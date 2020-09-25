Один человек погиб в пожаре в поселке Хор

Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего.

25 сентября около половины шестого утра произошел пожар в первом подъезде двухэтажного деревянного дома № 28 по ул. Кирова в п оселе Хор. Огнем были охвачены квартиры первого и второго этажа.

По предварительным данным в результате пожара погиб один человек (мужчина в возрасте около 50 лет).

Пожилая женщина в возрасте 80 лет с ожогами тела доставлена в районную больницу.

На место происшествия выехал заместитель прокурора района имени Лазо Максим Белов. Выясняются обстоятельства случившегося.

Прокуратурой Хабаровского края организована проверка в связи с произошедшим пожаром, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления и пожарного государственного надзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.