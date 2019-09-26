Бизнес: замене и возврату не подлежит



Гость редакции - Ирина Анатольевна Шапиро, вице-мэр, первый заместитель мэра г. Хабаровска по экономическим вопросам.





- Темой для разговора вы выбрали предпринимательство – почему?

- Причин много. Первая: в прошлом году валовой оборот малого и среднего бизнеса в Хабаровске составил 406 миллиардов рублей, в этом году ожидается 410. Его доля в общем валовом обороте по всем видам экономической деятельности 44 процента.

- Это много.

- Очень много. Малый и средний бизнес Хабаровска – это основная бюджетообразующая группа. Вторая причина: практически все потребности горожан в любых видах услуг удовлетворяет малый и средний бизнес. То есть в сфере услуг нет ни одной ниши, где бы не присутствовал малый и средний бизнес. Поэтому разговор о нем всегда в приоритете.

- Можно сказать, что предпринимательство в Хабаровске состоялось, устоялось, что в этой сфере уже нет особых проблем?

- Общества без проблем не бывает вообще. Проблемы – это двигатель прогресса. Это выход из зоны комфорта, чтобы сконцентрироваться, найти новое решение, сделать рывок и получить лучшие результаты. Проблемы есть всегда и у всех, есть они и у наших предпринимателей. И задача всех уровней власти (не только нашей, городской власти) всячески содействовать развитию предпринимательства, поддерживать его. Виды поддержки самые разные и их много.

- Тем не менее президент периодически напоминает, а то и указует властям на местах улучшать помощь бизнесу. Есть что-нибудь новое в этом плане?

- Сейчас мы ввели в положения об отделах и в должностные обязанности строку об оказании содействия предпринимательству. К примеру, в социальном секторе (в культуре, в образовании и т.д.) работает большое количество предпринимателей. И каждое структурное подразделение администрации лучше видит и понимает нужды бизнеса, может систематизировать его запросы. То есть если раньше содействием бизнесу занимались только специализированные структуры, то сейчас это входит в обязанности почти всех работников мэрии.

- Тогда и Совет по предпринимательству при мэре города утратит свое значение?

- Я думаю, он никогда не утратит свое значение. В Совет входят более тридцати предпринимателей из разных сфер. Он обсуждает самые разные вопросы. Ликвидируй Совет, где будет звучать голос бизнеса?

- Логично. А что обсуждалось на последнем его заседании?

- Самая большая проблема предпринимателей сегодня – административный прессинг. О нем они говорят в первую очередь.

- До сих пор? Сколько лет о нем говорим, а что меняется?!

- Изменения есть. Омбудсмен по предпринимательству в ежегодных докладах показывает, как меняется структура проблем в лучшую сторону. Но эта, к сожалению, остается.

- Город прессует бизнес?

- У города нет функций проверок бизнеса. Поэтому городская власть не может оказывать административный прессинг. Бизнес прессуют краевые и федеральные проверяющие структуры. Причем после ввода ограничений на плановые проверки резко увеличилось количество внеплановых проверок. Предприниматели понимают, что этот вопрос не к нам. Но о нем все равно надо говорить на любых уровнях.

У нас есть полномочия по муниципальному жилищному контролю, в сферу которого попадают управляющие компании. Это тоже малый и средний бизнес, но на этот вид контроля жалоб в администрацию города нет.

- Что еще волнует предпринимателей?

- Мне нравится, когда они говорят: помогать не надо, вы только нам не мешайте.

- И в то же время говорят о поддержке. И уж тем более от нее не отказываются.

- И в городе, и в крае существуют свои системы их поддержки – информационной, образовательной, финансовой. В городе действуют четыре муниципальные программы: по развитию предпринимательства, по инвестиционной привлекательности города, по вовлечению молодежи в бизнес, по поддержке бизнеса в сфере промышленности. Годовой объем их финансирования – 32,5 миллиона рублей.

- Если эту сумму разделить на 33 тысячи городских предпринимателей, получатся копейки… Разве их можно назвать поддержкой?

