Головная боль в коленке



В Хабаровске прошел VI форум ревматологов Дальнего Востока. «Молодой дальневосточник XXI век» попросил некоторых его участников провести для наших читателей интеллектуальный мастер-класс.



Евгений Львович Насонов – президент Ассоциации ревматологов России, главный ревматолог Министерства здравоохранения России, научный руководитель Научно-исследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой, заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор.



Вадим Иванович Мазуров – первый вице-президент Ассоциации ревматологов России, президент Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный ревматолог Северо-Западного федерального округа Санкт-Петербурга, заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор.



Эльвира Николаевна Оттева – заведующая краевым клиническим ревматологическим центром Первой краевой больницы (Хабаровск), доктор медицинских наук, профессор.

- Скажите, пожалуйста, есть ли хоть один человек в нашей стране, у которого не болят суставы?

Насонов: Таких людей нет. Не только в нашей стране, но и в мире. Ревматические заболевания самые распространенные. Это примета XXI века. В XIX и в XX веках было не до этой проблемы. Тогда людей косили тяжелые инфекции. Тяжелые болезни есть и сейчас – онкологические, сердечные и прочие. Но ревматические болезни резко и продолжительное время влияют на качество жизни.

Мазуров: Действительно, каждый человек в мире хотя бы раз в жизни испытывал боль в суставах. Это заболевание нарастает с возрастом. Рубеж в 45-50 лет, с которого начинается резкий рост болей в суставах и увеличивается количество наших пациентов. Однако есть такая проблема: эти пациенты лечатся где угодно, но не там, где нужно.

- Почему?

Мазуров: Сейчас народ активно пользуется Интернетом. А там - колдуны, целители, громадное количество информации под именами известных в медицине специалистов, которые, якобы, рекомендуют… А на самом деле они ничего не рекомендуют – такой пиар-ход применяют шарлатаны. Сегодня это самое ужасное, что мы наблюдаем в реальной практике.

- Понятно: лучше идти к врачу. И у нас есть куда обратиться?

Насонов: Да. В Хабаровском крае сильная ревматология.

- Это комплимент организаторам форума ревматологов?

Насонов: Отнюдь. Эльвира Николаевна Оттева (разумеется, вместе с властью и медицинским сообществом края) за двадцать лет с нуля выстроила службу лечения ревматических больных. Мы понимаем, как ей было трудно. Но она никогда не жаловалась. Она просто работала. Конечно, у нее здесь были учителя, такие как, к примеру, Анатолий Борисович Островский. Это терапевт и гематолог российского масштаба. Поэтому Хабаровск и отличается в лучшую сторону в сравнении с другими регионами.

- Спасибо за хорошую оценку.

Насонов: А вообще, ревматологов не хватает во всем мире. Это дефицитная специальность. Например, в Германии на сто тысяч населения один ревматолог. Парадоксально, но так.

Оттева: В Центральной России 485 ревматологов. На Дальнем Востоке – 68.

- Но ведь до ревматолога логичнее было бы обратиться к врачу общей практики?

Насонов: Логика здесь не работает. В наше время врачи общей практики не могут оказывать квалифицированную ревматологическую помощь.

- Почему?

Насонов: Невозможно знать всё. Есть новые уникальные методы диагностики и лечения, уникальные препараты. Это подвластно только ревматологу.

- Можно сказать, где в мире эта помощь на высоком уровне?

Насонов: Россия в этом плане мало в чем уступает другим странам – мы на уровне. Здесь что надо иметь в виду? Мы все из СССР, а тогда (при всех недостатках) была очень хорошая государственная поддержка этой службы. Я помню, в семидесятые годы и после приезжали американские и другие делегации ревматологов - они искренне нам завидовали.

- Даже так?

Насонов: Такой службы на государственном уровне у них не было. Сейчас они во многом действуют по нашим лекалам.

Мазуров: Мы привыкли, что на Западе самые передовые технологии, именно оттуда они тиражируются в Россию. Но, к примеру, в США, чтобы попасть к ревматологу, нужно ждать от 3 до 6 месяцев.

Во-вторых, наш народ незыблемо считает: если есть боль, надо идти к хирургу, или ортопеду, или неврологу, но не к терапевту и не к ревматологу. И что получается? Начинается неадекватное обследование, назначаются препараты, которые с их точки зрения правильные, но совсем не те, которые необходимы. Почему? Потому что они не укладываются в те клинические рекомендации, которые сегодня создаются в России для ведения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Еще деталь. В регионах явный дефицит ревматологов. Значит, на кого-то надо перекладывать лечение. На кого? На врача первичного звена – терапевта или врача общей практики. Поэтому одна из глобальных проблем – их подготовка. Их надо обучать! Сегодня должна быть промежуточная инстанция, которая взяла бы на себя оказание помощи в первичном звене. Такая работа идет.

