Дегтярев: Любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!

Дорогие друзья! Искренне рад поздравить вас с 82-й годовщиной со дня образования Хабаровского края!

82 года – только часть нашей истории. Но это важная часть. Тот период, которым все мы можем гордиться. Вы знаете, что русские пришли на Дальний Восток ещё в XVII веке. Они оставили нам ценнейшее наследие – богатства природы и недр.

Энтузиасты, приехавшие сюда в конце 30-х, продолжили дело первопроходцев. Они преобразили Хабаровский край, сделали его современным, передовым. Теперь наша очередь трудиться на благо Родины. Сделать жизнь спокойной и счастливой – задача, которая нам по силам. Уверен в этом.

Так совпало, что сегодня ровно три месяца, как президент России Владимир Владимирович Путин назначил меня руководить Хабаровским краем. Я взялся за работу искренне и сразу почувствовал себя частью этой земли. Недавно стал полноценным местным жителем: вся моя семья зарегистрировалась в Хабаровске в своей квартире.

За три месяца объехал каждый район, а некоторые – по несколько раз. Могу с чистой совестью сказать: знаю, как живут люди, что нужно сделать, чтобы им помочь.

Любая дата, даже и не круглая, - всегда повод осмыслить пройденный путь, поставить перед собой новые задачи. Как бы ни было сложно, мы работаем и добиваемся успехов.

В этом году рекордными темпами приводятся в порядок городские магистрали. Это успех проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который существует благодаря поддержке из федерального бюджета. Введены в эксплуатацию новая ТЭЦ в Советской Гавани и экологичный угольный терминал в Ванинском районе. В индустриальном парке Авангард в Хабаровске завершено строительство первого в крае производственно-логистического центра. С руководителем «Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером подписана программа развития газоснабжения и газификации края на следующую пятилетку. Мы активно занимаемся вопросом гидрозащиты. Амур – великая и своенравная река, но в 2020 году жаловаться на непреодолимые силы природы нельзя, надо создавать надежную систему защиты, выявить причины разрушительных наводнений.

Сейчас работаем над тем, чтобы Хабаровск стал опорным центром новой региональной авиакомпании, которая свяжет 400 населенных пунктов Дальнего Востока. Под протоколом, который положил начало этому проекту, есть подписи всех дальневосточных глав, в том числе и моя.

У нас немало трудностей, и в одиночку с ними справиться сложно. Это хорошо понимают и президент, и глава правительства. Нам оказывают существенную поддержку. Отмечу, что к 1 октября нам удалось привлечь федеральное финансирование в объеме, более чем в два раза превышающем изначальный план. Объем траншей из федеральной казны увеличился на восемнадцать с половиной миллиардов рублей. Думаю, эти цифры понятны каждому жителю края.

Развитие невозможно без привлечения инвестиций, без поддержки малого и среднего бизнеса. Мы перезагружаем отношения с предпринимателями, вводим дружелюбные правила коммуникации. Отныне в крае не будет «своего» или «чужого» бизнеса. Для нас все равны. Но помогать будем только тем, кто выполняет три условия: платит налоги, создаёт рабочие места и помогает социальной сфере.

Конечно, особое значение мы придаём улучшению системы здравоохранения. Сейчас это как никогда актуально. Наши медики, врачи, медсестры, санитарки сегодня в центре внимания. Низкий им поклон за спасённые жизни. Но нужно думать о завтрашнем дне. Медицина должна стать более доступной и эффективной. Мы над этим работаем. Напомню о соглашении, подписанном недавно с группой компаний «МедИнвестГрупп». Наше сотрудничество позволит значительно улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний в Хабаровском крае. Считаю это чрезвычайно важным.

Насущная задача – сформировать обновлённую Стратегию социально-экономического развития Хабаровского края. Нужно ставить амбициозные цели, искать наиболее эффективные пути их достижения. Это сделать можно только с помощью самих жителей края. Народный совет будет основной площадкой для разработки стратегии.

Мы часто ставим людей перед фактом: здесь будет детский сад, здесь площадка. А их кто спросил? Конфликты и социальная напряженность возникают там, где люди выключены из процесса принятия решений. Так быть не должно.

Мы сформировали Народный совет, в который вошло более трехсот активистов. Их поддержали жители края, кого-то я пригласил сам. Очень рассчитываю на помощь этого совета в принятии важных решений.

Кроме того, мы сейчас начали тестировать новый электронный сервис – он предварительно назван «Народный выбор». Социально значимые проекты будут выноситься на обсуждение, а потом будем ставить их на контроль.

Дорогие друзья, товарищи!

Уверен, вместе мы можем многое. Прямо сейчас пишется новейшая история Хабаровского края – история людей, которые гордятся своей малой родиной и Россией. Искренне желаю в этот праздничный день мира, добра и семейного счастья. Давайте вместе созидать и прокладывать дорогу в будущее нашим детям! Будьте здоровы! И пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

Любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!