- Так буквально считать нельзя – это не корректно. Да, это небольшие суммы, но начинающему предпринимателю и сто тысяч рублей бывают существенны. А если считать муниципальную, региональную и федеральную помощь с учетом косвенных мер, то предприниматели города в целом получают поддержку более 5 миллиардов рублей в год. Это уже не копейки. Я могу рассказать вам историю, как одна молодая предпринимательница получила первый небольшой грант, открыла бизнес, а затем постепенно его расширяла, получив еще два гранта.

- Вы сказали: молодая бизнес-вумен. А в бизнесе Хабаровска преимущественно молодежь или превалируют люди с опытом?

- Возрастной статистики нет, но мы больше ориентируемся на поддержку начинающих молодых. Им оказываем образовательные, консультативные услуги. Проводим форумы молодых предпринимателей, где они говорят не только о проблемах, но и делятся своими достижениями, проектами. Согласитесь, успех заразителен.

- Бизнес для молодых – это форма выживания, когда они не могут найти достойную работу?

- Понимаете, предприниматели – это определенный психологический тип людей. Бизнес – это риск вместе с большой ответственностью. Человек должен быть способен на риск, должен обладать самодисциплиной, умением планировать, ставить четкие задачи, отвечать за организацию дела, понимать психологию коллектива. И те, кто умеет все это, они всегда добиваются успеха.

- А вы пошли бы в бизнес в случае какой-то вынужденной ситуации? Смогли бы, учитывая все перечисленные условия?

- Вы ставите меня в тупик… Я никогда о такой возможности не думала.

- И все-таки…

- А знаете, я бы это сделала.

- В какой области?

- Скорее всего, в медицинской, что ближе, где есть какие-то знания о специфике, о рынке, о партнерах. И если начинать медицинский бизнес, то я бы его начала, скорее всего, в сфере реабилитации. Есть в этом большая потребность, а предложение таких услуг ограничено.

- Будем считать это вашим предложением для предпринимателей?

- Да, это хорошая ниша. Она свободна и чрезвычайно востребована, потому что, к сожалению, наши земляки нередко едут на реабилитацию за рубеж…

- Есть расхожее мнение, что бизнес в городе потихоньку загибается… Предприятия закрываются, банкротятся и т.д.

- Это не так. И в прошлом году, и в этом, и на следующий год проецируется общая цифра в 33670 единиц действующих субъектов малого и среднего бизнеса. Она может меняться в течение года. Почему? Происходит естественный процесс и закрытия, и банкротства. Как правило, закрывается бизнес в первые три года, когда предприниматель не смог, не выдержал, не состоялся. Устоявшийся бизнес закрывается крайне редко. Но ведь постоянно открывается новый бизнес, появляются новые предприятия. Если говорить о соотношении, то открывается больше, чем закрывается. Ежегодно идет прирост примерно на один процент, в лучшем случае – на три.

Но есть такой нюанс: если предприниматель не сдал вовремя свою отчетность, то налоговая служба исключает его из статистического учета – получается убытие. И еще: уже три года налоговая служба снимает с учета предпринимателей, которые не осуществляют деятельность в течение нескольких лет. Бизнес не загибается, просто наводится порядок в учете. Поэтому бывает, что цифры разнятся, но буквально воспринимать их не стоит, потому что в целом у нас позитивные тенденции.

- А почему не предвидится бизнес-рывок?

- Здесь просматривается логичная взаимосвязь. В ближайшие годы не предвидится значительного прироста населения города. Поэтому рынок сбыта продукции и услуг будет ограничен. А это непосредственно повлияет на темпы роста количества предпринимателей.

- Стало быть, хорошо бы их чем-то заманить…

- Заманить – не наш стиль. Мы содействуем и поддерживаем. Кстати, в этом году появилась новая форма поддержки – компенсация затрат на приобретение оборудования или на капитальный ремонт производственных зданий. Ею пользуется устоявшийся бизнес, который принимает решение о развитии.

- Почему только в этом году – не раньше и не позже?

- Мы же постоянно пересматриваем наши предложения по субсидиям. Каждый год анализируем, какой вид более востребован. На встречах с бизнес-сообществом слушаем предложения. Данная субсидия появилась тоже как раз по предложению предпринимателей.

- Надо полагать, и в следующем году будет что-то новенькое?

- Новое будет, но в 2021 году.

- Почему только через год?

