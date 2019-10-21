Вредить легко – помогать трудно



Гость редакции – Ирина Ивановна Стрелкова, пенсионер, кандидат философских наук.





- Ирина Ивановна, когда вас называли чиновником, это было обидно?

- Не всегда. Есть люди, которые не вкладывают в это слово ничего обидного. А некоторые специально произносят его с сарказмом – вот это обижает. Но я считаю, что нынешним чиновникам обижаться не стоит. Надо так работать, чтобы люди относились к тебе уважительно.

- Вы уже много лет не чиновник, на пенсии, а люди идут к вам с просьбами. Почему они обращаются не к власти, а к вам?

- Думаю, они верят, что я их пойму и помогу.

- То есть власть не в состоянии этого сделать?

- Не всегда получается от власти положительный ответ услышать.

- Но ведь бывают ситуации, когда никакая власть реально не сможет помочь.

- В таком случае просто надо найти смелость честно признаться, что не можешь. Но если с человеком по-человечески поговоришь, объяснишь, то он тебя поймет. Просителю бывает важно выговориться. А чиновнику некогда слушать, причем многие слушать людей не умеют. А надо найти время (и самое главное – желание) выслушать. Если это не получается, люди отворачиваются от власти.

- А с другой стороны, это же приятно, когда к тебе обращаются, когда тебя не забывают…

- Очень приятно! Встречают на улице и говорят «спасибо» за какую-то давнюю-предавнюю помощь, а я уж и не помню что было. Но когда ты уже не во власти, когда ты на пенсии – это бальзам на душу.

- С какими вопросами к вам приходят?

- Кому-то, к примеру, нужна помощь по операции в «Микрохирургии глаза». Потому что там очередь большая. А люди почтенного возраста переживают: вдруг за время ожидания станет хуже?

- Но ведь это не зависимое от власти учреждение, как вы можете повлиять?

- Остались человеческие связи. Я в свое время была «прорабом» от власти на стройке «Микрохирургии…» - мы вместе с Панченко и Кудровым ее курировали. И я прихожу в этотколлектив как в родной.

Очень много вопросов по онкологическому диспансеру. Я не знаю, почему никто не разберется с его проблемами?

Бесконечны вопросы по коммунальным платежам. Их уже достаточно много лет задают даже президенту. Но… Я приносила свои квитанции заместителю председателя краевой думы, а он отмахивался: ты что, там шею сломаешь!

- Неужели нет в Хабаровске ни единого человека, который бы в них разобрался, не ломая шею?

- Представьте, такой человек есть.

- Да ну? И кто же этот герой? Однако большой человек…

- А вы его знаете. Сергей Алексеевич Зражевский, который был заместителем председателя правительства и при Ишаеве, и при Шпорте. Когда он вышел на пенсию, жильцы попросили его разобраться сплатежами в ТСЖ. В поисках истины он прошел десяток судов, но доказал, что с жильцов берут платежи за коммуналку на треть больше, чем положено.

- Однако…

- Он также доказал, что и за капитальный ремонт тариф завышен. Правда, хождение по судам ему стоило болезни сердца – сейчас он ходит с кардиостимулятором.

Я с ним неоднократно встречалась и беседовала на эту тему, чтобы он пролил свет и по тому дому, где я живу – на улице Запарина, 87. Он сразу сказал, что вот это и это неправильно.

- Хорошо, что Зражевский доказал несоответствие платежей по своему дому. А дальше что?

- Он полгода ходит в правительство Хабаровского края. Он неоднократно встречался с губернатором. Но он хотел бы говорить с ним наедине, а не в присутствии ЖКХ-команды…

- …которая забивает все его аргументы…

- Да! Именно так. Хотя в чем-то виноваты еще и мы сами – собственники жилья. Не ходим на собрания, а при заочном голосовании идет, мягко говоря, подтасовка. И управляющая компания протаскивает нужные ей решения, в том числе по увеличению некоторых платежей.

- Как вы смотрите на нынешний переход в нашем крае статуса партии власти к ЛДПР? Может быть, это как-то связано с социальными проблемами?

