Интернационализация - это не то, о чем вы подумали

На вопросы отвечает Ольга Георгиевна Злобина, директор Института международного сотрудничества Дальневосточного госуниверситета путей сообщения, кандидат социологических наук, доцент

- Верховная власть проводит одно за другим совещания по образованию, поднимая острые вопросы. А как вы себя ощущаете в этой сфере? Вам комфортно работать?

- Нам легче, чем другим вузам. У нас двойное подчинение: Министерству науки и образования и Министерству транспорта РФ.

- Значит больше бумаг и отчетности?

- Да. Но есть и преимущества. В прошлом году в наш вуз легче было поступить - был ниже проходной балл. Если говорить о зарплате, то грех жаловаться. «Дорожная карта» с прошлого года выполняется. Зарплата нормальная, если у тебя есть ученая степень, ученое звание. Если человек приходит в университет ассистентом и этим заканчивает свою карьеру, то так не бывает. Здесь он просто обязан повышать свой профессионализм, расти.

- Почему «обязан»?

- Потому что мир сейчас такой - нестабильный, изменчивый, сложный. И к нему надо приспосабливаться. Вот вам ситуация. Недавно Путин вел заседание, где участвовали министр науки и образования и министр просвещения. Вопрос был по студентам филологических специальностей, чтобы вернуть им пятилетнее образование в университетах. Путин попросил объяснить вразумительно: почему по филологии надо оставлять бакалавриат и магистратуру? А они не могли объяснить.

- А вы можете?

- Могу - так, как я понимаю. К примеру, в школе выпускников-девятиклассников пять классов, а десятиклассников - два. Не потому, что дети не хотят учиться дальше. Просто в школе ученикам выставляют такие баллы, что они с ними не проходят в десятый класс. И тогда ребята идут в другие школы, где проходной балл ниже, или в колледжи.

Так вот идея была такая: под школьную программу с 5 по 9 класс готовить в вузах преподавателей, которые заканчивают бакалавриат. А под школьную программу 10-11 классов обучать в вузах преподавателей с магистерской подготовкой. Потому что задачи другие: готовить старшеклассников к ЕГЭ, к успешному обучению в вузах. Это так называемая предбакалаврская программа для школьников. То есть задача ставится четко.

- Как вы дошли до ее понимания?

- Это не только мое понимание, мы с коллегами не раз беседовали на эту тему. К тому же так получилось, что я училась в Америке, грант там выигрывала, диссертацию писала, я там это видела. И мне понятно, из какой системы образования это идет и зачем, и как это можно применить у нас. Я реально понимаю, чего хотели достичь наши реформаторы этими изменениями. Во многом они правильные. Потому что мы с вами живем в глобальном мире. Идут активные процессы академической мобильности. Наши студенты, закончив здесь бакалавриат, едут получать магистратуру в другие страны. Это нормальный процесс. Но это надо объяснять. Иначе мы преломляем заграничный опыт на российскую действительность, а он натыкается на пресловутое «раньше было лучше».

- Да, наши многие гости уже не раз говорили, что раньше образование в школах было лучше, что в вузах много общих программ.

- Отчасти, наверно, они правы в том, что раньше образование было глубже. У нас система такая: мы учим. И в школе учитель, и в университете не преподаватель, а учитель. А в Америке, в Корее - преподаватель. Он учит студентов учиться. Он дает задание, студент его выполняет, а преподаватель направляет его в нужное русло. У нас в российских вузах студентам по старинке нужен учитель. А время-то другое. Все меняется.

С другой стороны: да, есть поверхностность. Я тоже не согласна со всеми позициями, скажем, по ЕГЭ. Сделали кальку с иностранной системы. Но вы изучите вопрос досконально. Почему там так?

Все критикуют образование. А с другой стороны: как много вариантов для наших студентов, чтобы продолжить обучение. Свобода выбора! Во время моей молодости такого не было.

В моем институте есть сектор академической мобильности - мы занимаемся отправкой студентов университета путей сообщения за границу по обменным программам в вузы-партнеры. Наши студенты учатся там бесплатно, имеют возможность освоить на английском языке одну-две дисциплины своего учебного плана. У нас ребята по менеджменту едут в университет-партнер в Корею, учатся целый семестр, платят только за проезд, проживание и питание.

