Опрос с пристрастием: С надеждой на будущее и здравый смысл

Гость редакции - Наталия Пудовкина, управляющий директор «BM Group»

- Недавно один из наших гостей весьма сожалел, что вы ушли из власти. На его взгляд, социальный блок правительства края должна возглавлять женщина. А мы подумали: где сейчас Наталия Алексеевна? Чем она занимается?

- А я подумала, что будет вопрос: зачем пошла в правительство?

- Нет возражений, тоже хороший вопрос для начала разговора.

- Я пошла на должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам потому, что это моя стезя.

- Перед уходом в правительство вы были председателем бюджетного комитета в краевой думе. Какая же здесь связь?

- Моя работа всегда была связана с финансовой системой. Точнее, с вопросами финансирования социально-культурной сферы. Хорошо знаю эту сферу, мне известны ее проблемы, в том числе обусловленные нашими территориальными особенностями.

- Понятно. А если сейчас оглянуться, как видится ваша прежняя работа в краевой думе?

- Было много инициатив. Мы знали все жизненные проблемы населения края и пытались их решить.

- Зачем же было уходить? Тем более что до конца депутатского срока оставался всего один год…

- Понятно, что мы могли решать проблемы, согласовывая с правительством края. Поэтому, когда осенью 2018 года был избран новый губернатор, когда поменялся состав правительства, у меня появилась уверенность, что это даст возможность сделать больше. Губернатор Сергей Фургал предложил должность зампреда по социальным вопросам, и я согласилась.

- Без раздумий?

- Пожалуй, да. Если бы не было всей предыдущей базы, если бы не было готовности, то, наверное, задумалась бы. А так… Знала, чем предстоит заниматься и что можно сделать.

- И что именно?

- Самая больная проблема края - здравоохранение, доступность медицинской помощи, особенно в северных территориях. Поскольку я была депутатом от северных районов, то их проблемы знала очень хорошо. В 2011 году краевая дума приняла норму (впервые в России) об оплате проезда к месту лечения и обратно. Министерство финансов считало такие траты неэффективными. Тем не менее сегодня этот вопрос прорабатывается уже и на федеральном уровне. Потом оплату проезда начали менять, урезать, вводить нормативы - сколько поездок оплачивать, по каким показаниям и т.д. А так нельзя. Если мы хотим улучшения состояния здоровья наших жителей, медицину надо сделать действительно доступной.

Однако вопрос не только в том, что надо за какие-то средства доехать к месту оказания специализированной медицинской помощи, людям надо где-то жить. К примеру, мать с ребенком из перинатального центра долетела до Николаевска-на-Амуре, а где ей переждать непогоду, чтобы добраться до своего дальнего поселка? И мы уже обсуждали с районными властями создание социальной гостиницы, дотации на которую выделял бы краевой бюджет. Вот это я намеревалась сделать во всех транзитных точках края, работая в правительстве. Это только один пример. А задумок, нужных людям, было много.

- Вы ушли из власти, но по-прежнему руку держите на пульсе?

- А как иначе - мы все здесь живем! Мне все по-прежнему интересно, потому что небезразлично. К примеру, смотрю краевой бюджет, который Закдума нового созыва принимает в эти дни. Хотите найти отличия? Принципиальных нет! Бюджет 2019 года (его принимали единороссы) с последними уточнениями и обсуждаемый сегодня бюджет 2020 года (его принимают сейчас ЛДПРовцы) - близнецы-братья.

- О чем это говорит?

- О том, что, какая бы партия ни пришла к власти, кардинальных изменений не предвидится. Однако все федеральные приоритеты, инициативы «Единой России», положенные в основу партийных проектов, находят свое отражение и в краевом бюджете. Он по-прежнему социально ориентирован - иначе нельзя. Есть стремление сократить некоторые расходы. Однако незначительное сокращение расходов - оно без пользы, это всего лишь популизм. Значительное сокращение - это петля. А если по большому счету, то дело не столько в сокращении расходов, сколько в увеличении доходов бюджета. Но я не увидела направлений работы новой думы, которые способствовали бы этому. Говорю о тематике правительственных часов - это показатель интереса депутатов.

А предыдущие две думы очень много времени посвятили тому, чтобы разобраться, что в крае с предпринимательством. Мы в тесной связке работали с правительством края, с минэкономразвития, с общественными организациями, с предпринимателями. Законы экономики еще никто не отменял. И лично мне теперь, когда я перешла от законов к практике, понятно, насколько сложно в нашем крае выживать предпринимательству. У нас очень много норм, которые усложняют бизнесу жизнь.