- Я думаю, что среди разных причин есть и такая. А среди социальных проблем на первом месте недовольство пенсионной реформой и низкими пенсиями. Народ понял: сегодня чуть-чуть повысили пенсию – завтра вырастут тарифы и цены. Много было в прошлом году недовольных по рыбе. Говорили, что Амур был поделен на квадраты и распродан. Ловили рыбу дельцы из Санкт-Петербурга, из Москвы, из других регионов.

- Вот пришла партия ЛДПР у нас в крае к власти с желанием многое изменить. А как изменить, если ресурсы те же самые?

- Те же или уже меньше? Это уже вопрос. Когда услышала, что депутатский корпус обновился чуть ли не на девяносто процентов, я съежилась. Я смотрю на нынешних депутатов с долей какого-то сожаления. Как же они будут работать? Тяжело им будет. И это не их вина, это их беда. Уже при Шпорте преемственность улетучивалась. А это чревато очень большими последствиями. Нельзя краевой думе все начинать с чистого листа!

- Почему нельзя?

- Я живу еще той, прежней своей работой – ее не выкинешь. Так вот: слышу новость, что накануне 9 мая везут ветеранов войны в Китай. А ведь это делалось еще в 80-е годы! Или: создали структуру «Семья в демографической политике». Так она еще при мне была, а я уже шестнадцать лет на пенсии. И так далее. Это что за «новости»?

- То есть молодые (или новые) чиновники изобретают велосипед? Выходит, не знают управленческую работу?

- Да! А вот посоветоваться… Сегодня даже этого слова не знают. Мы обращались к Сергею Ивановичу Фургалу с просьбой провести встречу с ветеранами аппарата правительства края. Нас больше двухсот человек. И мы могли бы кое в чем помогать.

- Но ведь была информация, что он встречался с ветеранами…

- Да, но с ветеранами войны, а не с нами. Ответа мы не получили. А вопросы есть. Я понимаю, надо обучать пожилых людей Интернету, работе на смартфоне и прочее. Но большинство пенсионеров не имеет смартфонов. Когда вручали знаки «Дети войны»… та картина стоит у меня перед глазами. Одинокие, брошенные люди… Что с ними делать? Они как-то выживают, чаще всего благодаря соседям. Оформить их в дом престарелых – проблема, эти дома переполнены…

- Сколько вы работали во власти?

- Я начинала работать заместителем по социальным вопросам сначала председателя крайисполкома, а потом губернатора края и работала в этом статусе двенадцать лет – при Данилюке, при Ишаеве. Была советником по социальным вопросам у губернатора края до 2003 года. Апотом ушла на пенсию.

- Чем была хороша система социальной помощи в вашу бытность?

- Она была хороша тем, что мы были первопроходцами. В те годы у нас появилась структура социальной защиты. Тогда возникла и первая программа социальной защиты.

- А до этого не было?

- Не было!

- Ваша программа была первой в стране?

- Не в стране – на Дальнем Востоке. Помню, мы ночи напролет сочиняли эту программу с Ольгой Витальевной Волынцевой. Мы в те годы создали Детский фонд, Фонд культуры, Союз женщин. Этим фондам уже тридцать с лишним лет. И за тридцать лет (простите меня) ничего не изменилось! Как помогали малообеспеченным собирать детей в школу, так и до сих пор помогаем… Я понимаю, пирожки печь – это все хорошо. А вы дойдите до семьи! Для чего мы создавали эти структуры? Потому что семья оказалась на грани пропасти! Предприятия стали закрываться: безработный папа, безработная мама, а детей-то кормить надо…

- Я помню, один депутат рассказывал в думе, что в то время в бедных сельских семьях ели комбикорм…

- Мы развозили гуманитарную помощь таким семьям. Хорошей семье давали конверт с деньгами, в проблемную семью привозили продукты, чтобы хоть дети не голодали. Вот какая у нас была задача в годы перестройки.

