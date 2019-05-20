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В Комсомольске-на-Амуре возобновит работу автобусного маршрута № 15
С 20 мая в Комсомольске-на-Амуре начнет работу автобусный маршрут № 15, сообщением «ул. Уральская – м-н Рассвет». С ул. Уральская начинается движение в 9.00, с м-на Рассвет последний автобус будет отправляться в 19.00.
Телефон диспетчерской перевозчика: 8-914-179-85-56.
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