Виктор Озеров: «Мы тоже не кукурузу охраняли»



Гость редакции – Виктор Алексеевич Озеров, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.





- Говорят, вы дали оригинальный совет депутатам новой краевой думы. Можно его повторить?

- Пожалуйста. Еще в первой думе ко мне зашел один депутат и заявил, что ему кажется, будто наш теленок (дума) мясом не обрастет. А я ему говорю: знаешь, какие главные части тела у депутата? Задница и голова. Задница, чтобы сидеть на заседаниях. А голова, чтобы думать. Тогда все обрастет.

- Мы собирались попрощаться с вами, а вы, оказывается, еще при исполнении полномочий до того, как дума выберет нового представителя в Совет Федерации.

- Как я понял, пока не определились с кандидатурой. По закону не обязательно это делать на первом же заседании вновь избранной думы. В Хакассии, например, в прошлом году выборы прошли в сентябре, а своего представителя депутаты выбрали только в феврале.

- Ваше выступление в новой думе - это прощальное слово или напутствие?

- Вообще-то я ни с кем не прощался. Поздравил новых депутатов и кое-что рассказал из своего опыта. Я стоял у истоков формирования первой краевой думы. Восемь лет (два созыва) был председателем. А потом третий, четвертый, пятый и шестой созывы депутаты наделяли меня полномочиями члена Совета Федерации. Так что из двадцатипятилетнего опыта работы можно было выбрать некоторые советы.

- Например.

- Я говорил так. Каждая власть в крае должна быть сильна сама по себе, а не за счет другой. Противоречия между законодательной и исполнительной властью были, есть и будут. Самое главное – не доводить их до антагонизма, до противостояния.

- Нынешний губернатор и дума могут противостоять?

- А почему нет? Противоречия – это источник развития в любом вопросе. У нас такое бывало. Помню, мы приняли закон о государственной службе. На пресс-конференции журналисты говорят, дескать, Ишаев отозвался о нем критически. А я сказал, что такое мнение губернатора экономически не просчитано, а политически – вредно. И у нас хватит ума не доводить это противоречие до противостояния. Тем более что губернатор не наложил на закон свое вето.

А нынешняя дума провела только первое свое заседание, поэтому давать оценку, как она будет работать, еще рано.

- Почему рано? Даже если смотреть по составу…

- По составу? Конечно, нет таких тяжеловесов, какие были у нас. В первой думе были главы муниципальных образований Николаевского, Комсомольского, Амурского районов, города Хабаровска. Депутатами были Костюченко – директор завода «Амуркабель»; Горбатюк и Торхов - директора сельхозпредприятий; Плотников, Ни, Георгиевский, Покусай - предприниматели новой волны; Бондаренко - руководитель самой крупной профсоюзной организации самого крупного предприятия; Бубенин - Герой Советского Союза. Это были люди, которых все знали. Да и мы с Зоей Федоровной Софриной тоже не кукурузу охраняли.

Однако это не исключает возможности самореализации тех, кто пришел в думу сейчас. Несколько депутатов имеют неплохой опыт и вполне могут быть опорой, а остальные подтянутся.

- Некоторые кандидаты нынче на выборах заявляли, что они идут в думу, дабы помогать губернатору.

- Я бы не абсолютизировал слово «помогать». Они что, хотели бы ставить задачи министрам? Нет, конечно, такого не будет.

Но есть и другие моменты. Я недавно присутствовал при разговоре с руководителем одного предприятия об участии в решении социальных проблем. Бизнесмены тоже хотят что-то иметь взамен – налоговые льготы или льготные налоговые ставки, которые принимает дума. И если губернатор договорится об участии бизнеса в решении каких-то нужных социальных вопросов, а дума его поддержит, то это и будет помощью.

- А если бизнесмен отказывается участвовать в решении социальных проблем?

- Я видел, как решал такие коллизии Ишаев в начале зарождения нашего капитализма. Проводит он совещание с руководителями предприятий и ставит задачи, в том числе по участию в социальных вопросах. Один из них возражает: дескать, почему с ним так разговаривают? У них сейчас акционерное общество, есть совет директоров, он сам не решает. Ишаев соглашается: точно, ошибся – тебе не нужно ставить задачи. Заканчивается совещание, несогласный уходит, а Ишаев смотрит вслед и рассуждает: ты же по земле нашей ходишь, а раз ходишь, то и следы оставляешь. А раз оставляешь, мы тебя найдем… И за телефон налоговой полиции: посмотри пристально на одного несогласного! А через несколько дней приходит этот несогласный к Ишаеву: Виктор Иванович, я в прошлый раз что-то перепутал, какие мне будут задачи?

Поэтому мой взгляд простой: если Фургал будет перед всеми расшаркиваться, то порядка не будет.

- Расскажите про случаи из вашей практики, когда приходилось помогать губернатору.

