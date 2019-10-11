В Хабаровском крае рыбы нет?



Осеннюю путину для коренных малочисленных народов Севера продлили до 15 октября. Но это коснулось лишь жителей одного района. Решение было принято на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Продление сроков рыбной ловли, как сообщают в пресс-службе регионального правительства, коснется физических лиц из числа КМНС Хабаровского района. Из-за позднего подхода рыбы жители этого района не успевают освоить выделенные для них объемы.

Жест доброй воли



- Осенняя путина уже закрылась во всех районах, кроме Хабаровского. Комиссия пошла навстречу жителям, продлив сроки завершения рыбалки до 15 октября, так как этот вопрос имеет большую социальную значимость, - отметил начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов.

- Рыбы очень мало, можно сказать, что ее не было, особенно горбуши. Возможно, что популяция летних лососей в этих реках подорвана окончательно. В этом году наш общественный мониторинг совершенно точно показал, что необходимо ввести запрет на ведение промышленного лова летних лососей в реке Амур как минимум на ближайшие 5-8 лет, при этом поддерживать проведение мониторинга численности летней кеты и горбуши на нерестилищах. В последующие годы мы хотели бы продолжить эту работу, которая показывает реальный уровень воспроизводства амурских лососей, - считает президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял.

- Летняя путина в Хабаровском крае показала, что сложности с заполнением нерестилищ действительно есть. Возникли трудности у предприятий, которые занимаются ловом рыбы, таких больших уловов, как раньше, уже нет. Поэтому тем более важно ограничение выловов летней кеты, для того чтобы сохранить рыбохозяйственную отрасль как таковую. По сути, мы рубим сук, на котором сидим. Если сейчас дать возможность предприятиям выловить столько, сколько они хотят, в последующие годы мы можем получить минимальные возвраты. Будут подорваны природные экосистемы, которые составляют основу экономики рыбной отрасли, - комментирует результаты экспедиций директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

- Полагаю, как и в прошлом году, достаточного заполнения нерестилищ мы не увидим. Из-за небольшого подхода рыбы в разгар путины на Амуре пришлось ввести временный запрет на промышленный лов осенней кеты. В осеннюю путину из 13 тысяч тонн осенней кеты, разрешенных к вылову в Хабаровском крае, рыбаки смогли добыть только 7,6 тысячи тонн. Есть вероятность, что при сохранении прежних тенденций в недалеком будущем нас ожидает постоянный запрет на лов не только летней, но и осенней кеты. Для стабилизации ситуации с лососевыми на Амуре необходимо ввести обязательную практику учета реального заполнения нерестилищ после лова, - говорит координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям Ольга Чеблукова.

В ведомстве также подвели предварительные итоги летней и осенней путины. Сообщается, что, несмотря на ограничения лова, связанные с восстановлением популяции лососевых, предприятия, рыболовы-любители и представители коренных народов в этом году выловили 288,6 тыс. тонн рыбы - на 23,4 тыс. тонн больше, чем в 2018 г.При этом выделенные квоты на промысел лососевых в Амуре и Амурском лимане из-за ограничений удалось освоить только на 50%. Такие показатели специалисты также связывают со слабыми подходами рыбы. По данным Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в Амур зашло около 7,3 млн особей осенней кеты, что на 25-30% меньше прогноза.Исследования по поводу уменьшения объемов вылова лососевых провели общественники - завершилась первая в этом году серия экспедиций, организованных Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края и WWF России. Основная цель - выяснить заполняемость основных нерестилищ летней кеты и горбуши.Их выводы также неутешительны - в последние годы численность приходящих в притоки Амура на нерест тихоокеанских лососей, особенно летней кеты, снижается.В конце нерестового хода был произведен полевой сбор данных о заполнении нерестилищ летней кеты и горбуши в двух районах Хабаровского края - Николаевском и им. Полины Осипенко. Выше Николаевска-на-Амуре были обследованы нерестовые реки Ема, Вайда, Первая Вайда и Вторая Вайда. Производители летней кеты или горбуши ни в одной реке не обнаружены, ставных сетей по берегам тоже замечено не было. Далее было проведено обследование главного нерестового притока Амура - Амгуни и ее притоков: Димитин, Омельдин, Нижний Горбыляк в районе им. Полины Осипенко. В ходе экспедиции было выявлено, что заход в реки летней кеты на нерестилища катастрофически мал: удалось зафиксировать лишь один экземпляр отнерестившейся кеты и два экземпляра рыбы, поднимающейся на нерест.Были обследованы также нерестовые реки Ульчского района: Правая Пушю, Гера, Татарка и река Таракановка Николаевского района. Лососей, зашедших на нерест, в этих реках не обнаружено. В реке Гера, которая расположена близко к селу Нижняя Гавань, была обнаружена ставная сеть, в которую попалась одна кетина.В ближайшее время активисты отправятся в экспедицию для обследования нерестилищ осенней кеты. Уже идет набор добровольцев.



Материал подготовила Мария Левина





Производители летней кеты или горбуши ни в одной реке не обнаружены, ставных сетей по берегам тоже замечено не было