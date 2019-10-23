Счастье не купить, но его можно родить

Зинаида Васильевна Сиротина – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, лауреат премии им. Н.Н. Муравьева-Амурского.

- Зинаида Васильевна, на днях у вас был день рождения, если не секрет – сколько вам лет?

- А сколько дадите?

- Ну-у-у… 72.

- Мало.

- Хорошо: пусть будет максимум – 80.

- Нет. Мне исполнилось 87 лет.

- О-ё-ё-ё-ё! 87 лет! Замечательно. И в таком возрасте вы еще преподаете в институте и консультируете во многих медучреждениях… Завидую! Вас считают самым главным детским врачом нашего края.

- Вообще-то меня называют врачом-неонатологом. И я так считаю. Самое главное для меня, что я – врач.

- Дети – цветы жизни. И каков же он, наш «букет»? Хилый или пышный? Яркий или блеклый?

- Уже шестьдесят лет я работаю в Хабаровске. Так что наблюдаю не одно поколение родителей и детей. Честно сказать, сейчас стало хуже. К сожалению.

- Почему? За такое время жить все стали лучше, в семьях больше достатка, родители – грамотнее. Что еще надо, чтобы рождались здоровые и умные детишки?

- Проблема в том, что материнская плацента заражена алкоголем и тремя токсическими веществами от курения, которыми ребенок питается еще в утробе матери. Отчего дети рождаются с врожденными пороками, с нарушениями наследственности.

- Но это же не единственный риск рождения таких ущербных детей?

- Правильно, риск возникает за счет действия различных факторов. Но самый распространенный – это алкоголь, наркотики, курение. Причем для женщин я бы поставила на первое место курение. Сейчас часто в диагнозе пишется: хроническая внутриутробная гипоксия плода. То есть будущему ребенку еще во время развития не хватает кислорода. А какие органы особенно требовательны к нему? Мозги, сердце, легкие, не говоря уже о других органах.

При курении матери еще одно токсическое вещество действует, прежде всего на костные структуры плода. Поэтому сегодня рожденный ребенок может быть здоров, но завтра у него могут выявиться различные аномалии развития костной системы, особенно стоп и кистей. Но самое плохое впереди – это ранний остеопороз, остеоартроз, остеохондроз и т.д.

- А мы удивляемся: откуда у детей в раннем возрасте недетские болезни? Но ведь об этом нужно говорить будущим мамашам!

- Я уж сколько об этом и писала, и говорила, и с лекциями выступала!.. И всегда говорю врачам, особенно акушерам: рассказывайте женщинам! Если родится девочка, то мамаша даже от пяти сигарет обеспечит ей бесплодие, потому что будут всевозможные гинекологические аномалии. А если родится мальчик, то ему грозит не только бесплодие, но и проблемы пострашнее – врожденные аномалии половых органов вплоть до отсутствия сексуальных связей. Ведь вы посмотрите, какие в Перинатальном центре немыслимые очереди на так называемое ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение. Это последствия образа жизни родителей. А я, честно говоря, ЭКО боюсь.

- Почему?

- Это мое личное мнение, оно может не совпадать с официальной медициной, но я в нем очень часто убеждаюсь. Когда прихожу смотреть ребенка от ЭКО, я всегда перед осмотром перекрещусь, чтобы у таких детей не обнаружилась наследственная болезнь.

- Но, насколько известно, делается обследование на предмет наследственных болезней?

- Неонатальный скрининг в нашей стране делается по пяти наследственным заболеваниям, в некоторых странах – от 17 до 29. Чувствуете разницу? У нас сейчас переходят на 12, то есть убедились на примере рождающихся детей, что надо увеличить неонатальный скрининг.

- Это касается только ЭКО?

- Не только, это касается всех.

- И какие наследственные болезни чаще всего обнаруживаются у наших детей?

- В Хабаровском крае чаще всего бывает фенилкетонурия. Один из внешних признаков очень простой: ребенок рождается с темными волосами, а потом они быстро светлеют или становятся рыжими.

- Но это же не смертельно…

- Правильно. Как только мы видим подтверждающий анализ, генетики нашей лаборатории немедленно связываются с московским Научно-исследовательским институтом питания. Зачем? Только питание, только присылаемая бесплатно смесь может регулировать состояние ребенка. И это питание на всю жизнь!

- Получается какая-то жуткая картина множества больных новорожденных детей. Сколько же их – половина?

- Нет. Здесь нельзя говорить в целом, здесь можно говорить о каждой патологии в отдельности. Потому что одна патология, предположим, составляет 0,8 процента, другая – 2, третья – 10 процентов и т.д.