А кто в те годы стоял на крыльце правительства края, когда туда приходил народ митинговать? Стрелкова. Потому что не было денег на зарплату бюджетникам. Детские пособия и пенсии вовремя не платили. А еще я стояла по шесть часов перед медиками, объясняя, что и как.

Все было. Наш край всегда был законопослушным, исправно перечислял налоги в федеральный бюджет. А потом мы мотались в Москву, выпрашивая там деньги. Я немыслимое количество раз была в кабинете у Валентины Ивановны Матвиенко – она тогда была заместителем председателя правительства страны. Помню даже,какого цвета ее сигареты… (Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью. - Прим. ред.). Благодаря ей, ее поддержке (спасибо ей большое!) мы построили Перинатальный центр.

- Это все было уже при Ишаеве?

- Да, при нем. Положа руку на сердце, скажу: при нем в нашем краевом правительстве всегда была единодушная поддержка всех социальных программ. Он обстановку понимал.

- «Понимал» - это как?

- На одном мероприятии Ишаев потихоньку говорит мэру города Павлу Дмитриевичу Филиппову: «Ты чего вырядился в дубленку? Ты посмотри, как народ одет…». Вот так он понимал обстановку – даже в мелочах. И если я приходила к нему с просьбой отправить ребенка на операцию, тут же распоряжался готовить постановление о помощи. Я никогда не получала от него отказ, когда речь шла о больных. Помню, после аварии у молодой женщины глаз оказался на уровне щеки. Ее прооперировали наши врачи, но не помогло. А тогда только открыли генконсульство Японии в Хабаровске. И Ишаев разрешил решить с ним вопрос. Было специальное постановлениеотправить эту женщину на операцию в Японию, где ей помогли. Я помню, как он говорил на совещаниях: «Из-за этой Стрелковой у нас бюджет на две трети социальный.» А как по-другому? Как?

Мы первыми на Дальнем Востоке ввели надбавку преподавателям общеобразовательных школ за непрерывный стаж работы. Видите, как жизнь идет: тогда у них зарплата была мизерная, и сейчас жалуются…

То есть вся работа была направлена на оказание помощи. Я могу вам об этом рассказывать сутками.

- А Вячеслав Иванович Шпорт заявил вам, что вы завалили социалку…

- Нет, он не так сказал. История была такая. Будучи на пенсии, я первый раз в жизни за свои семьдесят лет поехала в санаторий «Уссури». Дали мне полулюкс за 35 тысяч бюджетных рублей, где простынь - на две трети продавленного матраса, подушка - комками и… никаких процедур. Какое там оздоровление? Я решила сбежать.

Приезжаю домой, а из соседнего подъезда выходит большая группа чиновников со Шпортом во главе – были в гостях в многодетной семье. Здороваюсь. Он протягивает руку и говорит: «Несмотря на то, что вы натворили в крае, я вас даже в темных очках узнал». Хотела ему ответить, но при людях зачем обижать первое лицо? Решила перевести тему на санаторий «Уссури» - единственный в нашем крае, который брал на обслуживание бюджетников по путевкам. Знаете, что он сказал? «А что я там забыл? Это же акционерное общество…».

Это было еще в 2013 году. Уже тогда я говорила, что надо спасать санаторий. Ведь в свое время это было единственное место, где реабилитировали сердечников. Важнейший социальный объект!

- Что случилось с нашей системой соцзащиты?

- Возможно, здесь повинны сами структуры, которые работали в этой сфере. Прежде всего – само министерство соцзащиты.

- А что надо?

- Нужно внимание и деньги. И все!

- У нас социальное государство. У нас социальный бюджет. У нас все расписано по самым разным законам – кому, что и сколько. Тогда почему народ обижен на власть? Что случилось?

- На социалку пришли другие руководители – хорошие производственники, но они вообще не знали эту сферу, не знали, как ею управлять. Скорее всего, люди были не готовы кэтой работе. Кадровый подбор имеет большое значение, а в соцзащите – особенно. На мой взгляд, социалка должна иметь женское лицо. Она требует не только опыта работы, но и человеческого отношения. А позже социальную сферу и вообще разделили надвое. Этого нельзя было делать!