- Что дает обучение всего в течение семестра?

- Не скажите, многое дает. Он учит дисциплину на английском языке; он смотрит, как работают зарубежные преподаватели; он обучается в поликультурной среде; он обретает друзей, которые в дальнейшем могут стать ему деловыми партнерами; он проходит адаптационные программы, студенческое сообщество помогает ему интегрировать; он проходит языковые программы и т.д.

- А в реальности это как?

- Вот маленький пример. Два человека (наш студент изучает английский, а кореец изучает русский) договариваются, выбирают тему для обсуждения, час разговаривают на русском языке, час - на английском.

- И многие ребята отправляются таким образом за границу?

- За восемь лет моей работы мы отправили больше 150 человек в Корею, Вьетнам, Китай. Наши студенты с удовольствием едут в Муданьцзян - недалеко и недорого. Учат там хорошо. Великолепные условия проживания. Город чистый и безопасный. Сейчас у нас новый вуз-партнер из Шеньяна, ребята недавно оттуда приехали - им понравилось.

Польза в чем? Они поехали туда, не зная китайского языка. Ноль! Съездили на семестр в Муданьцзян, потом на семестр в Шеньян и уже сдали четвертый уровень международного экзамена по китайскому языку. Сдав четвертый уровень, ты можешь поступать в Китае в магистратуру. Причем Китай дает много грантовых программ для бесплатного обучения студентов. Если у тебя хорошее портфолио, то получить грант совсем не сложно.

- Если есть обменные программы, значит, и к нам едут иностранные студенты?

- Едут из Китая, Вьетнама - подучатся у нас, посмотрят и дальше поступают учиться в «плехановку», в Высшую школу экономики и т.д. Это интересный процесс общения: студенты знакомятся не на улице, а на почве академического сообщества, учебы, у них много хороших и полезных точек соприкосновения.

- Что это дает нашим ребятам?

- Ребята могут поступить в иностранную магистратуру. Они учатся жить в поликультурной среде. Они знают языки. Они «потрогали» зарубежный опыт. При трудоустройстве это большой бонус. Серьезные предприятия типа «Газпрома» выставляют одним из требований, к примеру, наличие международного сертификата, обучение за границей, знание английского и т.д. Выпускники нашего университета, насколько я знаю, работают в «Транснефти», в компании Caterpillar и др. Они работают по специальности в пятнадцати странах мира, среди которых Кипр, Израиль, Канада, Австралия, Вьетнам, Китай и т.д.

Если выпускник хочет начинать свой трудовой путь «с колена», а потом строить карьеру - это одна тема. Если хотите начинать с высокого старта, то минимум надо знать английский.

- А «на земле» кто будет работать?

- Мы же не об этом говорим, а о том, что, дескать, раньше учили лучше. А сейчас лучше с выбором. У каждого человека должен быть выбор: или «на земле», или высокий старт. А почему нет?

- Но для обучения за границей нужны деньги, хотя бы и для проживания.

- Зависит не от кошелька родителей, а от мозгов студента, от его целеустремленности. Вот пример. Студент на втором курсе по обменной программе поехал в Муданьцзян - сдал экзамены на второй уровень. На третьем курсе опять поехал туда же - сдал экзамен на третий уровень. Потом поехал в Америку подтянуть английский. Потом - в Шеньян, где сдал экзамен на четвертый квалификационный уровень. А дальше у него планы в китайскую магистратуру по гранту.

- И за чьи деньги он катается по миру?

- Живет на стипендию и на пенсию по потере кормильца, а в промежутках подрабатывает.

- Насколько правильно и учиться, и подрабатывать?

- В моем институте специализация по туризму и сервису. И я всем своим студентам говорю: вы почему сидите? Идите работать! Попробуйте в турфирме, в ресторане, в гостинице - поймете, где нравится. Еще и деньги заработаете.

- Ваш институт каким специальностям обучает студентов?