- И все равно: получается, что сейчас рождаются более слабые дети, чем лет двадцать назад, так?

- Сейчас самое неприятное то, что рождается много недоношенных детей. Причины разные и факторов риска рождения недоношенных детей очень много – самое меньшее, что я называю на лекциях, это 25-30 факторов. Причем есть факторы материнские, отцовские, семейные, социальные и т.д.

- А что, раньше этих факторов не было?

- Были. Но изменился народ. Люди не следят за своим здоровьем. Они не знают своей генетики. Я слишком часто спрашиваю врачей: почему нет генеалогического древа в амбулаторной карте беременной пациентки? Это обязательно должно быть!

- И до какого колена?

- Насколько возможно. Причем их должно быть два – по материнской линии и по отцовской. А у нас получается, что до бабушки с дедушкой еще помнят, а прабабушку с прадедушкой – нет… При этом родных даже бабушки с дедушкой не знают – их братьев и сестер. Почему вы не знаете родных мамы и папы – их братьев и сестер? А уж чем они болели – это темный лес. Не знаете? Так спросите маму с папой! Потому что это важно. Потому что тогда врач решит многое: проводить генетическое обследование или нет, отправлять материалы в Москву в генетический центр (а то и в зарубежный) или нет?

- В зарубежный? Из Хабаровска?

- А почему вы удивляетесь? У нас есть контакты с Францией, с США. Меня удивляют женщины… даже не так… мне становится не по себе, когда они вообще ничего не знают об отце ребенка. Он просто сексуальный партнер. А то и вообще не знают, кто отец ребенка. То есть все больше и больше имеет место сексуальная распущенность и женщин, и мужчин.

- Как внушить это все будущим мамам, особенно молодым?

- Очень просто. Надо сказать: не пеняйте на врача и на медицину, если у вас будет проблемный ребенок, потому что именно от вас зависит все.

- Скажите, когда в Хабаровске построили Перинатальный центр, в этом была великая нужда?

- Да! Я тогда ходила по многим кабинетам и выпрашивала перинатальный центр. В те годы они были в Воронеже, Москве, Ленинграде, потом построили в Хабаровске, а после - в Благовещенске. Сейчас их открывают во многих городах, недавно открыли во Владивостоке. И еще я считаю, что седьмая больница в Комсомольске работает как перинатальный центр. На следующий год нашему Перинатальному центру будет двадцать лет.

- Вы бывали во многих местах, видели другие перинатальные центры, где вам понравилось?

- Я не говорю о Москве… А вот в Коломне перинатальный центр - шикарный!

- Значит, там – шикарный, а у нас – не очень?

- У нас тоже шикарный. Кто ни приезжает, все поражаются.

- А что нам дало наличие этого центра?

- Наблюдение и помощь всем беременным женщинам с их патологией и патологией плода. Они меньше рискуют. Здесь выхаживают определенный контингент самых тяжелых детей – мы их сохраняем, мы им помогаем, мы их вылечиваем. Перинатальные центры по-особому снабжаются и лекарствами, и оборудованием, и всем-всем необходимым для самых сложных анализов, обследования и лечения. Но, к сожалению, недоношенные дети не всегда остаются здоровыми. Вот это мучает. Некоторые из них становятся инвалидами.

Но я вам вот что скажу. Раньше выхаживание детей начиналось с 25 недель, потом с 22-х. А что такое 22 недели от роду? Это 500-граммовый ребенок, а бывает и меньше масса тела. Да, выходили. Но всегда волнуешься, а что будет дальше? Счастье, если ребенок будет нормально развиваться хотя бы в детстве. Но никто не знает, как и когда проявятся у него предпосылки многих заболеваний. Но даже если их не будет в детстве, то во взрослом состоянии могут явиться болезни и довести человека вплоть до инвалидности. Потому что разные болезни по-разному выявляются в разные сроки. Постепенно в медицинском сообществе стали думать: а надо ли выхаживать таких крох? Сейчас ставится вопрос о выхаживании с 27 недель. Скандинавские страны, и прежде всего Швеция, хотят внедрить такую программу и желают, чтобы их поддержали другие. Не знаю, будет ли это принято международным медицинским сообществом…

- В сферу ваших забот входит только рождение ребенка?

- Не только новорожденные, но и подростки, которые (кстати!) очень многое должны знать о себе. И понимать, к чему они себя подводят – к нормальной семье и нормальному окружению или к сплошным личным проблемам?

- Ой, Зинаида Васильевна, подростки думают сейчас об одном – о престижной работе и больших деньгах. А семья и дети…

- А если не думаешь о семье и будущих детях, то зачем идешь на подлость? Разве сейчас нет контрацептивов?