Если говорить о новизне, то, знаете, что меня убивает в действиях нынешней думы? Увеличить сумму затрат на проезд людей к месту лечения невозможно, а расходы на стерилизацию собак аж в три раза - можно! Закон принят. Что он решит? Где в райцентрах, в населенных пунктах есть организации, которые могли бы заняться стерилизацией собак? Или кто-то будет их привозить в Хабаровск? А эксперты говорят, что стерилизованные собаки становятся еще злее.

- Вы верите в новый депутатский корпус?

- Мне представляется, что большинство новых краевых депутатов еще не осознали уровня своих полномочий и возможностей, где, как и на что они могут влиять. В нынешней думе нет преемственности. За редким исключением там все - новички. Чтобы к депутатам пришло понимание своего статуса и своей миссии, пройдет не один год.

- Как вам видится сокращение комитетов в думе - на пользу или во вред работе?

- Мне есть с чем сравнить. В мою бытность в одном созыве думы было четыре комитета, в другом созыве - семь. Второй вариант дал большинству депутатов возможность более профессионально подойти к законодательной работе.

Сокращение комитетов - это чистой воды популизм, экономия относительно небольшая. А для работы, тем более для работы начинающих депутатов, это вред. Объясняю почему. Сегодня идет вал нормативно-правовой базы, происходит стремительное ее обновление. Ее нужно знать. Чтобы ее изучить, нужно время. Депутат должен уметь оценить для себя (и для людей) последствия принимаемых решений.

Но я смотрю на сокращение совершенно с другой стороны. Кому-то выгодно, чтобы депутаты не погружались в законодательство, а просто поднимали руку, голосуя «как все». Это очень удобно. Да, единороссы голосовали единогласно, но в шестом созыве думы мы, работающие на постоянной основе, погружали остальных депутатов - членов фракции во все нюансы и проблемы. Теперь ЛДПРовцы голосуют тоже единогласно. Что изменилось?

По большому счету, сократив комитеты, депутатскому корпусу сократили демократию, у него отняли реальные рычаги, сократив возможность проработки вопросов с населением, профессиональным сообществом. Это мое видение.

- А как вы ушли из правительства? Вам опять же предложил губернатор?

- Нет. Я ушла по собственному желанию, проработав четыре месяца, потому что случилась непредвиденная ситуация с компанией «Азия Лес», где работают мои дети. Я поняла, что мне надо встать бок о бок с ними. Хочу отметить, что мои дети, родственники не пошли по моим стопам, не стали чиновниками, не выдвигали свои кандидатуры на выборах депутатов, а пошли работать в экономику. Причем младший сын учился и женился в Москве, но вернулся с семьей в Хабаровск.

- Можно было не уходить из правительства?

- Как я понимаю, губернатор не хотел, чтобы я уходила. Но я ушла, потому что отработать тридцать семь лет на госслужбе и закончить обыском в рабочем кабинете... Я никогда не держалась за кресло - ну ушла, да и ушла. И не жалею. Тем более что я как финансист уже поняла, что сплошные обещания невыполнимы, это работа на публику, а не на результат - таковы повседневные будни. Но это был огромный опыт.

- Вы ушли в бизнес…

- Мне больше нравится слово «предпринимательство». Так пишут в законах. Очень много наших сограждан работает в этой сфере. А я понимаю предпринимательство так: это когда человек берет на себя риск и за себя, и за других. Он создает продукцию (или услуги), он ищет ресурсы, как правило, кредитные. Потому что свободных денег обычно нет. Да, я ушла в предпринимательство - в сферу, которая для меня до этого была в полном смысле темным лесом.

Нет, я понимаю вопросы полномочий, налогообложения и т.д. Но одно дело - понимать, совсем другое - делать. Мне представляется, что экономикой должны заниматься люди, имеющие практику и опыт в экономике.

- И как оно, в нашем лесном предпринимательстве?

- У нас за речкой очень шустрый сосед, который на российской древесине хорошо развил свою перерабатывающую промышленность вдоль всей границы. Но с 2007 года правительство России начало понимать, что надо развивать свою переработку. Так появились приоритетные инвестиционные проекты (ПИПы) в области освоения лесов. Если проект признали приоритетным (а это может быть только в случае создания производства по переработке леса), то получаешь преференции. На первоначальном этапе они касались выделения лесных участков. Потом стали давать налоговые льготы, если ты инвестируешь в производство. В последнее время появилась практика субсидирования, то есть компенсации части затрат.

