Хабаровский метеоролог: Погода - женского рода, она что хочет, то и чудит

Светлана Владимировна Агеева - начальник Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

- Вопрос по существу: нынешнее пекло уже закончилось или еще будет продолжение?

- Да, нынче мы уже ушли от устойчивых высоких показаний. Преобладала температура в пределах 30-37 градусов на территории края с 12 июля и до конца месяца. В Хабаровске такие показатели держались девятнадцать дней. Можно сказать, это рекорд.

- Не помнится такого жаркого лета…

- Наше дальневосточное лето нередко бывает таким. В 1999 году был подобный знойный период. В 2008 году шестнадцать дней стояло тридцатиградусное пекло. Для июля вообще характерна тридцатиградусная жара. К нам в эту пору поднимается прогретый тропический воздух, и он повышает температуру. Но обычно такое бывает четыре-девять дней. Более длительное время случается не так часто. Но в этом году, можно смело сказать, была аномалия. Из всего жаркого периода семь дней температура превышала среднесуточную на 5-7 градусов. А в отдельные дни превышение достигало даже 7-9 градусов.

- Что это было?

- Что это было? В этом году атмосферные процессы сформировались таким образом, что жаркий тропический воздух поднялся к нам и был определяющим в погодных условиях на территории юга Дальнего Востока. К нам очень рано поднялся тот тропический воздух, который обычно поднимается в конце июля и в начале августа и который не бывает таким продолжительным. Перегретая воздушная масса из тропиков, то есть из 10-20-30 широт, поднялась в 40-е, дошла даже до 50-х широт. Так сложилась атмосферная циркуляция. Причем это была довольно сухая воздушная масса - над нами, то есть над югом Дальнего Востока, стоял антициклон. На востоке Приамурья установилась сухая жаркая погода, а на западе (в Амурской области) такой жары не было, там все время шли дожди.

- Обычно и в Хабаровском крае июль дождливый.

- Да, для июля характерна большая норма осадков. Но, допустим, два-три дня сильных ливней может покрыть норму. Однако в июле бывают и длительные периоды сухой погоды.

Светлана Владимировна Агеева

- Нынешнюю жарищу можно было предсказать?

- А мы ее и предсказывали. В месячном прогнозе у нас июльские температуры были выше нормы. Установление жары мы видели еще в начале июля. Уже тогда просматривалось, что она будет длиться какой-то продолжительный период, а уж десять дней - однозначно. Когда к нам обращались за такими прогнозами, то мы их подтверждали. Официально тоже давали предупреждение.

- Большая ли была разница по районам края?

- В континентальной части края разница небольшая - везде тридцатиградусная температура, в том числе и на севере региона. Исключение было только на побережье Охотского моря, где температура была не выше двадцати градусов. В Верхнебуреинском районе, в горах Сихотэ-Алиня, даже на побережье Татарского пролива в Совгавани стояла жара. Если для континентальных районов это нормально, для Бикинского и Вяземского районов тоже нормально, то для Совгавани устойчивая тридцатиградусная температура не привычна.

- Как вообще определяется температура? И где?

- Температура измеряется в определенных стандартных условиях. Причем они выработаны не в нашей стране. Они стандартны для всего мирового метеорологического сообщества.

Есть такая специальная психрометрическая будка. Делается только из дерева. Она продувная, в ней есть решетки. Там устанавливаются различные термометры. Наблюдатель в определенные сроки снимает показания и передает их по каналам связи всем управлениям гидрометеослужбы в стране, в Москву, за рубеж. Это ручное наблюдение.

Сейчас же на всех наших метеостанциях установлены автоматические метеорологические комплексы. Также в специальных стандартных условиях датчики определяют температуру, влажность, скорость ветра и атмосферное давление. В режиме онлайн мы можем видеть их данные каждые десять минут и каждый час, наблюдать изменения, динамику.

- В любом прогнозе погоды говорится, допустим, «температура днем»… Это когда? Впечатление такое, что ее измеряют в тени и в полдень.

