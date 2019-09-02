Железная леди Наталья Болоняева





Гость редакции – Наталья Александровна Болоняева, главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея», депутат Законодательной думы Хабаровского края шестого созыва на неосвобожденной основе, кандидат в депутаты Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 10.

- Наталья Александровна, вы знаете о том, что в кулуарах краевой думы и «Вивеи» вас называют железной леди?

- Да я об этом слышала.

- Значит, все правильно. В нашей власти и в нашей политике женщины должны быть железными и должны быть леди. Но это очень не просто. Однако женщины взваливают на себя такое, мягко выражаясь, бремя - идут на выборы в думу. Зачем?

- Женщины более гибкие в принятии решений, они более миролюбивые – это генетические качества, которые не отнять. А еще я считаю, что женщины с большим профессиональным опытом абсолютно необходимы в думе. Это наши женские преимущества в депутатской работе.

- А лично вы, зачем идете на выборы? Успешная женщина, руководитель хорошего учреждения, красавица, умница, спортсменка – зачем вам депутатство?

- Вы рассуждаете, как моя мама, когда она говорила: ты хороший доктор – зачем тебе быть главным врачом?

А логика такая. Была врачом – помогала конкретным пациентам. Стала главным врачом – решала вопросы для большего количества людей. Ведь «Вивею» ежедневно посещают от двух до трех тысяч человек. Мы работаем на весь край, бываем во всех районах. А в думе могу вместе с правительством края, с министерством решать вопросы, которые стоят перед здравоохранением всего региона. Мне проще доносить до депутатов те идеи, которые рождаются в министерстве. Тем более, что я за три года в думе наработала некую основу, которую просто не успела воплотить. Мы говорим, что в думе нужен врач. И это не фраза – это потребность. Есть вопросы, которые может знать только профессионал, чтобы законодательные акты были актуальными.

- Сколько лет вы работаете главным врачом?

- 31 год.

- Больших сил и нервов стоило сделать «Вивею» учреждением высокого уровня?

- Самым сложным было создать коллектив. С самого первого дня своей руководящей работы я старалась не принимать единоличные решения. Мы проводили мозговые штурмы – собирались, спорили и совместно решали.

- Это у вас в коллективе. А с властью как?

- Бывало по-всякому. Бывало, что плакала. Когда делали пристройку к «Вивее», мы ее уже видели, как наяву, уже распланировали три этажа… А нам говорят: нет – два! Но потом все решилось в пользу трех.

- Как?

- Там, где мне указывают на дверь, я лезу в окно. Когда есть идея и ты понимаешь, что ее надо продвигать, что она будет на пользу людям, что это перспективное дело, то доказывать свою правоту в высоких кабинетах хотя и трудно, но можно. Там начинают тебя слушать. Это самое главное – убедить. Пока я так делала на примере своего учреждения, но уже понимаю, что и как нужно сделать и для края.

- Скажите: лучше работают поликлиники, где главврачами мужчины или женщины?

- Это не важно. Важно, чтобы главврача уважал коллектив, чтобы не только коллектив с ним считался, но и вышестоящее руководство.

- А какая зарплата врачей сегодня реальна?

- За 80 тысяч надо пахать и пахать, их надо заработать большим трудом. Если врач работает на ставку, не имея ни стажа, ни категории, то реально под 20 тысяч. Чтобы врачу шли доплаты за интенсивность, за качество, за диспансеризацию и за прочие критерии (которые у каждого лечебного учреждения – свои), их надо выполнять. Конечно, мы стараемся, чтобы врачи достигали определенных президентом сумм заработной платы.

20 августа Вероника Скворцова на совещании по здравоохранению у Владимира Путина назвала другой, весьма соблазнительный рубеж – с коэффициентом 1,7. То есть 1 – это средняя заработная плата в регионе (например, в Хабаровском крае это 41-42 тысячи рублей), а 0,7 это гарантированная добавка врачу амбулаторно-клинической помощи.

- Можно ли все медучреждения края вывести на уровень «Вивеи»? Какие там проблемы?

- Проблемы у всех одинаковые – нехватка врачей и среднего медперсонала. Лет пять назад нам было сказано: перестаньте говорить, что вам чего-то не хватает! И мы как бы замалчивали все проблемы. А теперь говорим обо всем, что есть. На совещании у Президента назвали цифру по стране – не хватает 25 тысяч врачей и 160 тысяч среднего медперсонала.

- А у нас?

- Точные цифры не назову. Они в какой-то мере некорректные. Есть цифры, сколько надо врачей. И есть цифры по совместительству, когда врачи работают на полторы-две ставки. Понятно, что все участки закрыты. Но когда врач принимает по сорок человек в день – это неправильно и это очень тяжело. Была бы достойная зарплата на ставку, были бы укомплектованы все участки – как было бы здорово для пациентов! У человека должно быть право при необходимости попасть к участковому терапевту в течение 24 часов. А мы, к сожалению, не можем его обеспечить.

- И что делать?