- В этом году внесены дополнения в федеральный закон о поддержке предпринимательства. Появится новый вид – социальное предпринимательство. Мэр города принял решение, что в 2021 году на поддержку только этого бизнеса будет выделено 10 миллионов рублей. Это беспрецедентное решение. А в 2020 году будем встречаться с предпринимателями, обдумывать направления и виды нового бизнеса, разрабатывать нормативную базу его поддержки.

- Такой вопрос: городскому предпринимателю к кому лучше обращаться за поддержкой – к городской власти или к краевой?

- Можно и к городской, и к краевой. Бизнесмен может получать различные виды поддержки из разных источников. В тех субсидиях, которые предоставляет город, ограничений нет.

- Почему Хабаровск ведет себя излишне скромно? Поставил бы амбициозную задачу в интересах всего бизнеса: добиться, чтобы весь город был объявлен территорией опережающего развития.

- Пока такой вопрос даже не обсуждается. В Хабаровске есть территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), на площадки которой может заходить бизнес и работать. Чтобы заявлять о больших амбициях, надо решить хотя бы эту задачу – полностью заполнить ТОСЭР резидентами. А сегодня там есть достаточно большие свободные площадки. То есть еще не реализованы все возможности даже этого ТОСЭРа. Посмотрим на результаты первого этапа, тогда можно будет уже без «излишней скромности» говорить о втором шаге, оценивать перспективу дальнейшего развития города в этом направлении.

- Мы не говорили о структуре городского бизнеса. Большинство предпринимателей занимается торговлей?

- Ни город, ни какой другой населенный пункт без торговли не жилец. А структура малого и среднего бизнеса такая. Торговлей занимается действительно большинство – 38 процентов предпринимателей. Строительством – 11 процентов, и это неплохой показатель, логистикой – 8 процентов, производством – 4,5, медицинскими и социальными услугами – 3,2, услугами в сфере телекоммуникаций – 2,2, гостиничным и ресторанным бизнесом – 1,4 процента и прочими видами бизнеса – 31,9%.

- Можно ли ставить задачу увеличения производственного бизнеса?

- Можно.

- А как это сделать?

- Рассказываю, как можно решить такую задачу. Вернемся к началу разговора, где я говорила, что перед всеми подразделениями мэрии поставлена задача содействия развитию бизнеса. Каждое подразделение должно понять, какие есть в городе ниши. Если ты отвечаешь за промышленность, то должен определить, какие ниши для малого и среднего бизнеса существуют в этой сфере. После того как определились с нишами, должно быть информирование, что в городе есть большой спрос на такие-то виды производственных услуг. Дальше мы должны дать консультации людям, которые пожелают открыть бизнес в этой сфере, и т.д.

- Так делается?

- Именно так и делается.

- А до меня информация о свободных нишах не дошла. Здесь вопрос: я должна идти за информацией или информация должна прийти ко мне?

- Под лежачий камень вода не течет. Человек, который собирается инвестировать свои деньги, сам ищет информацию. Это забота предпринимателя.

Но есть и другой подход. К примеру, мэрия поддержала одного предпринимателя средствами небольшого гранта на проект маркетингового исследования в конкретном районе города. Анкеты раздали школьникам, которые проанкетировали родителей на тему: каких видов услуг не хватает на их жилмассиве. После обработки мы опубликуем результаты проекта на сайте, чтобы предприниматели видели потребности людей.

- А что в этом особенного?

- В этом – роль администрации. Мы сами не имеем права проводить маркетинговые исследования, но можем поддержать тех, кто это сделает.

- Таким образом можно, наверно, сделать карту города о потребностях в определенных видах бизнеса?

- Здесь есть нюансы и подводные камни. Предприниматели сразу же нас спросили, насколько достоверно подобное исследование? Оно примитивно-прямолинейно или многопланово? То есть к нему должна быть квалифицированная экспертная оценка. Поэтому наша задача – найти то экспертное сообщество, которое помогло бы нам с помощью нашего административного ресурса сделать такую бизнес-карту для предпринимателей. Это сложная работа, но она у нас в планах. Если бы она была простой, ее давно бы сделали и пользовались.

- Так ведь и бизнес может предлагать городу некие идеи или адреса?