- Температуру всегда измеряют в тени - это однозначно. А по времени… Есть восемь стандартных международных сроков измерения температуры по Гринвичу: четыре ночных и четыре дневных. То есть через каждые три часа. У нас это в десять часов утра, в 13 и в 16 часов днем. И т.д. А есть фиксация максимальной температуры. Она проводится в разное время. Дневная - это максимальная температура за день. Она может быть зафиксирована и в два часа дня, и в четыре. В прогнозе погоды обычно передают максимальную температуру. К примеру: завтра ожидается 30-32 градуса. А реальная максимальная может быть в любое время. Допустим, облака разбежались, выглянуло солнце, температура повысилась…

- Тогда почему разница между вашей дневной температурой и моей, которую я наблюдаю на своем термометре?

- Потому что на солнце она намного выше, чем в тени.

- И сколько могло быть нынче на солнце?

- Прибавляйте десять градусов. Например, максимальная температура в Хабаровске нынче была 35 градусов. Значит 45 градусов на солнце. А разница еще и от того, что у вас не стандартные условия, не поверенные термометры.

- Тяжко нынче досталось людям…

- Кому-то нравится такая жара, кому-то действительно тяжко. Но ведь у многих дома появились кондиционеры. А уж в конторах и в офисах тем более. Тяжело было тем, кто работал на улице.

- В такое пекло можно было и сократить рабочее время… Но у нас к данному аномальному явлению отнеслись как-то без опасения. Слава богу, обошлось без летальных исходов. В Москве вон чуть что - сразу рекомендуют сокращать рабочий день.

- Конечно, сами работодатели могли ввести некие ограничения по времени. Но, видимо, рассчитывали на короткий период жары.

- Но мы ведь нынче не впереди планеты всей - по всей стране наблюдалась жарынь… Аномальные температуры в Москве, в Санкт-Петербурге…

- Все зависит от циркуляционных процессов. Если формируется поле повышенного давления, гребень, который определяет температурный режим, то где-то существует сопряженный ему гребень. Амплитуда осей гребней в пределах 90 градусов. Поэтому Дальний Восток и шел сопряженно с Москвой. Причем этот гребень мигрирует. На нас влиял южный субтропический антициклон, а поле повышенного давления установилось над Якутией - там все горело и горит до сих пор. Перегретый антициклон оттуда просто не уходит. Но где-то в стране и не жарко, кого-то заливают дожди. Россия большая…

- Тогда перейдем к дождям. Наконец-то случился прорыв - они пошли.

- Атмосферные процессы изменились. Субтропический антициклон нас покинул. Он ушел на свое место, где ему и положено быть, на Японию. Сейчас преобладают более прохладные воздушные массы. Устойчивой изнуряющей жары нет на всей территории Хабаровского края.

- Каким будет август?

- Преобладать будут дневные температуры в 20-30 градусов. А на нынешней неделе даже возможен период с дневной температурой 17-20 градусов. Жаркое лето прошло. Аномальным август не будет. Холодным мы его тоже не ожидаем. Предполагаем в пределах нормы. А в некоторых районах будет на один-два градуса выше - это нормально и хорошо.

- А в Магадане вон снег выпал…

- Там влияет Арктика. Ее холодный воздух спустился до 60-х широт. И не только в Магаданской области, но и на Чукотке заметно похолодало.

- У нас в августе снега не будет?

- Не будет. В августе снега у нас никогда не бывает. Никогда!

- А дожди еще будут? Ведь все пересохло!

- В южных районах и на востоке Хабаровского края действительно все пересохло. Но погода сейчас станет немного меняться. Дожди будут проходить. Но давайте не надеяться, что они будут обложными, проливными каждый день. Погода ожидается более-менее комфортной. Несколько дней дожди пробегут над проблемными (сухими) территориями, но потом опять без осадков. А далее опять возможны осадки.

