Депутаты «топят» за плавные сети?

26 мая в Законодательной думе Хабаровского края состоялось внеочередное заседание постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. Казалось бы, в период борьбы с COVID-19 парламентарии должны во внеочередном порядке рассматривать лишь самые острые проблемы. Однако случилось странное: депутаты приняли повестку дня, состоявшую всего из одного вопроса — утвердить обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, касающееся рыболовства на Амуре. Причём даже на первый взгляд депутатские предложения могут спровоцировать серьёзный скандал.





Смысл вопроса





Итак, чего хотят «слуги народа»? В своём обращении к руководителю федерального Минсельхоза они просят изменить проект приказа этого ведомства «Об установлении ограничения рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2020 году». Но заботит депутатов лишь один момент — запрет промышленного вылова лососевых при помощи плавных сетей. И вот это, действительно, странно. О колоссальной промысловой нагрузке на Амур в последние годы говорили и ведущие отраслевые учёные, и экологи, и специалисты Федерального агентства по рыболовству (ФАР), и участники рынка, и жители приамурских населённых пунктов. По их мнению, на реке наблюдается настоящий частокол из плавных сетей, которые просто «выбивают» всю идущую на нерест рыбу. Итог — снижение популяции лососей. Перспектива — почти полное уничтожение кеты и горбуши. И вот что важно: крайне агрессивные для окружающей среды плавные сети используются только в Хабаровском крае.





Словом, история с плавными сетями уже давно требовала разрешения, поскольку окружающая среда до сих пор находится под угрозой. И, наконец, в этой ситуации возобладал здравый смысл. Согласно проекту вышеназванного приказа, подготовленного специалистами ФАР на основании заключений научных центров (в первую очередь ВНИРО), плавные сети попали под запрет. Казалось бы, радоваться надо, ведь лососёвые наконец-то смогут беспрепятственно проходить на нерест, что даст возможность для увеличения популяции кеты и горбуши. Хотя справедливости ради стоит отметить — при дискуссии об орудиях лова не все специалисты предлагали радикальный вариант запрета. Были и, скажем так, более острожные и здравые мысли — распространить запрет выше устья Амгуни. Но случилось то, что случилось. Тем более к этому приложили руки некоторые промышленники и общественники, чьи интриги вывели из себя отраслевых руководителей и «под запрет» попали все плавные сети. И — да, в любом случае это соответствует интересам экологической безопасности региона.





На защиту!





Однако против этого, получается, как раз и выступили депутаты краевой думы. Да ещё и в экстренном порядке, собрав внеочередное заседание парламентского комитета. В своём обращении к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву они потребовали отказаться от запрета использования плавных сетей. Мол, в противном случае многие предприятия Ульчского, Комсомольского и ряда других районов края не смогут работать. При этом законодатели почему-то умолчали о причинах запрета агрессивных орудий лова. В частности, о том, что количество сетей не только не сокращается, но ещё и постоянно увеличивается. Если в 2018 году на Амуре использовалось менее 1500 сеток, то через год их стало 2269, а их общая длина, по самым скромным подсчётам, составляет 3 тысячи 700 метров, что почти в четыре раза превышает протяжённость самого Амура. Разумеется, при таком частоколе рыбе пройти на нерест практически нереально. И рассуждать о восполнении естественных нерестилищ тут явно не приходится — ресурс просто уничтожается. Уничтожается хищнически, в том числе и браконьерами, число которых превышает все мыслимые пределы. В бизнес-газете «Наш регион — Дальний Восток» было опубликовано расследование, где предельно чётко доказывалось: если все легальные промышленники Амура в 2019 году выловили около восьми тысяч тонн лососёвых, то теневой бизнес за этот же период поймал более девяти тысяч тонн. И именно плавными сетями. Неужели депутаты краевой думы этого не понимают? Или не хотят понимать? Честно говоря, не хочется думать, что парламентарии действуют в интересах конкретных бизнесменов. Хотя в их обращении к министру сельского хозяйства РФ говорится как раз о том, что «плавные сети являются основными орудиями при ведении промышленного рыболовства в районах, расположенных выше города Николаевска-на-Амуре». То есть получается, что законодатели, вольно или невольно заботятся о пользе рыбопромышленников, работающих в конкретных районах. Что это? Лоббизм или добросовестное заблуждение? Однако в любом случае в этот процесс пытаются вовлечь руководителя федерального Минсельхоза. И вот это уже наводит на серьёзные размышления.





«Особый подход»





Кстати, «особый подход» к рыболовству со стороны краевых депутатов подтверждается ещё одним фактом. Отстаивая плавные сети, «слуги народа» согласились с достаточно спорной позицией чиновников, которая касается сокращения длины крыла ставных неводов типа заездок до 1500 метров и урезания глаголей этих самых заездков до одной. Хотя подавляющее большинство специалистов и сейчас утверждают: стационарные орудия лова не препятствуют прохождению рыбы на нерест. Это просто технически невозможно. Кроме того, в Амурском лимане (где и используются заездки) своеобразная природная обстановка. Вот что рассказывал нам в своё время доктор биологических наук, лауреат премии Правительства РФ Игорь Хованский:





— Ширина устьевой части Амурского лимана составляет 16 километров. Также стоит отметить: здесь большие глубины, сильное течение и частые штормы. При такой ситуации воспрепятствовать проходу рыбы на нерест или выловить излишне большое количество лососёвых невозможно. Это понимали всегда — неслучайно и в дореволюционные годы, и в советский период основная рыбалка осуществлялась именно в лимане. Здесь добывалась и по-прежнему добывается лучшая рыба, так называемая серебрянка, востребованная потребителями.





С ним солидарен и научный руководитель ВНИРО, профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Глубоковский, который в интервью журналистам профессионально обозначал ситуацию с заездками:





— Это стационарное орудие лова, сеть здесь держится за счёт установленных по периметру бревен, которые можно вбить максимум на глубину 8 метров. Поэтому утверждение, что заездками можно перегородить лиман и не пустить рыбу на нерест, — из области фантастики.





Ну а кому может быть выгодна такая фантастика, подчеркнул глава Николаевского района Хабаровского края Анатолий Леонов:





— Рыбаки, работающие в Амурском лимане, обеспечивают потребителей наиболее качественной продукцией. И это, на мой взгляд, полностью соответствует интересам продовольственной безопасности страны. А всё остальное — попытка перетащить рыбалку выше по Амуру, что выгодно только конкретным бизнесменам и браконьерам.





Добавим от себя: интересно было бы узнать, понимают ли это депутаты Законодательной думы Хабаровского края? Да и руководители управления рыбного хозяйства и рыбоводства краевого минсельхоза во главе с господином Фофановым? И почему они в своих попытках вернуть в отрасль опасные для природы плавные сети в то же время игнорируют и научно, и исторически обоснованную рыбалку в Амурском лимане? Надеемся, когда-нибудь мы получим ответы на эти вопросы.





Ну и последнее… При решении вопроса о справедливости изменения технических параметров заездков никто не спрашивал мнение руководителей Николаевского района, глав местных поселений, районных депутатов, представителей отраслевых ассоциаций. Это не заинтересовало и краевых парламентариев. Зато они, фигурально выражаясь, грудью бросились на защиту плавных сетей. Такая вот показательная избирательность.





Александр Матвеев