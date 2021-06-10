За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 58 новых случаев COVID – 19

Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 47 человек. При этом зарегистрировано 2 58 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 24

Хабаровский район - 10

имени Лазо район - 16

Охотский район - 8

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 609 коек. Свободно 139. На лечении находится 10 тяжелых пациентов, 9 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 1628 человек. В том числе 470 стационарно, 1158 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 004 случая Covid-19. 50 948 человек выздоровело.