Но Хабаровский край большой. Верхнебуреинский район, вы знаете, заливает - все предыдущие дни идут сильные дожди. В июле там уже был паводок, утопило дома и все, что можно - губернатор края ездил туда неспроста. Большой ущерб от наводнения. Такого наводнения не было за всю историю метеонаблюдений в том районе. Ситуацию они до сих пор расхлебывают. А тут опять дожди. Причем такой интенсивности, что приближаются к категории опасного явления.

- Для этого сколько воды должно пролиться с небес?

- Опасное явление - это когда за двенадцать часов выпадает 50 миллиметров осадков. А там уже выпадает по 40-49 миллиметров. Ситуация в районе очень напряженная. Уровень воды повторно продолжает подниматься. Хотя мы, оценивая гидрологическую обстановку, и даем прогноз, что вода поднимется, но не до таких отметок, как было в июле.

- А июльское наводнение там было вызвано только дождями или сыграло некую злую роль Бурейское водохранилище?

- Только дождями, потому что водохранилище расположено ниже той территории. Сначала утонула она, а потом вода пошла в водохранилище. Так что водохранилище никакого отношения к наводнению не имеет.

- Так ведь в июле были затоплены поля и в районе имени Лазо.

- Поля там затопило не в июле, это были уже отголоски. Все началось с весны. Было продолжительное сильное переувлажнение почвы в Хабаровском и имени Лазо районах. Потом дожди добавили воды и все поплыло. Была бы нормальная мелиорация, как раньше, ничего страшного не случилось бы. А так пострадали аграрники. У нас переувлажнение почвы бывает и во второй половине лета. В прошлом году так было, когда установилась дождливая погода в июле-августе.

- Нынче МЧС давало информацию, что река Урми поднимется на 800-850 сантиметров и подтопит села Кукан, Догордон…

- Может быть, до 800, а не на 800?

- Но Кукан не топило.

- Однако вода там несколько раз все-таки поднималась. Правда, не до опасной отметки. Проходили сильные дожди, а речки там небольшие, достаточно двое-трое суток, чтобы вода быстро поднялась и тут же упала. Поэтому мы и давали предупреждение на основании наших прогнозов. Это же хорошо, что не сбылось.

- Сейчас МЧС опять предупреждает, что 13-15 августа Амур у Хабаровска поднимется до опасной отметки в 6-6,5 метра.

- Это предупреждение мы даем МЧС, а они его только транслируют. Порядок такой: каждый день мы формируем бюллетень с прогнозом, который поступает в правительство края и комитет гражданской защиты. Да, было штормовое предупреждение с таким прогнозом.

- Но сейчас Амур еще не набрал такой отметки.

- Повышение уровня воды в Амуре до опасной отметки будет обязательно.

- Почему вы так уверены?

- Мы имели проблему еще после прошлогоднего наводнения. Оно было позднее. Вода в Амуре не успела упасть. Всю зиму она была на два-три метра выше обычного уровня. И вскрытие реки проходило при высоких уровнях воды. Вы же видите, какая напряженная гидрологическая обстановка еще с весны. К этому добавились майские дожди, потом июньские. В конце июня и начале июля у нас обычно бывает летняя межень, когда естественно происходит падение уровня воды в реке. А в этом году такого не случилось. Наоборот, в это время пришло два паводка из Амурской области, потом в июле третий. Сейчас к нам идет уже четвертый гребень паводка с верхнего Амура. Все паводки в этом году формировались в Забайкалье и Амурской области, там, где интенсивно шли дожди.

- Зейское водохранилище добавило нам воды?

- И Зейское, и Бурейское водохранилища, конечно, воды добавили, но не критично.

- Народ сильно грешит на них. Дескать, пока не было трех ГЭС на Зее и Бурее, не было водохранилищ при них, то и таких страшных наводнений не было. Такая народная логика.

