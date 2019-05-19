Молодые кутюрье освоили мотивы народов Хабаровского края



Городской дворец культуры Хабаровска трансформировался на время в средоточие ярких красок, этнических мотивов, авангардной моды и молодого, незашоренного взгляда на визуальную составляющую нашей жизни. Традиционный конкурс будущих профессионалов - студентов Хабаровского технологического колледжа при поддержке правительства Хабаровского края, министерства образования и науки и Молодежной ассамблеи народов Хабаровского края расширил границы до международного.

«Трансформация» - так называется в этом году конкурс, который организуют студенты колледжа с 1998 года.



- Мероприятие стало большим событием в жизни не только студентов и школьников, но и всех жителей Хабаровского края. Колледж много лет назад придумал площадку, где студенты могут показать свое мастерство, а мастера и преподаватели - как они могут обучать студентов. С каждым годом это событие набирало обороты, сторонников, авторитет. Желание попасть в финальный концерт и стать участником конкурса заставляло ребят выдерживать жесткий отбор. Конкурс «Трансформация» вышел на абсолютно новые рельсы, приобрел новый статус, - считает Алла Кузнецова, министр образования правительства Хабаровского края.

В конкурсной программе зрители смогли увидеть 41 коллекцию, в том числе настоящие свадебные корейские костюмы.Наверное, самая яркая и необычная часть конкурса, где конкурсанты представили стилизованные национальные костюмы, объединившие культурные традиции, современный крой и материалы. Это было яркое шоу, организованное при помощи Дальневосточного театра моды Анны Карпусь, фейерверк молодых талантов.



И если в начале шоу был легкий снобистский скепсис: «Ах, чем в нашей деревне могут удивить??? Ну-ну, тоже мне хабаровские кутюрье!», то уже с первой работы он позабылся, оторваться от представления было невозможно.

Конечно, кто-то был сильнее, кто-то был слабее, не все работы были талантливы, были и посредственности, и недостаточно проработанные фольковые мотивы. Но были и очень интересные работы, хоть завтра в производство и – носи не хочу.

Тут, конечно, нужно нелирическое отступление, как ни странно, о туризме. Думаю, что, наверное, почти каждый, будучи за границей, сталкивался с тем, что хотел привезти настоящего, национального, пусть и стилизованного, а не китайского, которое во всем мире на каждом шагу. И это касается не только сувениров, но и одежды. Приезжает в Хабаровск, допустим, иностранный турист. И что ему увезти на память? Чем удивить родных и друзей, приехав из города, который «вдоль Амура белым парусом»?



Тут бы появиться предприимчивым землякам и, заручившись поддержкой властей, привлечь местные молодые дарования и открыть пусть небольшое, но производство… И молодой бы человек закрепился на родной земле, и его талант закрепился… Но, конечно, все это из сферы фантазий. Такой патриотизм сегодня не в моде ни у властей, ни у предпринимателей.

Удивили коллекции со стилизованными таджикскими, узбекскими мотивами O`Zbek Tili.

Благодаря Ассамблее народов Хабаровского края на сцене рядом со стилизованными костюмами появлялись и коллективы, на которых была реальная национальная одежда, в которой можно встретить хабаровчанок на праздниках. Есть такая традиция у нас в регионе – все народные праздники встречать сообща.

Так, после показа студенческой коллекции одежды свой взгляд на одежду национальную продемонстрировал театр-студия «Тэрне Рома».

В конкурсе принял участие Союз мусульманок ДВ. Юлия Султанова представила коллекцию под названием «Мусульмане». Длинные платья из струящихся, воздушных и летящих тканей, кружевные и бархатные. Это были и скромность, и целомудренность, с одной стороны. А с другой - какая-то невероятная женственность, тайна, которую выпало счастье вечно разгадывать мужчинам, а иначе зачем все это? Все можно свести к фиговому листку… Стоит отметить, что модели Юлии Султановой – реальные, ее «детища» уже есть в гардеробах хабаровчанок.



…Судило мероприятие профессиональное жюри. 1 место занял автор из МАОУ «Политехнический лицей», 2 место - Виктория Большакова, студентка Хабаровского технологического колледжа, 3 место - Екатерина Щербаева из ФГБОУ ВО "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса". Гран-при - у творческого коллектива Fashion group, представившего коллекцию «Дворцовый переворот». По словам Елены Рудермель, председателя жюри, лауреата президентской премии, члена Синдиката моды России, обладательницы Гран-при Festival Della Moda Russa в Милане, коллекция «Дворцовый переворот» невероятно актуальна, хоть завтра в производство. Кстати, Елена Рудермель - выпускница Хабаровского технологического колледжа…

Получилось ли трансформировать хабаровское визуальное пространство? Спорно. Но то, что удалось трансформировать представление о молодежи, да. В Хабаровске есть невероятно даровитые молодые люди. Осталось дело за малым. Организовать так жизнь, чтобы их таланты были востребованы здесь, чтобы они реализовывали свои мечты и проекты на родной земле. Вот только порой кажется, что «это малое» никого и не волнует.



Юрий Рязинкин