- Таких случаев было немало, когда решения губернатора требовали законодательного закрепления. К примеру, у нас с Ишаевым было взаимопонимание, что надо поддерживать спорт. Тогда Налоговый кодекс позволял краевым законодателям варьировать налог на прибыль, если он перечислялся на содержание команд мастеров спорта и детско-юношеских спортивных школ. Дума также давала бюджетные гарантии «Амурметаллу» на взятие кредитов, «Аркаиму» и другим.

- А однажды помощь губернатору чуть не довела вас до импичмента…

- Было и такое. Надо было принять постановление, что площадь имени Ленина в Хабаровске – это памятник истории и культуры. При таком статусе объекта 20-процентный НДС не платился, то есть дешевле стоимость реконструкции площади. И мы приняли такое постановление. Но некоторые депутаты начали меня «ловить»: кто спонсоры реконструкции? И так далее. Чуть не дошло до импичмента. А деньги на реконструкцию были из Дорожного фонда.

Взаимоотношения с коллегами были разные. С одним из депутатов я дошел до Верховного суда, выясняя наши отношения.

- И с кем вы судились?

- С Вовком Михаилом Федоровичем. Но это не мешало нам быть и остаться коллективом до сих пор.

Есть ключевые задачи, которые стоят перед краем. И каждый должен пройти свой путь. Если этот путь пройден, то это и есть помощь в решении той задачи, которая стояла.

В данном случае, я думаю, депутаты будут помогать не губернатору – они будут помогать краю. Но если губернатор займет неправильную позицию, а дума будет ему помогать…

- Вы много лет знаете нашу краевую думу. Какая она на фоне законодателей других территорий?

- Мне всегда говорили: не надо за всю страну – мы отвечаем за Хабаровский край. А в Хабаровском крае мы отвечаем, начиная от беременной женщины и до Дальневосточного военного округа. Это все наше. Независимо от форм собственности и статуса. Меня так учили. И губернатор не имеет права сказать, что он чего-то не знает. Губернатор – руководитель края, он должен везде и во всем ставить себя хозяином во взаимоотношениях.

А дума… В 90-е годы был Координационный совет взаимодействия палат Федерального Собрания с парламентариями регионов, куда со всей России отбирали всего десять представителей. От Дальнего Востока был я. Не потому, что такой красивый, за небольшой срок я не мог себя проявить. А вот краевая дума о себе уже тогда заявила.

- На федеральном уровне?

- А почему нет? У нас хватало воли и смелости на принятие принципиальных решений. В свое время в Кремле мы подписывали Договор об общественном согласии. А когда началась война в Чечне, мы свою подпись из договора отозвали. И я голосовал за это вместе с депутатами. Тогда мы выступали за то, чтобы Ельцина освободили от должности из-за этой войны. Мы принимали решение, которое выходило за рамки наших полномочий, – о приостановлении платежей в федеральный бюджет. А когда в конце 90-х был дефолт, мы приняли закон о порядке формирования цен на социально значимые товары и продукты. Знали, что делаем перегиб. Но пока дошли до Верховного суда, в крае в течение пяти месяцев держались цены по одиннадцати видам продуктов.

- Тогда такое было можно?

- И тогда было нельзя. Верховный суд отменил наш закон. А на следующий день губернатор издал свое постановление на эту же тему. И острота уже притупилась.

- Вы отвлеклись от вопроса про думу.

- Каждая новая дума отличалась от предыдущей – это естественно. Но есть такой показатель: кто за минувшие годы возглавлял Ассоциацию представительных органов Дальнего Востока? Парламентской Ассоциацией успели поруководить и я, и Юрий Оноприенко, и Анатолий Островский, и Сергей Хохлов, и Виктор Чудов, и Сергей Луговской. Да и наша дума, все наши депутаты всегда были на достойном уровне.

- Недавно прошла информация, якобы, «Аэрофлот» намерен отказаться от субсидированных билетов для дальневосточников с 2020 года (кроме узкой категории лиц). Билеты, дескать, купить уже невозможно. И летать нам в столицу придется тысяч за 60 в один конец. Вот задача для депутатов - сможет ли нынешняя дума пойти на принципиальные решения этого вопроса?

- Вы мне задаете вопрос из серии «если бы я был министром…». В регионе есть структуры, которые могут на разных уровнях поднять эту проблему. В том числе и в Госдуме, и в Совете Федерации. И если Валентина Ивановна Матвиенко услышит и возьмется за тему, то мало не покажется.

- Причем «Аэрофлот» заявил, что если и останется некий плоский тариф, то обеспечивать его компенсацию должны региональные власти. Говорят, Сахалин уже пошел по такому пути.

- Сахалин – профицитный регион. Это не показатель.