- Я понимаю, на кого народ грешит. Я знаю народную логику. Но давайте говорить объективно. Сток реки Бурея с учетом сбросов водохранилища составляет всего пять процентов. Сток реки Зея с учетом сбросов водохранилища - десять процентов. Но в основном все паводки возникают из-за дождей. Да, конечно, сбросы водохранилищ добавляют воды, но это не главная причина наводнений. Не будь водохранилищ, вода также стекала бы в Амур - куда ей деваться?

- А Сунгари?

- Сунгари - очень крупный приток Амура. Эта река сильно влияет на водность Амура, начиная от села Ленинского и до Хабаровска. Именно этот участок самый проблемный. А еще же Уссури! Но в этом году нам повезло: Уссури молчала. На Сунгари гидрологическая ситуация не отличалась активностью, не была критической, как в прошлые годы. Но это же природа! Сунгари расположена в той южной части бассейна Амура, где ей естественно собирать воду, когда во второй половине лета начинается активизация циклонической деятельности.

- И что будет в августе, в сентябре? Тонуть нынче будем? У нас же становится закономерностью: как выборы, так наводнение и спасательные операции.

- Давайте порассуждаем так. Сейчас уровень Амура очень высокий. Паводок идет с верхнего Амура. На среднем Амуре уже опасные явления. Опасные отметки уже отмечаются и в Еврейской области. Уровень Амура у Хабаровска к концу прошлой недели был 450 сантиметров. Начиная с этой недели, подъем воды будет интенсивнее, по 20-40 сантиметров в сутки. И по прогнозу мы планируем к 13-15 августа (может быть, даты чуток сдвинутся) дойти до 6-6,5 метра.

Что будет дальше? Будем надеяться на лучшее. Хотя названные показатели уже не лучшие. Еще полметра, и все левобережные дачники потеряют весь свой урожай. А половина из них еще в июльское наводнение потеряла урожай. Есть надежда, что активизация гидрологических процессов во второй половине августа не будет очень активной в бассейнах Уссури и Сунгари. В таком случае мы просто пропустим очередной паводок. Тогда не будет повторения наводнения 2013 года. Мы и не ждем такого. Но не исключено, что во второй половине августа Амур у Хабаровска достигнет отметки в 6,5 метра, а то и выше.

- При таком уровне Красная Речка будет плавать?

- Красную Речку топит раньше - при пяти метрах.

- А Комсомольск?

- Если мы ждем максимальный уровень воды у Хабаровска к середине августа, то она придет в Комсомольск через семь дней, то есть 20-22 августа прогнозируем 6,5-7 метров. Там также ожидаем опасные отметки. И они будут по всему Амуру.

- Поскольку дамба там не готова…

- …насколько я знаю, Комсомольск готов встретить воду в 8 метров. Дамба, быть может, и не готова, но большая часть города защищена. Оценивать их готовность не в моей компетенции, это лучше знает администрация города и правительство края.

- И Николаевск будет топить?

- Николаевск довольно заметно тонул нынче весной, хотя там никогда не было весенних паводков. Вода, быть может, и будет высокая, но там большая пойма и все растекается. Если не будет сильных дождей или прихода тайфунов во второй и третьей декадах августа, то все обойдется на тех отметках, которые мы сейчас прогнозируем.

- А осень нынче будет теплая?

- По предварительному прогнозу мы ожидаем комфортный сентябрь. Но осень есть осень, в конце сентября естественно понижение температуры. Хотя зачастую в первой декаде сентября бывает преобладающая температура и в 20-25 градусов. Я говорю про южные районы края.

- А я скажу про бабушкины прогнозы. Она говорила так: если поздняя Пасха, то поздняя и холодная весна, зато осень долгая и теплая. Если ранняя Пасха, то ранняя и теплая весна, но тогда осень ранняя и холодная. Есть такая зависимость?

- А при чем зависимость весны от Пасхи?