- «Туризм» и профиль «Международный туризм». «Сервис» с профилем «Выставочный и спортивно-развлекательный сервис» - это менеджеры по организации деловых мероприятий, встреч и т.д. Это бакалавриат. Еще есть магистратура по туризму и по сервису.

- Непонятно: зачем в структуре университета путей сообщения иметь институт международного сотрудничества? Где логика?

- Вначале это был международный факультет, когда к нам приехали учиться первые китайцы. А потом, если помните, были Российско-американская и Российско-корейская программы. Дальше: у нас есть давняя и очень успешная программа двойных дипломов с Шаньдуньским университетом путей сообщения. Еще: был приоритетный проект по экспорту российского образования, который перешел в национальный проект «Образование». В соответствии с ним все российские вузы должны удвоить контингент иностранных студентов.

Все функции взять на себя мы не можем. Но адаптацией студентов, отбором и экспертизой иностранных документов по образованию мы занимаемся. Еще при институте есть подготовительное отделение, где иностранные студенты учат русский язык. Видите, работы нам хватает.

- Иностранные студенты учатся у нас бесплатно?

- Есть на бюджетной основе, есть за плату. Квоты дает Минобразования РФ. Это всегда было. Дальше: есть соглашение между Россией, Киргизстаном, Казахстаном и Таджикистаном, по которому мы можем принимать их граждан на бюджетное обучение. Еще есть программа по соотечественникам. Остальные учатся на платной основе.

- Российским ребятам, выходит, бюджет заказан?

- Что вы такое говорите?! В нашем университете предостаточно бюджетных мест, особенно по техническим специальностям - трудно не поступить. Даже ребят из глубинки, с железнодорожных станций на 90 процентов принимают по целевому набору. Причем для них есть бесплатный факультатив по физике и математике на первом курсе, чтобы потом они хорошо учились. Не примут в наш вуз тех школьников, которые сдавали ЕГЭ по базовой, а не профильной модели по математике. Но это их выбор.

- Кстати про ЕГЭ: как только открыли эту «калитку», все ребята с высокими баллами улетучиваются в Москву, Санкт-Петербург…

- Есть такая проблема…

- Какие сейчас студенты?

- Очень разные. Есть четко ориентированные, которые буквально выстраивают свою образовательную траекторию и знают, где хотят работать. Таких много. Другая категория: родители сказали - ребенок учится. Таких мало.

В моем институте все ребята творческие. Есть студент, который хочет иметь свой ресторан. Он во многих уже поработал и сделал выбор. Есть желающие открыть свой фитнес-центр. Кто-то нацелен на турфирму, кому-то нравится работать в гостинице. Еще в приемной комиссии я рекомендую родителям, чтобы их ребенок на втором курсе пошел работать. И они работают. Потому что наша кафедра напрямую работает с работодателями, обсуждает с ними планы обучения и их потребности в специалистах.

- А как насчет трудоустройства после вуза?

- Очень просто. Центр занятости скажет, сколько там наших выпускников в статусе безработных и сколько их в сравнении с другими вузами. Будет минимум.

- Помимо английского и немецкого вы преподавали технологию публичных выступлений.

- Эта дисциплина была в дополнительной программе для переводчиков в сфере профессиональных коммуникаций.

- Почему она появилась?

- Спасибо университету - я ездила повышать квалификацию в американский Монтеррей в Институт международных исследований, где в магистратуре готовили переводчиков суперкласса. У них в учебном плане была техника публичных выступлений. Нас этому учили. Я тогда слушала речи Хиллари Клинтон, Маккейна, других ораторов и понимала, насколько мы разные.

Вернувшись в Хабаровск, захотела сделать что-то новое. (Я всегда за новое.) Мне надо было создать конкурентоспособный продукт. Так появилась техника публичных выступлений, активное аудирование, исследовательские навыки и письмо. Этому мы учили наших переводчиков в сфере профессиональных коммуникаций.

- А точнее, кого?

- Наших технарей, гуманитариев - кто знал английский. И потом я делала срез - насколько это пригодилось выпускникам. Не нашла ни одного отрицательного отзыва. Потому что мы брали определенные направления - как познакомить с компанией, с сотрудниками, как донести информацию до слушателей, как убедить аудиторию.

