Детский и юношеский туризм в Хабаровском крае на грани исчезновения?



Детско-юношеский туризм – это достаточно мощная струя во внутреннем туризме. Раньше родители, скинувшись, могли своих чад на любом подвернувшемся автобусе отвезти на экскурсию за город. Теперь нужно заранее заказать отдельный автобус, имеющий специальный сертификат. Такого транспорта мало, и ценник владельцы задирают безбожно. Сергей Сокуренко, депутат Законодательной думы края, давно уже предлагал: «Нужно разделить два понятия: поездка в школу и по другим причинам. ГИБДД настаивает, если школьные автобусы используются для перевозки детей в школу - одни требования, а когда вне школьной работы - совершенно другие».

Конечно же, родители нашли выход из этого положения. «Заказывается обычный автобус, родители садятся вдоль окон – чтобы гайцы не засекли. Табличка «Дети» на лобовое стекло не вешается, и погнали на загородную экскурсию», - делится лайфхаком мама девочки-старшеклассницы. Про сплавы по рекам и озерам на лодках и иных средствах я уже молчу. После гибели детей летом 2016-го в Карелии - про водные прогулки лучше не вспоминать.

Но что мешает развивать пеший туризм? Приятные прогулки с небольшим отягощением по свежему воздуху под присмотром опытных и квалифицированных педагогов пойдут только на пользу юношеству. Хочет парень героического? Вот тебе инструктор из бывших спецназовцев – по пути в «войнушку» со следопытством, маскировками и засадами можно зарубиться. Тянется душа к научно-исследовательской работе? Вот тебе поход в сопки, где можно такие гербарии собрать и столько камней наковырять. Любишь и хочешь знать больше про край, где родился и вырос? Вот тебе поход с историко-этнографическими целями.

И ведь все было. Вот лежат передо мной полтора десятка альбомов-отчетов о похождениях школьных педагогов и их учеников. Треть острова Сахалин пройти по побережью летом 1983 года? Да запросто! В 1988 году летом маршрутом первой категории сложности по Приморью прошла группа туристов-школьников Хабаровского дворца пионеров и школьников. Но удивил отчет о походе 1987 года по маршруту Хабаровск – Сидима – Золотой – Среднехорский – Дурмин – Хабаровск. С ночевками в лесу, со строгим распределением обязанностей между детьми, с подъёмом ударной группы по колено в снегу на перевал – дабы утвердить красное знамя. И это все на осенних каникулах!

В средней школе №22 (Северный микрорайон Хабаровска) в первой половине 80-х спортивно-туристическая жизнь бурлила: «… были проведены лыжные пешие походы в р-н Солнечный, им. Лазо, Партизанский район, восточный участок БАМа. Экспедиционный отряд 7 «А» класса летом проводит поисковую экспедицию в город Чкалов». И это самые обычные дети самых обычных средних школ Хабаровска самой обычной страны.

Ну что, депутаты, продолжим и далее обсуждать, как надо углубить, расширить, поднять, охватить и патриотизировать широкие массы молодежи?



Андрей Дунаевский

Фото из архива ХКМ.SU