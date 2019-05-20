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Свыше 800 хабаровчан пополнят ряды Вооруженных сил российской армии
Желающих выполнять боевые задачи оказалась больше, чем предполагали военные комиссары. В ходе весенней мобилизационной кампании город должен был направить для службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации 690 новобранцев, но перевыполнил план (дал 117%): защищать Родину отправится 831 молодой хабаровчанин. Сорок из них накануне стали главными героями торжественных проводов. Церемония чествования призывников прошла на стадионе имени Ленина у памятника маршалу Советского Союза А.М. Василевскому.
Поздравить рекрутов пришли: заместитель председателя правительства Хабаровского края Владимир Хлапов, председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, заместитель командующего войсками Восточного военного округа полковник Александр Манаков, военный комиссар Хабаровского края генерал-майор запаса Николай Глинин и другие официальные лица, а также родители призывников и юнармейцы.
Участники торжественного мероприятия возложили цветы к памятнику боевому маршалу. Также почетные гости вручили медали министерства обороны Российской Федерации за участие в военном параде, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 170-ти хабаровским юнармейцам.
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