- Что значит «разделили»?

- У Шпорта социальную сферу вели два зама. Зачем было делить, когда в нашей жизни все взаимосвязано?

Вот я сижу перед вами и рассказываю, как на духу, что это такое по своей практике. За все годы работы я ни с кем так не контактировала, как с замом по топливно-энергетическому комплексу, который возглавлял тогда Юрий Федорович Матвеев. Приходила к нему и говорила: «Путевки в загородные лагеря очень дорогие. Надо удешевить. Давай на три месяца снизим тарифы на воду, на электричество». И Матвеев шел навстречу. Он понимал эти вопросы. Мы боролись за людей, за то, как им помочь. А вы понимаете, что происходит сейчас? Тридцать лет прошло, а мы до сих пор всем миром собираем детей в школу.

- Вообще-то это позор для края…

- Да, это стыдно… Стыдно, когда зарплата ниже прожиточного минимума…

- А свет в конце тоннеля хоть где-то брезжит?

- Вот именно – брезжит. Наконец-то и президент понял, что у нас в стране первичное звено в здравоохранении не работает.

- А без президента никто этого и не знал…

- Я иногда не понимаю наших политиков. Провели централизацию в медицине. Если это реформы, то людям должно быть улучшено медицинское обслуживание. А оно ухудшилось. А за ней последовала оптимизация. Последствия – в сельской местности уничтожены фельдшерско-акушерские пункты. Людям от этого лучше?

- В социалке есть такая беда – очень много деклараций. Люди их слышат, поскольку в стране действуют шесть десятков законов по социальной защите. А спроси человека, какой из них касается его, - не знает.

- Народ плохо информирован. Радиоточек в квартирах уже нет. Газеты не выписывают. На экранах телевизоров вы когда в последний раз видели социальных работников?

- Почти год назад.

- А меня (или моих коллег) чуть ли не каждую неделю брали за жабры и на экран. А сейчас есть льготы, о которых люди не знают.

Зато чиновники сидят в своих креслах по многу лет. При Алексее Клементьевиче Черном так долго не сидели: он бы задвинул «незаменимого» специалиста или по вертикали, или по горизонтали. Такая была кадровая политика. А сейчас сидят на должностях по двадцать с лишним лет – им уже все до лампочки.

Я понимаю так. Человек на новой должности год-два входит в курс дела. Два-три года набирает темп работы. Потом – спад. Устал, надоело, нет перспективы и т.д.

Раньше была кадровая лестница: район, город, область, край. Это опыт, это знания, это карьерный интерес.

- Такого очень давно уже нет в нашем крае.

- Так вот это и беда.

- Что нам надо бы поправить или изменить в социальной сфере?

- Банально, но без этого никуда: надо идти в ногу со временем. Надо знать, как люди живут. Надо принимать те программы, которые работают. Надо по обстановке оценивать принимаемые решения. Сейчас некоторые бывшие работники минздрава сожалеют, как они могли допустить введение платных услуг в поликлиниках. Так эти платные услуги и сделали свое черное дело.

- Так это всем ясно. Приходишь в поликлинику: если платно – сразу иди к доктору или на обследование, если бесплатно – жди неделю-две-три, а то и месяц.

- Я уверена: обстановку не анализируют.

- Мне рассказывали, что деньги за платные услуги до врачей, якобы, не доходят.

- Стало быть, они идут на администрацию, на закупку оборудования.

- Нашему краю по силам сократить (или вообще убрать) платные услуги из бюджетных поликлиник?

- Вряд ли будут сокращать платные услуги. Не знаю… В этом надо разбираться.

- А что разбираться? В казенном здании, на казенной коммуналке, на казенном оборудовании, на казенной зарплате оказывают платные медицинские услуги… Какой от этого толк «бесплатному» пациенту? Смысл только в том, что его загоняют в очередь.

