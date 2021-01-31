В Хабаровске на незаконном митинге задержали 13 человек

На площади Ленина продолжается несогласованная политическая акция. Сотрудники полиции после неоднократных предупреждений стали задерживать протестующих. В общей сложности правоохранители задержали 13 человек.

Тем не менее, полиция ведет себя максимально корректно. На случаи провоцирования реагируют максимально сдержано.

Напомним, что участникам незаконной акции может грозить административный арест на срок до 15 суток (статья 20.2 КоАП РФ). За вовлечение несовершеннолетних в участие в нелегальные акции также грозит до 15 суток. За сопротивление стражам правопорядка, участие в массовых беспорядках предусмотрены сроки, вплоть до лишения свободы.