- Пасха повторяется через двенадцать лет. А это малый солнечный цикл. И в нынешние пасхальные даты древние русичи поклонялись своему богу – Солнцу. Христианство не смогло победить тот языческий праздник, но приурочило к нему свой. Как в советское время вместо Троицы вводили Праздник русской березки. Из древности дошли до нас и многие атрибуты того праздника: круглые куличи, крашеные яйца… А погода зависела от стояния Солнца. Вот такая бабушкина зависимость.

- Последние годы осень у нас, как правило, теплая. Вне зависимости от Пасхи. Будем надеяться и нынче на осеннее тепло - так мы предварительно прогнозируем.

- А еще бабушка говорила: если летом сильные ливни, то зимой примерно через полгода будут большие снегопады. Если лето знойное, то опять же зима будет очень холодной. И наоборот. Ее логика - все в природе симметрично. Так же и с погодой.

- Такого - я вам гарантирую - нет в природе. Мы недавно смотрели жаркие годы и какими, соответственно, были зимы. 1999 и 2008 годы с аномально знойным летом, но три зимних месяца температура около нормы или теплее на два-три градуса. Бабушкины прогнозы погоды не соответствуют природе. У нас большой архив данных, всегда можно посмотреть и сравнить.

- А так хочется знать заранее, что будет! Кстати, зимой снег-то у нас будет? Затяжное бесснежье уже допекает…

- Об этом рано еще говорить! Будем надеяться, что снега будет достаточно. Гидрологические процессы не имеют стабильности, они должны меняться. Атмосфера пульсирует, значит, должны быть хотя бы умеренные сезоны осадков.

- Зейское и Бурейское искусственные водохранилища с большой водной поверхностью повлияли на наш климат?

- Влияют на климат не водохранилища, а вырубка леса. В Верхнебуреинском районе вырубили лес и появились штормовые ветры, которых раньше не было.

- Стало быть, вырубка леса влияет и на паводки?

- Она не так влияет на паводки, как на формирование атмосферной циркуляции на территории в макромасштабных процессах. На земном шаре среднегодовая температура практически ежегодно повышается. Мы часто говорим: был самый теплый год, а потом еще один самый теплый в сравнении с предыдущим… Вы же читаете, что творится в Арктике. Там все теплее и теплее. Атмосферная циркуляция становится более пульсирующей, с резко выраженными процессами: с более мощными притоками холода с севера на юг, с мощными выбросами тепла с юга на север. Именно на таких контрастах и формируются активные погодные процессы - с выпадением интенсивных осадков или установлением макромасштабных антициклонов. Такое происходит в мировом масштабе. Но этим занимаются ученые, наука. А наша задача - дать прогнозы погоды населению и власти, предупредить о возможных катаклизмах.

- Нынче заметно, как власть готовит наш край к возможному наводнению. Стало быть, 2013 год кое-чему научил.

- Конечно, научил. Таких наводнений не было за всю историю метеонаблюдений.

- Как понять людей, которые селились в местах, подверженных затоплению? В том же Корсаково, на Красной Речке… Неужели не ясно, что там может затопить, коль рядом река?

- Когда люди селятся ближе к воде, они об этом не думают. С другой стороны, село Бельго, которое затопило в 2013 году. Там народ селился испокон веков. А откуда знать, что было раньше? Архивов-то нет. Метеорологическая наука молода, ей, ну, 100-150 лет. А что было раньше? Может, еще покруче случались наводнения. Никто не знает. Кстати, 50-е годы прошлого века отличались повышенной водностью.

- Подготовка к наводнениям, ликвидация последствий - такое дорогое «удовольствие»! Те же дамбы… Миллиарды рублей!

- Просто раньше в это дело деньги не вкладывали. Наводнения-то у нас были и в 1981 году, и в 1984… А сейчас люди стали более требовательными к своим условиям жизни. Больше стали требовать от власти.

- От власти-то требовать легче. А вот от себя…

- Надо просто жить и жить. И радоваться: и жаре, и дождю, и морозу… Погоду лучше принимать такой, какая она есть, ее не изменишь.

Раиса Целобанова