- Согласна. По большому счету для платных услуг есть платные поликлиники. Конечно, из казенных медучреждений желательно бы убрать платные услуги. Но как в жизни получится – кто скажет? Я подозреваю, что уже пошли гонки по платным услугам. Нельзя так делать! И контролировать процесс должен главный врач.

- А главного врача кто будет контролировать?

- Министерство. Захочет – наведет порядок. Я знаю, министерство крутится как белка в колесе. Но команды нет. Сегодня и главные врачи медицинских учреждений растеряны. Специалисты разбежались. Понимаете, сеть платных поликлиник захлестывает, там нет дефицита кадров. Посмотрите, сколько вгороде платной стоматологии и аптек? Перебор! Но я считаю, что все поправимо. Уж если взялся президент, если в крае будет программа, то нужен только спрос.

- Давайте возьмем другое социальное направление – субсидированные авиабилеты для дальневосточников, которые раскупаются мгновенно. Где эти билеты? Почему надо ночами караулить очередь за ними? Кто может с этим разобраться?

- Считаю, только наше краевое правительство. Насколько знаю, «Уральские авиалинии» выполняют рейсы на Санкт-Петербург, правда, с посадками. У «Аэрофлота» рейсы только до Москвы. И я помню, Сергей Иванович Фургал обещал, что он будет решать вопрос по прямым рейсам и на Санкт-Петербург, и на Симферополь. Возможно, эта тема находится в проработке. Вот я лично и не пыталась купить билет на «Уральские авиалинии», так как знала, что билетов там мало.

- Есть вопрос по пенсиям дальневосточников, который желательно поставить перед федеральным правительством?

- О размере пенсий. Конечно, есть. Если бы был решен вопрос по тарифам ЖКХ для дальневосточников, если бы региональное правительство взяло на контроль цены на лекарства… На мой взгляд, это все сегодня бесконтрольно. А ведь было дело, что российская антимонопольная служба поднимала вопрос по тарифам, но потом его замолчала.

- Ну, значит, имеют сильное лобби…

- Наверно. Можно ли ждать помощи от депутатов Госдумы в этом вопросе? Не знаю, они живут в других измерениях. А сытый голодному не товарищ. Если бы эти два вопроса были решены в пользу людей, то тогда пенсионерам с их пенсией в 15-17 тысяч можно и дальше выживать. Но не жить. Вот случилось наводнение, и все ждут, как поднимутся цены на картофель и овощи?

- Тарифы – это само собой. Но когда в советское время у дальневосточников были повышенные зарплаты, пенсии, это как-то грело. И если говорить о прорыве на Дальнем Востоке, то надо во весь голос говорить о дальневосточниках, о социальной поддержке их по всем направлениям.

- К дальневосточникам должно быть если не особое, то достойное внимание. А мы что видим? Я помню, когда Виктор Иванович Ишаев прямо в лицо говорил представителям верховной власти: а по какой цене вы продаете электроэнергию в Китай и во что она обходится населению? (Он же за словом в карман не лез, чем и обеспечивал себе недоброжелателей.) До конца не решаются вопросы обеспечения льготников лекарствами. Что изменилось в этих вопросах за два десятилетия? Ни-че-го. Перестали предоставлять льготникам путевки на санаторно-курортное лечение – объясняют дефицитом финансирования.

С другой стороны, мы сами-то как относимся к людям? Когда отменяли льготный проезд на общественном транспорте, я спросила одного депутата, как он будет смотреть в глаза своим избирателям? Знаете, какой был ответ? «А механизма отзыва депутатов нет». Меня это здорово разочаровало.

Эти вопросы и множество других определяют настроение людей. Они должны быть барометром для правительства края. Я думаю, у нынешней команды нашего правительства края есть желание поправить обстановку. От команды многое зависит. Там есть заинтересованные люди.

Но почему все время нам говорят неправду? Надо быть справедливыми и правдивыми. Может, тогда и народ будет нас понимать? А мы – пенсионеры – готовы помогать. Но пока не востребованы.





Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

В опросе также участвовала Ирина Северцева

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