- О чем ваши мысли, Зинаида Васильевна, если смотреть на перспективу?

- Вот об этом я и рассказываю – о подростках. Я очень хочу и давно об этом говорю и пишу в самые разные инстанции, чтобы в Перинатальном центре было создано подростковое отделение. Причем не просто подростковое отделение, потому что подростки у нас госпитализируются во всех больницах. Очень нужно отделение для подростков, у которых проблемы с половой системой.

- У нас много таких детей?

- Даже если их не очень много, но одно такое отделение на весь Хабаровский край должно быть. Ведь когда его нет, когда некуда обратиться, мы не знаем полной картины и глубины проблемы.

- Такие подростковые отделения есть в других перинатальных центрах?

- Они есть в центрах, которые занимаются детством.

- Тогда почему вы говорите о нашем перинатальном центре?

- Потому что у нас пока только он может дать возможность квалифицированно заниматься подростками. Потому что там есть возможность генетического анализа. Потому что в наших детских поликлиниках не просто подростку попасть к акушеру-гинекологу. Записаться к нему на прием не через месяц-другой, а завтра. Потребность есть, потому что люди приходят и говорят: помогите! Вот я, например, прихожу в детскую поликлинику и смотрю на кабинетах таблички: есть все врачи, а кабинета гинеколога нет. Поэтому, зная, насколько бывают опасны ситуации в подростковом возрасте, я и говорю, что нам нужно хотя бы отделение.

- Насколько реально открыть такое отделение?

- При том, насколько квалифицированны наши врачи, насколько есть оснащение в медицине края, насколько важна уже существующая у нас генетическая консультация, насколько эффективна действующая компьютерная база, это не проблема, это решаемый вопрос.

- О чем еще ваши мечты?

- Моя боль и мое желание, которое хотелось бы видеть исполненным при моей жизни, это чтобы в Хабаровском крае был второй перинатальный центр – в Комсомольске.

- Так вы же сказали, что он там есть… Чем он плох?

- Он есть. Он хороший. Но у него нет статуса перинатального центра. А статус дает разрешение на многое: кого госпитализировать, чем заниматься и т.д. Статус дает совершенно иное обеспечение оборудованием, лекарствами, препаратами. Такого статуса у комсомольчан нет, хотя они прекрасно выполняют функции центра.

- В каком состоянии наши родильные дома?

- В Хабаровске сейчас три родильных дома. Если судить по койко-местам, я думаю, этого достаточно для нашего города. Проводится ремонт, закупается оборудование - по потребности. Все, что нужно, всегда попросят и всегда дадут. Я считаю, главные врачи и персонал в роддомах работают хорошо.

- Частных родильных домов в Хабаровске нет и не предвидится?

- Роддомов частных нет, есть только частные консультационные клиники. И то: там консультируют те врачи, которые ушли из казенных клиник.

- А в стране есть частные роддома?

- Не слышала. Наверно, нет.

- А за рубежом?

- А за рубежом так: если женщина нормально родила нормального ребенка, то в тот же день их отправляют домой.

- В нашем перинатальном центре есть проблемы?

- Как и везде – дефицит врачей и зарплата. Вы вспомните, какие первые вопросы задают на встречах президенту? Об этом же, правда, еще добавляют проблему с жильем. Была ситуация, когда Вячеславу Ивановичу Шпорту дали информацию по зарплате врачей в перинатальном центре. А я показала ему расчетки.

- И разница была большая.

- Да.

- Хотя если работает врач на полторы или две ставки, то зарплата повыше…

- Если бы так! Дежурить приходится очень много, потому что не хватает врачей. Если у врача помимо основной нагрузки еще и 14 дежурств – это половина месяца, а ему положено давать 3-4 дежурства, или раз в неделю. Значит, он днюет и ночует на работе. А чем это чревато – рассказывать не надо.

- Отчего у нас так нескладно все получается? Как вы считаете с высоты своих лет? Вроде бы все видят проблемы, все их понимают, все о них говорят, а изменений нет.

- Кто виноват? Я думаю, республиканское министерство здравоохранения. Почему? Потому что… Где то здравоохранение, которое было, которое многие помнят и не хотят забывать? Я всем и всегда рассказываю, что в свое время Англия переняла опыт нашей советской системы здравоохранения. И что вы думаете? Если наши деятели сейчас ориентируются на американский опыт (что нам не нравится), то Англия сохранила российскую систему. Но есть отдельные российские медицинские деятели, которые в чем-то перенимают опыт скандинавских стран. К примеру, оттуда пришло к нам разрешение на присутствие отца при родах и т.д.

