! Единственная Валентина Матвиенко оценила и впервые дала негативную оценку министерству и его политике. Тогда зачем твердить о том, чего нет? Людей раздражать?

- Для корректности идет другой счет – по миграции, то есть уезжающим и приезжающим. Немножко народу к нам приезжает.

- Совершенно верно! Уезжают мозги. Уезжают лучшие, инициативные, адаптированные к нашему климату. А приезжает кто? Я не умаляю достоинств мигрантов, но это все равно абсолютно другой уровень. Все равно они здесь временщики. Они не смогут компенсировать потери коренного дальневосточного населения. Об этом нет и речи.

- Вообще-то эти вопросы не нам бы с вами ставить в газете. Скорее всего, эта задача подходит для хабаровских (дальневосточных) депутатов в Госдуме…

- Абсолютно согласен.

- У них есть выход на нужные кабинеты. У них есть компетенция. У них есть, в конце концов, соответствующие полномочия. У них для этого все возможности. Так что это упрек действующим депутатам Госдумы.

- Согласен. Это государственный вопрос. Но у действующих депутатов истекают полномочия, а кто еще будет избран – неизвестно… Вообще-то у всех – и российской власти, и местного правительства, и у наших представителей в столице – должна главенствовать мысль, что Дальний Восток – это макрорегион, это форпост России.



Радужный мост тонет в болоте



- Переходим к строительству моста Нижнеленинское - Тунцзян в ЕАО. Какой у вас интерес к этой теме?

- В силу собственной биографии. Мои родители жили и работали в Биробиджане, я там учился, там остались друзья. Еврейская автономия мне близка. А строительство моста я стал отслеживать с 2008 года, когда Дмитрий Медведев подписал соглашение с китайцами, в котором впервые прозвучал мост через Амур в районе села Нижнеленинское с выходом на китайский Тунцзян.

Этот объект входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Он также является одним из приоритетных проектов, направленных на интеграцию России в глобальную концепцию «Один пояс – один путь». Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обозначили этот проект как один из элементов новой системы партнерства и стратегического взаимодействия, потому что мост строится силами двух государств, каждое со своей стороны до границы по фарватеру реки. На разных совещаниях высокого уровня этот инвестпроект называли примером государственно-частного партнерства, не имеющего аналогов в России. Представляете?

- Политическая цель понятна. А хозяйственная?

- В Еврейской области таким образом должен быть создан промышленно-транспортный комплекс. Это мостовой переход, это Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат, это модернизированная железнодорожная ветка от Биробиджана до Нижнеленинского в 124 километра, это 27 километров подхода железной дороги к мосту, это инфраструктура вдоль пути от станции до моста.

- Это с нашей стороны. А с китайской?

- На китайской стороне построена перегрузочная станция с путями и двумя отдельными зонами – одна для леса и металла, другая – для железорудного концентрата и угля. Есть переходные эстакады и административное здание с режимом работы «одно окно». Зарезервированы 17 гектаров для хранения и переработки леса, сои, кукурузы.

- Так ведь мост уже есть – весной показывали стыковку…

- Да, есть стыковка, но только плит мостового полотна. И это еще далеко не мост. Там нет железнодорожных путей, нет инженерных систем, да много чего еще нет! Но самое главное – нет пункта пропуска. Сегодня 2019 год. Ситуация, с моей точки зрения, просто аховая.

- Почему?

- В прошлом году на ВЭФе Путин сказал: зачем вы строите мосты в Еврейской автономии и в Амурской области, если не начинали и даже не собирались строить пункты пропуска? Как ехать через границу? Если мост будет готов, а пунктов пропуска не будет, он не будет использоваться. Зачем тогда строили? Зачем заморозили большие деньги? Нас же на смех поднимут.

- Надо полагать, были ретивые обещания быстро все достроить.

- Обещания звучат регулярно. Разные ответственные товарищи называли и июль, и сентябрь 2019 года, и первые поезда в 2020 году. Но самое реальное обещание: там работа не одного года. Сейчас там все приостановлено, если не сказать честнее – остановлено. Если раньше там работали вахтовым методом до 600, потом 260 человек, то месяц назад заехали уже 60, а недавно заехало всего 17 человек. Какой объем работы они могут выполнять?

- Есть мнение, почему наша часть моста строится не так мобильно, как китайская?

- Конечно, есть. Там задействованы Росграница, таможня, железнодорожники, и они – как рак, лебедь и щука. Проволочки связаны с Росграницей – с одной стороны; произошло удорожание строительства объекта, не хватает средств – с другой стороны.

Есть и такое мнение. Кому в первую очередь нужен мост? Конечный потребитель – Китай. Ближайший клиент в Китае находится в 180 километрах от моста. Это очень маленькое плечо. В то же время власть ЕАО возлагала на него большие надежды, полагая, что запуск моста выведет регион из депрессии, он станет самодостаточным.

Еще есть мнение про сильное лобби из Приморского края.

- А у них какой интерес?

- Сейчас грузы из Амурской области, ЕАО, Хабаровского края идут в Суйфэньхэ через Приморье. Если заработает железнодорожный мост на Тунцзян, представляете, какого объема грузов лишатся приморцы? А это деньги – экономия в пять долларов на тонне груза. А если добавить сюда якутские грузы? Это большой бизнес.

- Наша с вами какая задача? Чего мы желаем достичь публикацией в газете?

- Привлечь к мосту внимание правительства России. Этот вопрос геополитический, и так затягивать строительство просто неприлично.

- Вы не переоцениваете нашу газету? Хотя правительство России получает несколько экземпляров «МД».

- Ничуть. В сентябре пройдет ВЭФ во Владивостоке. И вопрос по мосту, который уже набил оскомину, опять будет поднят. В Амурской области мост сдали, но этот-то на порядок сложнее. Вот такая проблема.





Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также участвовали Ирина Северцева и Владимир Чернышов

Фото Андрея Дунаевского





Справка «МД XXI век»

Соглашение о строительстве моста Нижнеленинское - Тунцзян подписано в 2013 году. Китайская сторона начала строительство своей части в июне 2014 года, российская – в июне 2016 года. Длина моста – 2209 метров, из них 309 метров – на территории РФ, 1900 метров – на территории КНР. Капитальные затраты на предпроектные и проектные работы составили около 600 млн руб. Общая стоимость перехода – около 18,8 млрд руб. На 25% объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - РФПИ через российско-китайский фонд (CIC). По мосту в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию, сою и другие товары. Мостовой переход будет иметь пропускную способность до 20 млн тонн в год. Он будет соединен железнодорожной веткой с Транссибом.



