Из-за циклона три района Хабаровского края остались без света

По состоянию на 9.00 часов в связи с прохождением циклона по территории Хабаровского края отмечаются нарушения электроснабжения, а также введены ограничения транспортного сообщения по ряду направлений.





Так, в Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах зафиксированы отключения на линиях ЛЭП. Бригады электросетей работают по оперативному устранению нарушений в подаче электроэнергии в населенные пункты.





Ограничено движение пассажирских автобусов на автодорогах регионального значения Советская Гавань – Ванино – Монгохто в Советско-Гаванском и Ванинском районах и Селихино – Николаевск-на-Амуре Николаевского района. Кроме этого, введено ограничение работы паромной переправы Ванино – Холмск до улучшения погодных условий.

В настоящее время на 49 км федеральной автодороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом в Комсомольск-на-Амуре от Амурского спасательного центра МЧС России развернут мобильный пункт обогрева на базе палаток. Также с утра 16 февраля организовано дежурство 5 мобильных групп спасателей по оказанию помощи автомобилистам на дорогах в направлении Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск – Владивосток, Селихино-Николаевск-на-Амуре. Также в готовности к реагированию на трудных участках в краевой столице находятся силы пожарно-спасательного гарнизона города Хабаровска. За ночь обращений от граждан не поступало. На дорогах также дежурят посты ГИБДД.

В целом оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведётся сбор и анализ поступающей информации, организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС Хабаровского края находятся в готовности к применению по предназначению.