- Да, но для «Аэрофлота» – прецедент. Это вопрос не вам. Мы говорим о нем, чтобы поделиться последней информацией, чтобы народные избранники начинали бить в набат.

- С другой стороны, «Аэрофлот» запустил такую провокационную информацию для чего? Чтобы началось обсуждение. А один из законов преферанса: плачь, плачь – к утру повезет. Также и «Аэрофлот»: сейчас будет плакаться про убытки и прочее. Слава богу, это государственная компания. Пока еще есть Совет директоров, куда входит большинство государственных мужей. Как они проголосуют, будет зависеть от позиции председателя правительства страны и президента.

И еще: у нас достаточно специалистов, чтобы посчитать и проанализировать подобную информацию еще до принятия непопулярных решений.

- Виктор Алексеевич, памятников много оставил в крае? Ишаев сделал мост. А у вас что?

- Кстати, мост не без меня строился. Когда я второй раз шел на выборы, мне задали вопрос, почему Ишаев меня поддерживает. Мой дословный ответ: за годы совместной работы мы друзьями не стали, в гости друг к другу не ходим, но мы делаем одно дело и это нас сближает. Поэтому если требовалась политическая или законодательная поддержка губернатора, то я это делал. А памятники… Знаете, я пока еще живой.

- Пускай нам общим памятником будет…

- …да, Хабаровский край. А с другой стороны: если бы я не занялся, то не было бы всех наших хоккейных и футбольных клубов. В свое время иронизировали: чтобы Озерову далеко не ходить, он построил напротив своего дома «Платинум Арену»…

А с чего все началось? Руководители спортивных клубов каждое утро приходили ко мне как на работу. Я пошел к Ишаеву. Если мы не заберем клубы под свое крыло, команды погибнут. Не станет большого спорта, не будет стимула для ребятишек. Любой детский тренер лучше уличного авторитета. Люди, занимающиеся спортом, меньше болеют. Если болельщиков будут полные дворцы спорта, то их можно переориентировать на культурные мероприятия. И, вообще, край может стать известным за счет спортивных команд. Вот такая логика.

И я благодарен Ишаеву, что он меня услышал и пригласил руководителей крупных промышленных предприятий. А разговор был в его стиле. «Знаете, кем вы сюда пришли? Руководителями предприятий». Они опустили головы, теряясь в догадках. «А знаете, кем вы отсюда выйдете?» Они втягивают головы в плечи. «А выйдете вы отсюда с ласковым названием - спонсоры». И мне: «Объяви, кому сколько…». Так мы начинали поднимать спорт.

- А гособоронзаказ?

- Построить – непросто, а вот пробить гособоронзаказ намного сложнее… Шпорт говорил, что за последние десять лет он вырос в десять раз. В этой части наладить общение, выстроить взаимоотношения, убедить, проследить хождение бумаг, выделение денег – этого в нашем государстве никто не отменял, этим тоже приходилось заниматься.

Понимаете, будучи в исполнительной власти, можно сказать: я сделал. В законодательной власти, чтобы такое сказать, надо, чтобы тебя поддержала минимум половина думы. Поэтому мы можем сегодня гордиться только своими законами и решениями.

- Какими, к примеру?

- Я был членом рабочей группы, которая занималась федеральным законом о пенсионном обеспечении военнослужащих. Закон о статусе военнослужащих, на который президент Ельцин наложил вето. Госдума его преодолела, надо было преодолеть в Совете Федерации. Были осторожные выступления не делать этого, подождать, понимая сложную экономическую ситуацию. А я сказал, что у нас последние порядочные офицеры уходят из армии и что нам бы зажечь им свет хотя бы в конце тоннеля. Выходит, убедил, коль Совет Федерации почти единогласно преодолел вето. Закон актуален до сих пор, по нему предоставляются военным социальные гарантии. А еще законы о накопительной системе военного стажа в случае перерыва службы, об отсрочке призыва в армию выпускников школ, чтобы они могли поступить в вузы, о безвозмездной передаче детских садов в муниципальную собственность и т.д. – все не упомнишь, но законов через мои руки прошло много.

- Мы порадовались вашей недавней награде - ордену Александра Невского. Единственный обладатель из всего хабаровского депутатского корпуса за все годы. Вам ее уже вручили?

- Нет, еще не вручили.

- Это высокая награда.

- Третья по статусу. Первая – Герой труда, вторая – «За заслуги перед Отечеством», третья – орден Александра Невского. Казусы с наградами случаются. В пятьдесят лет меня представили к третьему ордену, а наградили… через пять лет.

- Грустно уходить с этой работы?

