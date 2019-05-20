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В Хабаровске горела мусороперерабатывающая станция
На мусороперерабатывающей станции «Северная» в Хабаровске пожарные ликвидировали открытое горение. При проливке конструкций огнеборцы обнаружили 5 предметов, похожих на снаряды. На место оперативно приехали сотрудники МВД и Росгвардии со спецоборудованием. Взрывотехники квалифицировали предметы как артиллерийские учебные снаряды, которые были изъяты.
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