- Есть нюансы?

- А как же! Допустим, вам дается время выступления и вы должны в него уложиться - ни больше, ни меньше. Ни секундой! Иначе вам говорят: вы не готовы! Для меня было сложно не речь подготовить, а расширенный план речи, потом научилась.

- Скажите, пожалуйста: вас случайно не приглашали наши правители, чтобы научить говорить? Все они умеют многое, кроме общения с аудиторией. И никто их у нас не учит…

- Не учили и не учат. Как нас оценивали? Был ли зрительный контакт? Четко ли структурирована речь? Была ли четко обозначена цель и идея? Оценивали как мы одеты. Нельзя было тараторить и нельзя жевать жвачку. Тихо или громко звучала речь, с какими интонациями, с паузами или без. И т.д.

- Ну и как с этой точки зрения оценить публичные речи наших правителей?

- К примеру, у Ишаева был цельный образ руководителя. Облик, манеры, жесты, речь - абсолютно убедительны. Если кто помнит ректора Булгакова: как грамотно и убедительно он говорил; он знал, где сделать акценты, как увлечь аудиторию; его костюм и его жесты говорили сами за себя. Сегодняшним руководителям и политикам, на мой взгляд, не хватает убедительности.

- А чтобы быть убедительным…

- …надо знать предмет разговора. Тогда сможете расставить акценты, информационно оформить речь и т.д.

- Как вы относитесь к жестикуляции ораторов?

- Нас учили - это дурной тон. Посмотрите на министра Сергея Лаврова - полное отсутствие жестикуляции, а слушать хочется.

- У него международное воспитание.

- Вы хорошо подметили это. Чтобы сегодня быть убедительным, надо мыслить глобально. Без этого сегодня никак. И любой человек - от маленького до великого начальника - должен уметь говорить, убеждать свою целевую аудиторию. Особенно это касается государственных служащих. В этом есть большая потребность.

- Тогда почему вы закрыли этот свой курс?

- Честно сказать? Когда я его вела, было достаточно много студентов с определенным уровнем знания английского. Сейчас таких ребят мало. Может, еще придут при очередных наборах, особенно если введут ЕГЭ по английскому.

- Но ведь можно прожить и без диплома о знании английского, без диплома об умении публичных выступлений. Вы не преувеличиваете?

- Я на всю жизнь запомнила наставления одной бабушки. Кроме того, чтобы зарабатывать деньги умом, надо еще что-то уметь делать руками. И второе: любая приличная девушка должна уметь играть хоть на одном музыкальном инструменте и знать два иностранных языка.

Когда сегодня говорят про наш изменчивый мир, я сокрушаюсь: надо же - изобрели новое! А нового ничего нет! Чтобы выжить в этой жизни и чтобы жить достойно, надо многое уметь и многие умения иметь про запас. Почему я и говорю студентам: идите поработать, съездите за границу поучиться - знания никогда лишними не бывают.

У ребят сегодня больше выбора, больше свободы. А что это такое? Таким образом мы приучаем их к самостоятельности думать о будущем. С другой стороны, наши ребята не готовы быть самостоятельными. Их надо ориентировать.

- Как ориентировать, если выпускника берут на работу и платят всего 15 тысяч рублей?

- А вы как хотите, если у него нет опыта работы? Почему я и убеждаю набираться всякого опыта еще во время учебы. Я думаю, 80 процентов наших ребят работают во время учебы.

- Это достаточная мотивация? Раньше мотивацией была профессия, трудоустройство и зарплата…

- Раньше было очень перспективно строительство: хороший выбор объектов, простое трудоустройство, высокая зарплата… Это все закончилось. И что получилось? Социальная проблема. Человек начинает пить или у него проблемы в семье, с детьми - получается полный цикл упадка. Человек вышел из зоны комфорта. Он не знает что делать, как жить. Это выгодно для медицины, которая будет его лечить. А для кого еще хорошо?

- А у вас другой подход: вы расширяете зону комфорта, учите не бояться выйти за ее пределы?