- Да, конечно. К примеру, на днях в мэрии были представители хабаровского аэропорта. Они предложили варианты использования освобождающегося здания внутренних авиалиний. Их идея не нова, она реализована в западных странах, в других российских городах. Это реновация старого здания. Дать ему вторую жизнь, реализовав там культурные, образовательные, досуговые и прочие проекты. Для этого им нужны партнеры, нужно понимание нашей местной специфики и т.д. И они просят у нас помощи и поддержки. Чем мы сможем помочь? Наша роль – координатора. Соберем заинтересованную аудиторию, предоставим возможность провести презентацию их проекта, завести деловые контакты.

- Зачем городская власть проводит конкурсы предпринимателей? Ведь каждый из них работает как может, делает то, что считает нужным…

- Участие в конкурсе, победа – это имидж. А вы представляете, насколько в наше время это важно для них? Это и психологический, и экономический фактор. И мы предоставляем им такую возможность через городские конкурсы. Есть, скажем, конкурс «Лучший предприниматель города Хабаровска», в котором участвуют десятки бизнесменов, и количество участников год от года растет. Потому что об участниках и победителях напишет пресса, они получат дипломы.

- А премии?

- Там очень небольшие деньги.

- Тогда какой смысл участвовать?

- Смотрите, победитель конкурса «Лучший по профессии» не получает ни копейки, но он лучший! Моральный стимул еще никто в нашей жизни не отменял.

- А если бы премией был миллион рублей, то представляете, сколько было бы участников?

- Рассказываю. Из денег, которые поступают от предпринимателей, в городском бюджете остается восемь копеек с рубля. На эти восемь копеек с рубля содержится весь город, вся социальная инфраструктура, строятся объекты и т.д. Поэтому отношение к бюджетным деньгам особое. Была бы возможность давать большие премии – кто бы возражал?! Тем не менее мы можем адресовать этим рисковым людям теплые слова, подарить им праздник, сказать: ты – лучший! Несколько иная задача стоит перед участниками конкурса «Хабаровская марка»: предприятия соревнуются по видам товаров. Есть конкурс «Лучшее предприятие бытового обслуживания» и другие. Через конкурсы мы стремимся организовать своеобразное соревнование, выделить предприятия, сказать людям спасибо. Потому что быть предпринимателем очень и очень сложно.

- Вы не усложняете? Хозяин – барин…

- Ничуть. Проблема – подобрать персонал. Большая текучка кадров, потому что люди приходят работать и хотят сразу получать высокую заработную плату. Дефицит квалифицированных кадров. А если вложился и подготовил хороших специалистов, они чуть подрастут и уходят. Высокая себестоимость товаров и услуг. Конкуренция с крупными компаниями. А сейчас еще появилось новое явление – потребительский терроризм.

- Это что такое?

- Особенно в сфере медицинских услуг. Человек приходит не за помощью, а за тем, чтобы полученную услугу перевернуть с ног на голову и получить за нее компенсацию. Таких случаев уже достаточно много.

- Протаптывают ли наши предприниматели экспортную дорожку?

- Есть продукция, к примеру, пищевой промышленности, которая может быть востребована в экспортном варианте. Проявляет интерес Китай, Япония к нашей качественной натуральной молочной продукции. Есть спрос на наше мороженое, соки, дикоросы, мёд… Но здесь есть административные барьеры, которые наши предприниматели пока не могут преодолеть. Поэтому пока хватает внутреннего рынка сбыта, продукция и здесь хорошо расходится. Но ведь было бы выгодно расширить ее производство…

- Что будет с нашим малым и средним бизнесом? Какое у вас ощущение на перспективу?

- Большая часть наших предпринимателей строит планы на перспективу. Особенно те, кто прошли самый сложный пятилетний барьер и укоренились. Они нашли свою нишу, реализовались. Они планируют расширение своего бизнеса. Несмотря на все сложности, я не встретила ни одного предпринимателя, который бы сказал: все, закрываю предприятие. У них всегда есть идеи. Есть понимание, как решить проблемы, как двигаться вперед. То есть у нашего бизнеса есть социальный позитивизм, без которого не выживешь.

- И ведь все больше растет уверенность, что без бизнеса нам не жить. Куда ни плюнь, везде частный сектор…

- Верно. В Хабаровске 430 тысяч человек работоспособного населения. Из них 122,8 тысячи занято только в малом и среднем бизнесе.





Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также участвовала Ирина Северцева

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