По оценке экспертов, в Хабаровском крае ситуация очень сложная. Очень резко снизились объемы заготовки древесины. Переработка развивается, хотя в последнее время она тоже начала проседать. Развивается только на китайских лесопилках. Потому что введены заградительные пошлины на круглый лес. А китайцы просто делают его распиловку, беспошлинно вывозят и делают переработку на территории своей страны. Управленцы отрасли далеки от проблем и не занимаются ими должным образом.

- Давайте уточним: вы теперь работаете в той должности, которую занимал Александр Пудовкин?

- Да. Надеюсь, что заменила его временно. Потому что, честно сказать, любой бизнес зависит от человека. Как роль человека в истории, так и роль человека в бизнесе. Мы же видим: как ушел из жизни Неклюдов, так и начала рушиться его бизнес-империя. Надо быть в определенном смысле отчаянным. Моя чиновничья выучка мне мешает.

- Будем говорить о том, почему вы заняли его место?

- Да все уже знают! Какой смысл повторять? Возбуждено уголовное дело, следствие разберется…

- А ваша точка зрения?

- Я всю нормативную базу перечитала, во все вникала. Почему так произошло? Теперь у меня есть абсолютно определенное мнение, что в данном случае просто-напросто не были продлены сроки реализации приоритетного инвестиционного проекта «Азия Лес». Он был нацелен на создание лесопильного производства с продукцией более глубокой переработки. Срок реализации проекта - 2012-2016 годы.

Мы с вами понимаем, какое это время. Активно начались антироссийские санкции, в два раза подешевел рубль. А все оборудование импортное. Вышло так, что в 2012 году начинается реализация проекта, но лишь в конце 2014 года пошло его финансирование Внешэкономбанком. Оборудование пришло только в конце 2018 года. И реально в 2016 году никак нельзя было построить завод.

Тем не менее сегодня он готов на 70%, все оборудование стоит в контейнерах. Чтобы все доделать, нужно время и деньги. А предприятие банкротят. Инициатор проекта под уголовкой, проект лишили и статуса приоритетного, и, соответственно, лесофонда. Привлечь дополнительного инвестора, чтобы он все доделал, в принципе невозможно.

- На днях вы были на совещании у губернатора края. Чему оно было посвящено?

- На протяжении полугода я пыталась добиться аудиенции, чтобы спросить губернатора: это предприятие нужно краю или мне нужно его закрывать? Уголовное дело - это отдельная история. А за мной - действующее предприятие, люди, рабочие места. Вместе с подрядчиками тысяча человек! Уже прошло больше полугода, как нам выкручивают руки, но мы пытаемся платить и зарплату, и налоги. Объем производства снизился, но мы пытаемся сохранять кадры - самое ценное в производстве.

- И что вам ответили?

- Ничего не ответили. Я так понимаю: это совещание было для того, чтобы продемонстрировать, что они нашли время и встретились со мной. Моя же задача - чтобы предприятие работало. А чтобы была лесопереработка, нужно сырье. Завод сегодня может остановиться только потому, что нет сырья. А сырья нет потому, что у нас отобрали лесофонд. Причем и по предприятию «Логистик Лес», которое кредитов не брало, субсидий не получало, срок его реализации еще не прошел. На модернизацию лесопильного производства оно вложило 791 миллион рублей собственных средств. Сегодня его может постичь та же участь - стать грудой металлолома.

Причем за это время я узнала всю «прелесть», как говорят, регуляторной гильотины.

- Что это такое?

- Это нормы и требования, установленные разными ведомствами, которые не дают спокойно работать. Вот один из примеров моей практики: приехал Роспотребнадзор, проверил гараж и отметил нарушения, что у нас там нет комнаты отдыха, душа и туалета. Это в поселке Березовом Солнечного района, где все туалеты на улице. Представляете?! Сегодня практически все надзорные органы активизировались в отношении наших предприятий. Проверяют - штрафуют, проверяют - штрафуют.

Что обидно? Правительство края заняло какую-то странную позицию, ссылаясь на уголовное дело, называя меня шантажисткой. Что такое шантаж? Это когда пугают, но не делают. Я никого не пугаю, я говорю: за полгода у нас уже реально идет сокращение рабочих мест.

