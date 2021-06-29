Уже 200 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Хабаровском крае

200 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 83 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 187

Хабаровский район - 13

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1354 койки. Свободно 385. На лечении находится 23 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 153 378 жителей края, полностью завершили вакцинацию 118 777 человек.

Всего на лечении находится 2431 человек. В том числе 969 стационарно, 1462 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 121 случай Covid-19. 52 210 человек выздоровело.