- Зачем вообще мужикам присутствовать при родах? Какой в этом великий смысл?

- Первое: чтобы знал, насколько женщине бывает трудно. Второй момент: многие мужчины оказывают изумительную помощь медицинскому персоналу при родах. И самое главное – присутствие мужа успокаивает женщину. Она видит его истинное отношение к ней. Он показывает свое реальное лицо, насколько он хочет ребенка. Знаете, ведь если мужчина погладит живот беременной женщины, то реакция ребенка в утробе матери совершенно другая, чем на поглаживание матери. Представляете, абсолютно разная реакция! Это уже доказано.

- Чисто психологически трудно работать в роддоме или в перинатальном центре?

- Я считаю, очень трудно. Это очень тяжелый труд, но достойный, чтобы этих людей уважали. Как вы думаете, какое может быть состояние врача, когда он принимает ребенка от пьяной матери? Когда скорая привозит беременную, от которой разит водкой? У меня у самой подчас бывает такое чувство, что я схватила бы за грудки и затрясла бы такую мамашу. К сожалению, не всех детей вылечишь от той гадости, которая есть. А представьте, какое бывает перенапряжение при трудных родах или в случаях спасения безнадежных детей? Словами это не пересказать…

- Мда… А существует ли разница, когда женщины из обеспеченных семей более грамотно и ответственно относятся к себе и к своему будущему ребенку, чем женщины из семей более низкого статуса?

- Конечно, есть. Одним из тяжелых факторов риска считается социальное неблагополучие и экономическое неблагополучие.

- Социальное неблагополучие может быть и в семье с достатком.

- Еще как! Избалованные, самовлюбленные, эгоистичные молодые люди! Это сейчас не редкость.

- Как вы смотрите на финансовые стимулы со стороны государства, чтобы семьи стали обзаводиться вторым, третьим ребенком?

- Со стороны государства, может быть, это и правильно. Но только в какой-то мере. Ведь раньше хотя и трудно жили, но детей рожали безо всяких финансовых стимулов. Сотни лет в России-матушке никогда никому за детей не платили. Такие стимулы, я считаю, развращают. Деньги! Деньги! Деньги! Ребенка за деньги – я отношусь к этому скептически. Если не остановиться, можно дойти и до циничного абсурда: если государству нужна демография, то я ему и рожу… А с другой стороны, кое-кто в расчете на финансовый стимул обзаводится очередным ребенком, не подумав.

- Вы что имеете в виду?

- Между первым и вторым, между вторым и третьим ребенком должна быть разница не менее четырнадцати месяцев. А мы что видим? Не успела родить одного, как уже опять беременная.

- Но не все же так бездумно обзаводятся вторым ребенком…

- Я бы вам об этом не говорила, если бы это было не так массово и не стало проблемой. Несоблюдение этого маленького правила означает, что организм матери не восстановился после предыдущих родов. Это плохо не только для матери, но и для будущего ребенка. А чем кормить предыдущего?

- Искусственное кормление смесями – реклама уже задолбала.

- Не все дети их переносят. Кормить младенца смесями не есть хорошо. Грудное молоко не заменят никакие распрекрасные смеси. Сейчас даже такое пытаются делать и у нас, и за рубежом - в детские смеси добавляют определенный компонент натурального грудного молока.

- Скажите, в Хабаровске хватает детских поликлиник, больниц? Вопрос к тому, что после демографического провала пошел прирост рождаемости. Уже сейчас переполнены начальные классы в школах. Но ведь эти дети не могут не болеть. А детских врачей и детских лечебных учреждений больше не стало. Но о дефиците никто не говорит…

- Что я могу сказать? Я уже столько говорила везде и всем, что слов не осталось. Кому надо – все знают обстановку. Как надо – если бы захотели, то сделали бы. По крайне мере мы с названными вами проблемами сталкиваемся, и медицинское сообщество такие вопросы ставит перед краевой властью. Я ведь консультирую и в Первой краевой больнице, и в Перинатальном центре, и в больнице имени Истомина, поэтому изнутри знаю проблему. Проблема называется «сердце плачет», особенно по истоминской больнице.

- Как в странах-соседях относятся к детям, можно сравнить?

- Впечатление такое: любили бы мы детей так, как они…

- Да? То есть они любят детей больше, чем мы?

- С Китаем сравнивать нельзя, у них была специфическая ситуация: одна семья – один ребенок. А с Японией можно. Кто туда ни ездил, все ахают, охают и открывают рты. Но когда японцы приезжают к нам, то они тоже находят у нас нечто рациональное. В чем-то мы тоже не лыком шиты.





Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova1950@yandex.ru

Фото из личного архива З. Сиротиной