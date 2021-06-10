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За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 58 новых случаев COVID – 19
Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 47 человек. При этом зарегистрировано 2 58 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 24
Хабаровский район - 10
имени Лазо район - 16
Охотский район - 8
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 609 коек. Свободно 139. На лечении находится 10 тяжелых пациентов, 9 подключено к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 1628 человек. В том числе 470 стационарно, 1158 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 004 случая Covid-19. 50 948 человек выздоровело.