Оттева: Терапевтам на ежегодных курсах усовершенствования даются лекции по ревматологии. Восемь лекций – это достаточно большой объем информации.

- А какую задачу ставит форум: расширить знания, преподнести новую информацию?

Насонов: Я считаю самым важным наши традиции. Если нет традиций – нет страны, нет государства. А традиции в медицине особенно важны. Нынче проходил уже шестой форум, а будет и восьмой, и десятый… И эту традицию мы должны сохранять.

Ревматология – одна из самых бурно развивающихся специальностей в мире. То, что происходит в этой сфере за год, просто невероятно! Ни в кардиологии, ни в онкологии не происходит такого появления новых возможностей, новых лекарств, новых взглядов на болезни, как в ревматологии. Поэтому на форуме нам было что обсудить.

- Например?

Насонов: Организацию ревматологической службы, новые системы финансирования, работу центров генно-инженерной терапии, центров по остеопорозу, обмен опытом и т.д. Ведь в разных регионах по-разному строится работа.

Мазуров: Форумы не только решают, но и ставят задачи. Первое на форуме – доведение до ревматологов тех инноваций, которые появились в диагностике и в лечении. Конечно, обсуждаются и такие фундаментальные вопросы, как развитие заболеваний.

Второе: на форумах решаются вопросы взаимодействия служб. Например, есть главный ревматолог Минздрава России, есть главные ревматологи в регионах. И дело, как мне видится, вовсе не в том, сколько у нас ревматологов. Главное – в организации службы, в обеспечении пациентов льготной категории бесплатными лекарственными препаратами. На главного ревматолога региона ориентирована власть, так как он предоставляет в местный минздрав заявки, сколько и каких препаратов нужно пациентам.

- Если я поняла правильно, от Эльвиры Николаевны очень многое зависит?

Мазуров: Совершенно верно. Она всегда на переднем крае и в отношении получения информации. Что это значит? Она – участник всех международных и российских конгрессов, форумов, конференций и прочих мероприятий. И, получив там информацию, она доводит ее до ревматологов своего региона – это ее задача.

И еще: важна профилактическая работа. Мы должны создать такую обстановку, чтобы пациенты не доводили свои болезни до крайних состояний. Это очень большая работа, которая касается не только ревматологов, но и большой группы врачей других специальностей. Почему мы нынешний форум назвали именно так: «Междисциплинарные проблемы ревматологии»? Потому что ревматолог сегодня не может работать изолированно. Он связан и с гастроэнтерологами, и с кардиологами, и с нефрологами, и с эндокринологами, без чего нельзя оказать качественную медицинскую помощь.

Насонов: Я знаю миллион случаев, когда были все четыре компонента, о которых говорит Вадим Иванович. Не было пятого - умения взаимодействовать с властью региона. Эльвира Николаевна Оттева умеет выстраивать отношения – ее здесь любят и уважают. Сейчас в стране кое-где убирают с должностей главных специалистов-ревматологов. Я считаю, это и их вина: не показали себя дипломатами нашей профессии. Когда речь идет о помощи больным, надо перешагнуть через амбиции и выстраивать отношения с властью, с департаментами здравоохранения. Что толку, если все хорошо, но рушится ревматологическая служба только потому, что не смог выстроить нормальные отношения с властью? Мы – врачи, мы должны быть выше амбиций. Мы не собираемся ни перед кем преклоняться. Должно быть чувство собственного достоинства. Но должно быть и понимание совместной работы. Тогда власть на местах слышит нас. Хабаровскому краю в этом плане всегда везло – при всех руководителях власти. За последние двадцать лет здесь не было провалов в ревматологии.

- В дни форума у вас был визит к новому мэру Хабаровска, как он прошел?

Насонов: Нам на зависть, мэр бесконечно целовал Эльвиру Николаевну. Мы подумали, что ради этого и был визит.

- А если серьезно, по делу?

Насонов: Мэр заверил: все, что зависит от руководства города Хабаровска, будет сделано.

Оттева: Сергей Анатольевич Кравчук говорил, что надо все новые методики лечения привлекать и внедрять в наши медучреждения. Чтобы мы были на одном уровне со столицей.

- А в краевом министерстве здравоохранения вы не были?

Насонов: К сожалению, Александр Валентинович Витько улетел в командировку. Но он – наш друг, мы и без того часто общаемся, у нас одинаковые взгляды на многие вопросы.

- Какие вопросы поднимались на форуме?

Насонов: Говорилось о новых медиаторах ревматических воспалений, о новых перспективных лекарствах. Здесь важно иметь в виду два процесса. Первый: создание новых лекарств для конкретной болезни. Второй: расширение показаний известных лекарств для применения при других болезнях. Об этом рассказывал Вадим Иванович, приводя пример, когда лекарство создавалось специально для лечения псориаза, а сейчас появились новые данные о его эффективности при лечении системной красной волчанки. Кстати, форум следующего года мы этому и посвятим. Это очень интересно.