- Логичнее было бы так. Если возбудили уголовное дело, разбирайтесь с этим человеком, устанавливайте, насколько он виноват, наказывайте его. А предприятие, если может, пусть продолжает работать.

- И я говорю так же. Но вижу, что правительству края абсолютно безразлично, будет продолжать работу лесопромышленный комплекс в Березовом или не будет. А в этом поселке с населением в пять тысяч человек, да и в округе, кроме нашего завода и железнодорожной станции нет крупных предприятий, с работой сложно. Поэтому я говорю во весь голос, насколько трудно создавать рабочие места в отдаленных поселках и как легко разрушить созданное.

- Причем это же не примитивное дело - спилил дерево, погрузил и вывез.

- Мы работаем на Японию, на Корею, на Европу. Разве это не имидж Хабаровского края? Кто еще из наших лесопромышленников работает на Европу? Нет таких. А если мы с ними работаем, то это, наверное, говорит о качестве нашего пиломатериала? Мы же туда не кругляк везем, а высококачественную лесопродукцию. Причем ценовая политика там гораздо лучше.

А с Японией? Потребовалось десятилетие, чтобы отработать доверие японского бизнеса. А с Кореей? Не буду вдаваться в государственную политику, но это экспортный коммерческий интерес страны, за который ратует власть на всех уровнях. А здесь так запросто мы теряем рынки… Мне просто жалко.

- Как же тогда выполнять договоры с заграничным бизнесом?

- Это никого не волнует. Это же наши договоры…

- Какие претензии к вашему предприятию?

- Позиция правительства края: вы за десять лет напилили 6,2 миллиона кубометров леса, на переработку направили всего 2 миллиона, а все остальное продали в Китай. И очень мало заплатили налогов в краевой бюджет. При этом получили субсидию. Вот такие претензии.

Почему часть нашего леса идет в Китай? На распиловку используется только высокосортная древесина определенного диаметра. Все остальное, что не подходит под нашу технологию, отправляется в КНР. Например, чтобы произвести 200 кубометров высококачественного пиломатериала, требуется 420 кубометров сырья. Чтобы отобрать столько качественного сырья, надо перебрать минимум 800 кубометров всей древесины. Вот смотрите на предыдущие цифры и сравнивайте. У нас процент переработки круглого леса более 55, а в выручке доля от продажи пиломатериала – 70%.

- В чем суть уголовного дела?

- Раз мы не продлили срок действия приоритетного инвестиционного проекта, то вся деятельность за этим сроком считается незаконной. А на самом деле субсидия была реализована с пользой: построен мост, сделана дорога и т.д. Деньги не украдены, они в объектах.

Спорный вопрос и о сумме налогов в краевой бюджет. Для предприятия закон один - Налоговый кодекс. Оно платит налоги не только в краевой бюджет. Если есть вопросы, пусть разберется налоговая инспекция. Кстати, за предыдущий период у нас нет налоговой задолженности по предприятию «Азия Лес», она сформировалась только в последнее время.

По поводу претензии, что «ничего не создано». Ну, извините, предприятие работало и работает. Причем зарплата у нас до середины этого года была выше, чем средняя зарплата в крае по экономике. Если мы «ничего не сделали», то за что платили людям? Сейчас у меня вопрос: держать их дальше или распустить? Представляете, что такое распустить заводские кадры? Это все!

На фоне нашей ситуации меня обескураживает свободное пренебрежение законами: «Мы так сделаем - и все!». Это сплошь и рядом сегодня в Хабаровском крае по отношению к предпринимателям. Изменилась риторика, бизнес сегодня всем обязан. Как будто не было задачи по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного климата.

- Вернемся к вашей ситуации. Вы же можете брать лес у других заготовителей?

- Наша технология - европейская. И готовим мы продукцию на высокотребовательные рынки. Европа и Япония никогда не купят лесопродукцию без подтверждения сертификата легальности. У «BM Group» такой сертификат под номером один. То есть эта организация получила его первой в крае! Причем оценку делает, если не ошибаюсь, швейцарская компания. В районе имени Полины Осипенко других заготовителей леса с такими сертификатами нет.

