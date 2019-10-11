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В Хабаровском крае рыбы нет?
Осеннюю путину для коренных малочисленных народов Севера продлили до 15 октября. Но это коснулось лишь жителей одного района. Решение было принято на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Продление сроков рыбной ловли, как сообщают в пресс-службе регионального правительства, коснется физических лиц из числа КМНС Хабаровского района. Из-за позднего подхода рыбы жители этого района не успевают освоить выделенные для них объемы.
Жест доброй воли
В ведомстве также подвели предварительные итоги летней и осенней путины. Сообщается, что, несмотря на ограничения лова, связанные с восстановлением популяции лососевых, предприятия, рыболовы-любители и представители коренных народов в этом году выловили 288,6 тыс. тонн рыбы - на 23,4 тыс. тонн больше, чем в 2018 г.
При этом выделенные квоты на промысел лососевых в Амуре и Амурском лимане из-за ограничений удалось освоить только на 50%. Такие показатели специалисты также связывают со слабыми подходами рыбы. По данным Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в Амур зашло около 7,3 млн особей осенней кеты, что на 25-30% меньше прогноза.
На месте видно всё
Исследования по поводу уменьшения объемов вылова лососевых провели общественники - завершилась первая в этом году серия экспедиций, организованных Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края и WWF России. Основная цель - выяснить заполняемость основных нерестилищ летней кеты и горбуши.
Их выводы также неутешительны - в последние годы численность приходящих в притоки Амура на нерест тихоокеанских лососей, особенно летней кеты, снижается.
В конце нерестового хода был произведен полевой сбор данных о заполнении нерестилищ летней кеты и горбуши в двух районах Хабаровского края - Николаевском и им. Полины Осипенко. Выше Николаевска-на-Амуре были обследованы нерестовые реки Ема, Вайда, Первая Вайда и Вторая Вайда. Производители летней кеты или горбуши ни в одной реке не обнаружены, ставных сетей по берегам тоже замечено не было. Далее было проведено обследование главного нерестового притока Амура - Амгуни и ее притоков: Димитин, Омельдин, Нижний Горбыляк в районе им. Полины Осипенко. В ходе экспедиции было выявлено, что заход в реки летней кеты на нерестилища катастрофически мал: удалось зафиксировать лишь один экземпляр отнерестившейся кеты и два экземпляра рыбы, поднимающейся на нерест.
Были обследованы также нерестовые реки Ульчского района: Правая Пушю, Гера, Татарка и река Таракановка Николаевского района. Лососей, зашедших на нерест, в этих реках не обнаружено. В реке Гера, которая расположена близко к селу Нижняя Гавань, была обнаружена ставная сеть, в которую попалась одна кетина.
В ближайшее время активисты отправятся в экспедицию для обследования нерестилищ осенней кеты. Уже идет набор добровольцев.
Материал подготовила Мария Левина
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