Дальше. Происходит смена взглядов на лекарства. Много лет в нашей сфере главным был флакон и внутривенное или подкожное введение препарата. С начала XXI века идет возврат к пониманию лекарства как таблетки.

-А что случилось?

Насонов: Появились новые эффективные таблетки, которые обладают всеми достоинствами инъекций. Это мощные и, как мы их называем, мишеневые лекарства. И об этом надо говорить, потому что для больного такая форма лечения наиболее рациональна. Это колоссальное достижение.

-Новые лекарства российские?

Насонов: Нет. Импортные. Мы в фармакологии сильно отстали. Это не наша вина и не наша беда. Это объективная реальность. Создание лекарства стоит невероятно больших средств, которые порой сопоставимы со всем российским бюджетом. Проще запустить спутник в космос, чем сделать новое лекарство.

-Может, так и надо нам - использовать сделанное другими?

Насонов: Именно так. В российской фармакологии есть хорошие сдвиги, начиная с локализации, с создания совместных производств и т.д., что делает новые лекарства более дешевыми и доступными. Это нормальный интеграционный процесс. Ведь нет национальной науки, как нет национальной таблицы умножения – они интернациональные.

Мазуров: Евгений Львович поднял острый вопрос обеспечения больных инновационными препаратами. Врачи должны быть не просто осведомлены о них, но и пройти серьезную подготовку. Ведь далеко не каждому пациенту нужен инновационный препарат. Все они, кроме потрясающих результатов, имеют немало побочных эффектов. Самый коварный – подавление иммунитета, что иногда приводит к возникновению опасных инфекций, изменению показателей крови, аллергии и т.д. Поэтому мы с Евгением Львовичем сейчас проводим специальные циклы лекций для ревматологов, которые будут заниматься генно-инженерно-биологической терапией. Это важно, потому что при доступе пациентов к широкому информационному полю могут возникать конфликты с врачами, типа: назначьте мне это!

- И как их упредить?

Мазуров: Создаются специальные комиссии по отбору пациентов и инновационных препаратов для лечения. Но пациент сразу его не получит, его внесут в лист ожидания – ведь препарат надо заказать, купить… Но это только полдела, вторая половина – умение врача по оценке эффективности и безопасности этой терапии. Это то, что мы делаем с Евгением Львовичем на протяжении последних лет и что надо решать в масштабе всей страны.

- В данном случае вы говорите о тяжелых случаях болезни?

Насонов: О тяжелых формах. Дело в том, что современная инновационная эффективная терапия крайне дорогая. Она дорогая не только для российского, но и для американского, и для французского бюджетов. Наши больные-хроники (в отличие от раковых больных) должны получать эту терапию пожизненно, десятками лет. А это миллиарды долларов… То есть на врача ложится колоссальная ответственность.

- Можно привести хотя бы приблизительное сравнение по стоимости?

Насонов: Весьма приблизительное - традиционная терапия пусть будет в тысячу долларов в год, а инновационная – примерно в тридцать тысяч долларов. И если назначается такое лечение, то при полном понимании, что иначе нельзя. Ведь многие наши пациенты трудоспособного возраста. На фоне этого лечения они полностью возвращаются к работе. Кстати, здесь возникает новая проблема: человек теряет инвалидность и вместе с этим теряет право на бесплатное получение лекарств, которое ему необходимо бесконечно долго.

- Так ведь это вопрос законодателям, решить который просто…

Насонов: Десять лет мы говорим об этом на всех перекрестках – бесполезно.

Мазуров: На таких форумах обсуждаются вопросы не только взрослой, но и детской ревматологии. Это принципиально важно! Возникает вопрос правильности оказания помощи детям. Это громадная ответственность, ведь ревматологи назначают цитостатики, гормоны, генно-инженерно-биологические препараты. Представляете, что это такое?! Может быть сбой работы всего организма.

А что делать с теми, кто переходит из детской во взрослую категорию? Допустим, в детском возрасте начата терапия дорогостоящими препаратами, а в 18 лет ему говорят: привет горячий, у вас другой диагноз! А он у него другой на фоне лечения. Убери лечение и что будет? Наша задача – сделать так, чтобы начатая терапия продолжалась, иначе человек станет инвалидом. Проблема – в сохранении преемственности между детской и взрослой ревматологией.

