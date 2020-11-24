В Хабаровской городской думе будет новая фракция?

Семнадцать депутатов хабаровской городской думы написали заявления о выходе из партии ЛДПР. В их числе – спикер Михаил Сидоров. «Послав» партию, под знаменами которой народные избранники вошли в городской парламент, они, тем не менее, решили не отказываться от мандатов и тех бонусов, которые полагаются к депутатскому статусу.

Сидоров заявил, что возможно, в гордуме будет создана новая фракция. Причиной же демарша спикер назвал желание подчиняться избирателям, а региональному отделению партии ЛДПР.

«Не исключаю, что в будущем нас ждут и другие массовые исходы членов ЛДПР. Скажем, из органов представительной власти в районах края или даже из Закдумы. Тем более в думе такие примеры уже были. Следующий год — электоральный и очень важный, так что все политические силы активизировались, и в следующем году активности только прибавится. Поэтому трансформации возможны, но все будет зависеть от тех политических процессов, которые будут запущены властью», - приводит портал AmurMedia слова социолога Юрия Березутского.