- Да, я говорю и ребятам, и их родителям: вы не должны зацикливаться на чем-то одном. Жизнь многообразна и непредсказуема. Не впишитесь в ее многообразие и будете собирать свои пенсионные копейки, чтобы содержать взрослых детей и внуков. Вы этого хотите?

Я вижу свою задачу так: научить студентов таким компетенциям, чтобы они могли работать и в нашем крае, и в Москве, и за границей. И чтобы они чувствовали себя при этом комфортно, уверенно. Понимаете? Тогда у них не будет проблем зависимости от спиртного, наркотиков и т.д. Я все это видела в Америке, мне студенты рассказывали такое, что волосы дыбом! Не надо думать, что такие проблемы только у богатеньких. Есть у человека хорошая работа, есть обеспеченность - и вдруг все это закончилось. А он выучился, к примеру, только на юриста. Он ничего другого не умеет. Вот в чем проблема!

- А вы сами-то умеете «что-то другое»?

- Когда первый раз приехала в Америку, я просто комплексовала. Я - преподаватель английского и немецкого, а диссертацию пишу по социологии. Причем социология была пограничной с психологией - о группах взаимопомощи при посттравматических стрессах. Здоровые молодые люди, которые воевали в Афганистане, в Чечне, которые стали инвалидами. И что им делать?

- У них психологический слом.

- У них нет профессии. Они гражданской жизнью жить не могут. Они не знают что делать. И что, на этом жизнь закончилась? И я начала эту тему раскручивать.

В Америке я узнала, что - оказывается! - программы адаптации, интеграции для тех, кто воевал в Чечне и Афганистане, разные.

- Почему?

- Потому что в Чечне мы воевали на своей территории и там одни психологические травмы. А в Афганистане мы воевали на чужой территории и там вообще-то другая картинка. А в Америке я смотрела материалы по работе с ветеранами войны во Вьетнаме. Что такое группы взаимопомощи, как их интегрируют, платные или бесплатные, с психологами или без. И там я нашла хорошую идею. Они тоже не сразу к этому пришли. Они начали с того, что инвалиды войны стали учить друг друга тому, что сами умели - всяким ручным поделкам, кулинарии и прочему. Потом начали их продавать. Потом появились ярмарки. Вот так ветераны начинали выживать в мирное время. Это же рационально! Надо многое уметь, тогда ты не боишься перемен в жизни, тогда ты не потянешься за рюмкой или наркотиками.

Вы согласны с тем, что не надо зацикливаться жить на одной территории? Что потеря работы - это не конец жизни?

- Чисто по-человечески: надо искать там, где лучше. Но не всегда есть возможность такое найти. А с другой стороны, есть государственная политика закрепления дальневосточников.

- Закрепить население… Так пусть власть делает что-то, чтобы оно закреплялось. Не на бумажке, а реально.

- Вы очень часто бывали в Америке, наверно, посещала мысль остаться там навсегда?

- Никогда! У меня была возможность остаться. Я увидела там много положительного в плане образования. Но это не моя страна, я не хочу там жить.

- Что ждет российское образование?

- Радует, что российское министерство образования и науки возглавил человек из нашей сферы - бывший ректор университета. Он всю систему высшего образования знает назубок. Первое внешнее впечатление: осторожный, сдержанный, вызывает доверие.

- Доверие в чем?

- Что не доведет нашу сферу до кризиса. Что не будет ломки через колено. Что не будет поспешности, шараханья и необдуманных решений. Что он будет нас слышать. Что он будет говорить с нами на одном языке.

- Хорошо. И что впереди?

- Я полагаю, самая главная наша задача - готовить наших студентов к жизни в нынешнем сложном и непредсказуемом мире. То есть помимо базовых знаний давать им бесплатно дополнительные рабочие профессии, что станет подстраховкой. Это новое. Возможна переподготовка - по желанию. Чтобы они обладали разными компетенциями, в том числе при работе с иностранными компаниями. Чтобы наши дети чувствовали себя уверенно не только на российской земле, но и в поликультурном пространстве.

Раиса Целобанова