Насонов: Как ни парадоксально, но это проблема мирового значения. Всего лишь три-четыре года назад за рубежом появились программы как гармонизировать этот переходный период. Дальше: проблема детской ревматологии более критична, чем все другие заболевания. Потому что пациентов, к примеру, с ювенильным артритом больше, чем пациентов с лейкозами. Среди всех хронических заболеваний они занимают первое место даже в нашей стране с несовершенной статистикой. Это же колоссальная трагедия! И мы делаем все, чтобы включить эту категорию в список орфанных болезней. Мы находим понимание в Минздраве, но там все делается медленно и неповоротливо – чтобы внести какие-то изменения, проходят годы. Вот это беда.

- Какие вопросы задают участники таких форумов?

Оттева: Наших ревматологов интересуют нюансы. Кому именно можно назначать те или иные инновационные препараты? Каков «портрет» пациента для назначения препарата, без которого он станет инвалидом? Дело даже не в вопросах. После каждого доклада даются практические советы – что нужно делать? Понятно, что у каждого ревматолога свой опыт, но опыт коллег никогда не бывает лишним.

- Насколько реально применение врачами услышанных новшеств? Ведь никто же их не заставит, а стимула нет…

Насонов: Не сомневайтесь, все новое постепенно и безусловно входит в практику. Наша ассоциация и экспертный совет уже много лет проводят работу по созданию клинических рекомендаций и протоколов лечения. Некоторые наши рекомендации уже обрели статус федеральных. Я надеюсь, мы доживем до того времени, когда они станут руководством к действию. По крайней мере ревматоидный артрит там находится в первых рядах. Стандарты есть во всех странах мира. Но их наличие вовсе не отменяет врачебного мышления.

Меня гложет другая тревога. Мы в своих рекомендациях прописали все на уровне мировых стандартов, а хватит ли у государства денег?

- Так это же хорошо! А деньги, если хотеть, можно изыскать…

Насонов: Так ведь нас попросили сделать «на уровне». А мы предупреждали: напишем как полагается – это будут научно обоснованные рекомендации мирового уровня, без излишеств, без попытки больше заграбастать для ревматологии…

- Если мы в стране говорим о прорыве, то таким образом и следует действовать. А как иначе?

Мазуров: Нас радует тенденция последнего времени - достаточное количество желающих посвятить свою жизнь ревматологии. Лет десять назад их было не так много, а сейчас с учетом развития инновационных технологий народ вдруг почувствовал, что в этой сфере можно с интересом поработать.

- А как вы в целом оцениваете нашу систему здравоохранения? Меняется время, возможно, и там нужны кардинальные перемены?

Насонов: Очень много бюрократии. Колоссальное количество бумаг.

Мазуров: Система здравоохранения в России вполне адекватна. Дальше она будет требовать не революционных изменений, а дополнений. В свое время – в 60-80 годы – наша система здравоохранения считалась лучшей в мире. Лучшей! Потому что акценты были сделаны на первичное звено с учетом поликлинического обслуживания. Это было правильно. Да, сейчас есть очереди к врачам. А чтобы ликвидировать их дефицит, следует внести поправки по заработной плате. У нас в Санкт-Петербурге, например, участковый терапевт получает больше ста тысяч, а врач-ревматолог – максимум шестьдесят. Есть разница?

- В бюджетном финансировании отрасли по стране – фактическом и желательном – большая разница?

Мазуров: Большая. Самый процветающий в этом плане бюджет, конечно, в Москве. Другие не могут такого себе позволить. У нас самая большая проблема не в мегаполисах, не в городах-миллионниках, а в селах. Как людям добраться до мест оказания медицинской помощи – вот в чем вопрос!

- О чем я вас не спросила, а вы хотели сказать?

Мазуров: На нынешнем форуме ревматологов поднимались темы, касающиеся не только передовых методов диагностики и лечения. Обсуждались организационные вопросы, стыковка проблем при ревматических и сопутствующих заболеваниях, детская ревматология и т.д. Это направлено на то, чтобы довести до врачей региона все то, что можно делать. Мы не навязываем, мы даем информацию для анализа, для обсуждения. Возможно, это войдет в программу региона по улучшению медицинской помощи населению. У вас в крае состоялась консолидация административных и медицинских возможностей, чего в ряде регионов, к сожалению, не достигнуто.

- На это ведь есть причины?

Мазуров: Конечно. Часто шла (и сейчас продолжается) замена главных специалистов, чего, слава богу, у вас не было. Это очень большая опасность. Второе: у вас есть единый электронный контур в здравоохранении края. Это все, что связано с компьютеризацией, с поставкой информации от первичного звена к главным специалистам и т.д. Это очень важно, так как облегчает работу врачей и дает возможность выбирать правильное направление в медицинской помощи. В ряде регионов этого или нет, или только начинают создавать. В Санкт-Петербурге мы надеемся получить единый электронный контур только к концу этого года. А у вас он вовсю работает – это дорогого стоит. Третье: у вас прочные связи власти и медицины. И четвертое: у вас видно будущее медицины и ревматологии в частности.



Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

Фото из личных архивов