- Заинтересовывать. Той же хорошей зарплатой. Как было раньше? Я начинала работать участковым терапевтом. Отработала три года – прибавка к зарплате, еще одна через пять лет, следующая максимальная – через семь. И я уже не хотела уходить со своего участка, потому что зарплата была достаточная. А если получала еще и категорию, то уже высокая. И врачи держались за место работы.

- А сейчас?

- Сейчас идет перекос. Врачи, к примеру, ультразвуковой и функциональной диагностики получают намного больше терапевтов на участках.

- Почему?

- Потому что такая общая система, и я не имею права ее изменять.

- Понравился приведенный на совещании пример заинтересованности: предоставлять медработникам социальный пакет и служебное жилье. На Сахалине его уже дают через семь лет работы, на Курилах – через три.

- Это было бы здорово! Надо давать жилье. Когда у нас десять лет назад открывался Центр здоровья и был большой приток пациентов, «Вивея» получила десять служебных квартир для врачей. Тогда это нам здорово помогло.

- А как вы добились получения квартир?

- Ножками. И Комсомольскому диагностическому центру тогда же много квартир выделили. С того времени такое больше не повторялось.

- Очень сложный вопрос капремонта наших поликлиник и больниц.

- У нас есть медучреждения, расположенные в приспособленных помещениях. В 3-й и 5-й поликлиниках острая нехватка площадей. Во многих элементарно нужны лифты. На днях была в детской поликлинике – там нужны и условия, и оборудование. Понятно, что все это не входит в компетенцию думы, но забота депутатов будировать такие вопросы и держать на контроле.

- Что значит «держать на контроле» в вашем понимании?

- Приведу пример. Когда мы поставили вопрос о втором лифте в «Вивее», строители хотели сделать его рядом с первым. Я не согласилась. Приезжает губернатор - шумит, бурчит… А я привожу свои доводы. Лифт делать отдельно, чтобы развести потоки пациентов. Лифт должен быть выносной, чтобы не теснить помещения, и к тому же стеклянный. Губернатор зыркнул на меня, и строителям: «Поняли? Делайте так, как она сказала.» А ведь это было в то время, когда страна еще не дошла до «свободы слова». Правда, потом строители меня костерили, как могли. Зато пациенты благодарны. Так что не надо бояться своей правоты!

Другие примеры. В райцентре в здании больницы на первом этаже склад, больные поднимаются на четвертый этаж без лифта. Это как понимать? Еще один факт: в другой районной больнице строители начали делать лифт и бросили. Почему главврач не переживает за свое учреждение? Равнодушие меня бесит! Приезжаешь в поликлинику, а там отремонтирован и обставлен только кабинет главврача.

- Причем, ведь совсем недавно проходило обновление оборудования, а назвали цифру износа под сорок процентов.

- Больше! Потому что в 2005-2006 годах по всей стране шли закупки хорошего и дорогого оборудования в медучреждения. Оборудование за такой срок устаревает и физически, и морально. Обновление назрело. Это проблема всей страны.

- И эта проблема опять же столкнется с другой проблемой – закона о госзакупках, по которому все покупается по самой низкой цене – и оборудование, и лекарства.

- Об этом все говорят. Снижение цены понуждает поставщиков хитрить и поставлять некачественные изделия. Был случай, у знаменитого доктора Рошаля на операции сломался катетер в сердце – представляете ужас? А проблема эксплуатации медицинской техники? Запасные детали мы не имеем права купить загодя. А когда что-то ломается, три месяца уходит только на конкурс, а техника все это время простаивает. Зачем придумали такой закон?!

- Вы берете обязательство через краевую думу выйти на Госдуму с предложением изменения системы госзакупок?

- Это обязательно надо делать.

- Какие вопросы задают вам люди на встречах?

- Везде первый вопрос – о доступности медицины. У всех одно: сложно попасть на прием к терапевтам, к узким специалистам. Человек заболел и есть потребность попасть к врачу сегодня, а не через три недели. То же самое с анализами, с обследованиями. Были вопросы по аптекам, по пандусам. Спрашивали по поводу высокотехнологичных операций, в том числе за пределами края. То есть все вопросы житейские.

Кроме медицины: просили помочь с ремонтом крыш, с благоустройством дворов, детских и спортивных площадок, асфальтированием пешеходных дорожек и т.д.

- Что вы предлагаете в своей избирательной программе?

- Очень нужные сегодня и актуальные задачи, соответствующие национальному проекту по здравоохранению: по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, первичной медико-санитарной помощи, детским болезням, диспансеризации, цифровизации и т.д.

Второе направление – городская среда. Давно надо привести в порядок дворы, улицы, скверы, сделать спортивные площадки, устроить ливневую канализацию. Многое в этом плане уже делается, но еще больше предстоит обустроить.

Написать в программе можно многое, но что сделать реально? Я считаю, мои предложения сделать реально. И буду добиваться их выполнения всеми законными способами.

- Традиционный вопрос: что вы желаете на встречах своим избирателям?

- Не я им, а они мне желают.

- Любопытная ситуация! И что же они вам желают?

- Избраться в краевую думу.

- Вот так? Почему?

- Народ замечательно понимает, что в думе нужен врач.



Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova 1950@yandex.ru



Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 10 Болоняевой Н.А.