Правда, на совещании у губернатора было сказано, что холдинг «RFP Group», у которого есть завод в Амурске и имеется лесосека, может помочь нам сырьем. Однако в письме этого предприятия четко написано, что оно не может продавать высокосортный лес, но может предоставить тонкомерную низкосортную древесину. Это не выход из кризиса, но тем не менее предмет для разговора. Я встретилась с руководством холдинга. То, что они могут дать, нам не нужно. Получается так: власть говорит, что «RFP Group» нам поможет, а холдинг говорит, что поможет, скажем так, балансами и тонкомером. Для нашей технологии они не применимы. Такой непрофессиональный подход к видению вопроса просто удивляет. Конечно, есть некое лукавство, ведь возможности купить сырье фактически нет. А если лесопереработка не имеет своего сырья, значит, грядет банкротство и действующего деревообрабатывающего завода.

- Может быть, эту ситуацию стоит рассматривать как происки конкурентов? Пока будут расследовать уголовное дело, предприятие обанкротится, его купят за рубль, потом объявят, что состав преступления не обнаружен. А бизнеса уже и след простыл…

- У меня нет аргументов для такой версии. Хотя понятно, что двадцать лет назад, когда мы зашли в Солнечный район, он никому не был интересен. Далеко, дорого. Лес становится ресурсом только тогда, когда построены дороги, мосты, тогда он доступен. А если есть еще и производственные мощности, то уже появляется привлекательность.

С другой стороны, краевая власть на всех уровнях, на совещаниях-заседаниях постоянно говорит о проблемах «Аркаима», о необходимости разобраться с ними, помочь. Приехали бы к нам, посмотрели - у нас нет таких проблем, у нас одна проблема, и наша проблема решаема. Но нет, принципиально никакого конструктива.

У «BM Group» есть еще «Логистик Лес» - действующее лесообрабатывающее предприятие. Оно, повторюсь, не брало кредиты, не получало субсидии. Вложило 791 миллион собственных средств в развитие производства. И срок реализации этого проекта - 2017-2021 годы. Предприятие - резидент ТОСЭР «Комсомольск». По распоряжению губернатора оно также лишено статуса приоритетного проекта и лесофонда. Почему? Считаю, что по формальному признаку. Есть понятие этапности: если не выполнил один этап, дескать, не будет и следующего. Если правительство принимает меры, направленные на разрушение предприятия, значит, это кому-то надо?

- А если пригласить других инвесторов…

- Сейчас это невозможно, потому что нет сырьевой базы. В принципе завод «Азия Лес» можно достроить. Но на это нужны дополнительные деньги и время.

- А что если край дал бы бюджетные гарантии под кредит?

- Интересный вопрос! Вспомните, сколько раз краевая дума утверждала бюджетные гарантии «Аркаиму»? Много раз. Но… В нашей ситуации это абсурд! Мы сейчас говорим, что «Азия Лес» брала кредит у Внешэкономбанка, получала субсидию, но попала в нелицеприятный переплет. «Азия Лес» - это строящийся завод для более глубокой переработки. Одно производство - пеллетный цех - уже действует. Проект вообще задумывался как безотходное производство, которое утилизировало бы отходы лесопиления. Пеллеты - это гранулы, это экологическое топливо, которое мы продаем в Корею и хотим выходить на Японию. Там прямо законом установлен частичный переход отопления на пеллеты. Так ведь и у нас в крае много децентрализованных котельных, завоз топлива для которых достаточно дорог. То есть этот проект мог бы стать выгодным и для края. А по факту: инвестор не смог реализовать свое право внести изменения в проект. Потому что для внесения изменений нужна куча согласований. Я смотрела всю переписку по проекту «Азия Лес» - она шла годами.

- Чем закончим наш разговор?

- Надеждой на лучшее будущее и… налогами.

- А при чем здесь налоги?

- Нам всем нужно понять, как поднять налоговый потенциал края. А налоговый потенциал - это наши предприятия, наше производство. Я помню, в думе мы в свое время (лет восемь назад) делали анализ крупных предприятий-налогоплательщиков. Тогда в этот перечень вошли 111 предприятий. В 2018 году производственных предприятий было уже всего 44. А сколько из них предприятий-локомотивов, таких как наше?

- Почему вы считаете его локомотивом?

- Потому что рядом с ним работает индивидуальный предприниматель, который содержит гостиницу, второй - столовую. У нас было 10-15 подрядчиков, работающих на лесном участке, - на заготовке, на вывозе леса. Развился бизнес в самом поселке Березовом - магазины, парикмахерские и прочее. Вокруг нашего предприятия пульсировала жизнь. Я же помню время, когда мы в округе собирали всяких рабочих на завод, а теперь они классные специалисты в красивой форме. Вот такие дела.

Раиса Целобанова

e-mail: tselobanova@yandex.ru