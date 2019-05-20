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Хабаровский край накроют ливни и грозы
На территории Хабаровского края 20 мая прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидается сильный дождь, ливни и грозы, усиление ветра до 18-23 м/с.
Наиболее опасная погода обрушится на Бикинский, Вяземский, Хабаровский, Нанайский районы, а также в районе имени Лазо.
В г. Хабаровске ожидается дождь, временами сильный, возможна гроза, ветер восточный 18-23 м/с.
По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, из-за ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов, нарушения в работе линий связи. Также сильный ветер и осадки могут привести к нарушениям транспортного сообщения на автомобильных дорогах федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток, А-375 «Восток» Хабаровск-Находка, Р-297 «Амур» - мостовой переход, а также дорогах регионального и местного значений, ограничения в авиасообщении.
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