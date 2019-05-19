Хабаровский край хочет зарабатывать на своих гостях



- Нам нужен центр! – так отреагировал губернатор Сергей Фургал, он же - председатель совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края, на многочисленные жалобы и чаяния своих подопечных. Повестку задали туроператоры, рестораторы и отельеры.

Они последовательно перечисляли, что мешает привлекать сюда больше туристов, богатых и щедрых, и активно на них зарабатывать.

Зампредседателя совета и главный хабаровский ресторатор Андрей Веретенников поделился опытом, что Хабаровску (не говоря уже об остальном крае) сложно наладить гастрономический туризм, а не просто накормить отдыхающих.

Немногие более-менее претендующие на высокую кухню заведения выживают за счет кейтерингов, бюджетных столовых и уличной еды, являясь, по сути, хобби для своих владельцев, зарабатывающих для него деньги таким образом. Душат высокую кухню многочисленные препоны, которые предпринимателю за свой счет не одолеть.



- Помимо административных проблем есть еще и отраслевые - отсутствие овощехранилищ, непомерные штрафы, «теневой» бизнес: домашняя кухня, доставка, павильоны, которые работают, не соблюдая никаких требований, и не платят налоги, в отличие от нас, - перечислил Андрей Веретенников.

- Никто их не проверяет, а к гостиницам строгие требования, - посетовала президент хабаровской Ассоциации отельеров Ирина Худякова.

- Я все сделаю, но мне нужен посыл куда идти, - сказал губернатор. – Председатель Госдумы сейчас с пониманием относится к Хабаровскому краю. Поехали в Москву!

Гостевому бизнесу мешают развиваться вширь владельцы квартир с посуточной арендой.Впрочем, участники совета сошлись во мнении, что с частниками-посуточниками бороться некому. Сайты объявлений от них не откажутся, поскольку неплохо на этом зарабатывают.Сегодня в крае 235 «средств размещения» на 7700 номеров. По мнению отельеров, нынешним гостям этого достаточно. Но вот для развития цивилизованного гостеприимства необходимо, чтобы в краевую столицу пришел крупный международный бизнес. Однако популярным сетевым отелям требуются особые условия, которые здесь не спешат предоставлять.Во всяком случае губернатор запретил стройку в центре города. А требования крупных отелей включают пешую доступность достопримечательностей, вид на парк и прочее из того, чего им тут никто не даст. Не говоря уж о том, что этого никто из крупных сетей и не просит. Недавняя история с «Хилтоном», который хотел да передумал из-за местных заморочек, это подтверждает.Центральной темой совета стал хитроумный ход наших ближайших соседей по границе через Амур. По сути, для граждан КНР внутри российского туризма вырос их собственный внутрироссийский туризм. При этом китайские деньги весело и непринужденно, как и положено в отпуске, совершают мультипликацию, не покидая самого Китая прямо на хабаровской земле, минуя и кассы российских предпринимателей, и краевую бюджетную казну.Примечательно, что пока российские законы усиленно бдят за ее наполнением от отечественного бизнеса, стабильно наращивая ставки в условиях его столь же стремительных банкротств, китайцы наживаются на собственных туристах вполне по-белому. Впрочем, эту тенденцию активно поддерживают сами хабаровские туроператоры.Вместо того чтобы продавать китайским туристам полноценные туры, они оптом скидывают свои въездные квоты по двести рублей за одного китайца туроператорам КНР. Здесь возбужденные предстоящим отдыхом группы встречает свой, китайский, проводник, и организует для них практически самостоятельный туризм, на котором не зарабатывает отечественный бизнес и краевая казна. Статьи в КоАПе за это нет, все чисто.Здесь есть выход в региональной инициативе. Многие другие территории вводят собственные ограничения по затыканию этой утечки из местных бюджетов. Хабаровские предприниматели утверждают, что неоднократно обращались с соответствующими предложениями в краевое правительство, но понимания не нашли.Один из участников совета заметил, что, по сути, китайский турист сегодня на хабаровской земле действительно ни к какому самоопределению не способен. Максимум купить билет и оплатить гостиницу через свои китайские приложения в Интернете. На месте без проводника и приспособленной под китайские нужды инфраструктуры ему тут делать нечего.А у нас, по факту, даже на русском языке в Интернете нет ни одного внятного путеводителя по Хабаровску и краю. То, что есть, – выглядит убого и часто не работает.Разобравшись в сути вопроса, Сергей Фургал отметил, что готов его решать. Знать бы еще как. Но точно – не забирая деньги у детей, чтобы отдать их на привлечение китайских путешественников.У участников совета накопилось много претензий. Например, недостойная организация погранпереходов, с которых для туриста начинается знакомство с территорией. Это уже отталкивает многих приезжих от Хабаровского края в сторону, например, Приморья.В комитете по туризму сокрушаются недостатку бюджета для презентации Хабаровского края перед новыми потенциальными туристами. На международных туристических ярмарках, где отправляющая и принимающая стороны находят друг друга, иностранцы и рады бы наладить поток путешественников к берегам Амура, да не знают даже о существовании такой возможности.Стороннему наблюдателю это совещание напомнило пионерский отряд, потерявший в лесу вожатого. Один знает, с какой стороны на дереве растет мох, другой умеет отличить Полярную звезду, третий – съедобные грибы от ядовитых, но нет компетентного лидера, способного все организовать и вывести из чащи в цивилизацию.Поэтому одним из главных решений совета стало создание до конца нынешнего года Туристско-информационного центра под «крышей» краевого минкультуры для «эффективной реализации маркетинговой стратегии по продвижению туристского продукта края на внутренний и зарубежный рынок».Хабаровские предприниматели кивают на другие регионы, где такие центры существенно помогают привлекать на территории путешественников, которые с готовностью тратят деньги в местные бюджеты и рекомендуют делать то же своим землякам.Губернатор активно поддержал предложение, заметив, что нам необходимо «научиться все, что к нам заехало, оставить здесь».Сергей Фургал также ждет значительного расширения турпотока и самых радужных перспектив от созданного им накануне министерства транспорта и дорог. Губернатор поставил ему амбициозную задачу по созданию «открытого неба» для стран АТР, организации привлекательных авиарейсов в Хабаровск из других дальневосточных краев и областей, а также дополнительных перелетов в популярные у туристов города Центральной России.Пока же губернатор пригласил всех заинтересованных собраться еще раз после затяжных майских выходных для детальной проработки самых острых из прозвучавших на совете вопросов. А их, как выяснилось, немало.



Елена Романова