- Сказать, что у меня нет ностальгии, что я не задумываюсь, было бы неправильно. Я целый год готовил себя к уходу. С другой стороны, если бы я шел на выборы и проиграл… А я же сам решил уйти. Сначала с должности председателя комитета по обороне и безопасности. Я был шестнадцать с лишним лет его председателем – сколько можно? Опять же (вы же знаете) – у меня проблема со зрением. Не будь ее, можно было рассуждать иначе. Сошлись и другие нюансы: я был бы близоруким политиком, если бы их не видел. И в августе прошлого года я сказал Вячеславу Ивановичу Шпорту и семье, что на выборы больше не иду.

Конечно, я переживал разгромное поражение Шпорта в прошлом году. И нынче – поражение «Единой России». Я считаю, наделали много ошибок – и тактических, и стратегических. Только стратегических я насчитал тринадцать штук.

- А именно?

- Первая, когда в прошлом году партия выдвинула на выборы Шпорта, а тот отказался от нее. Вторая: сразу же после прошлогодних выборов следовало определить кандидатов в депутаты, а конференцию партия провела только в феврале. Третий момент – изменения в Устав Хабаровского края по избирательной системе и согласованию кандидатур некоторых членов правительства. Еще: неоднозначный выбор руководителя избирательного штаба партии, который сделал заявление, что «Единая Россия» уходит в оппозицию. Его тут же поймали: кому в оппозицию – Фургалу? Так Фургала выбрал народ! Значит, единороссы пошли в оппозицию к народу? По праймериз: зачем допустили избыток кандидатур на каждом округе? То есть было видно, что процессом никто не руководит. Дальше: организация движения «Время перемен», которое заявило о поддержке губернатора, а губернатор от поддержки открестился. Немыслимое действо – привлечение иногородних политтехнологов, не знающих ни наш край, ни наш народ. И еще много чего другого.

- И мы могли бы еще десяток-другой добавить.

- Это глобальные ошибки партии. Они повлияли на исход вне зависимости от того, как кандидаты проводили избирательную кампанию.

- Как бы вы себя повели, если бы избиратели в лоб спросили вас про пенсионную реформу?

- А я не ждал бы вопроса, а задал его сам. И сейчас вам отвечу, почему в Совете Федерации голосовал за пенсионную реформу. В любой аудитории я бы сказал так: поднимите руки, кто из вас голосовал на выборах за Путина? Примерно 80 процентов поднимают руки, а то и единогласно. Вот видите, вы – за Путина. Но считаете, что в Совете Федерации один такой умный Озеров должен голосовать против? Причем ведь в Госдуме учли пенсионные нюансы: чтобы не уравнивались мужчины и женщины, чтобы остались северные пенсии, досрочный выход на пенсию. И разговор дальше идет совсем на других тонах.

Обязательно найдется умник, который скажет, что за Путина голосовали ведь до реформы, а теперь бы подумали… А я говорю: слушайте, когда мы решаем ребенка зачать, то думаем до того, как это сделали. А когда сделали, то срок надо выдерживать. И опять же: когда я вас поздравляю, то говорю: дай бог здоровья, чтобы довести детей до ума, а внуков до пенсии. Для того и закон приняли, чтобы вы дольше жили и ждали пенсию внуков. И здесь народ уже расслабляется.

- А вопрос про «Единую Россию» сложнее…

- Когда «Единая Россия» создавалась Путиным, многие туда побежали, думая по аналогии с КПСС: карьера без членства в партии невозможна. Вот эта крутая пена сейчас и поднялась. Снимем ее – все будет нормально. Посмотрите на декларации кандидатов, посмотрите на мою декларацию – и делайте нормальные, а не эмоциональные выводы.

- Виктор Алексеевич, вот заканчивается ваш, скажем так, представительский срок, а дальше-то что?

- Горе политиков, особенно избранных, что, не успев прийти, они думают куда уйти. Поэтому я сказал: вот закончатся у меня полномочия члена Совета Федерации, тогда и подумаю. Но с Хабаровским краем пуповину перерезать не буду.

- Вы сколько лет в Совете Федерации?

- Непрерывный стаж 24 года.

- У кого-нибудь есть такой срок?

- Ни у кого нет. Рекордсмен!

- А дальше-то что?

- Есть интересные предложения, но я не хочу, чтобы меня использовали в качестве свадебного генерала. Однако на одно предложение я дал предварительное согласие - быть советником генерального директора футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Это мое детище. Моя жена еще в прежнее время говорила, что я знаю про своих детей меньше, чем про футболистов. Еще буду заниматься внуками. Они уже дружат с футболом. Младшему пять лет, и мой друг Слава Фетисов сказал, что в таком возрасте пора ставить на коньки. Старший внук играет на первенстве Москвы в высшей лиге за Химки, он выходит на футбольное поле в майке с надписью «Спасибо деду!».

- И мы скажем: спасибо за все, что вы сделали для Хабаровского края, для людей.

- Пожалуйста. Однако еще не вечер…



Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также участвовали Андрей Дунаевский, Владимир Чернышов

Фото Андрея Дунаевского