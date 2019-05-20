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В Комсомольске-на-Амуре на некоторых маршрутах установят регулируемый тариф
В администрацию Комсомольска-на-Амуре поступили уведомления от ООО «Дальавтотранс» и ООО «Техника и технологии» (учредитель - Герасимов Владимир Иванович) о планируемом увеличении стоимости проезда с 1 июня до 35 рублей.
Сейчас в городе Юности перевозка пассажиров общественным транспортом осуществляется по нерегулируемым тарифам, то есть по тарифам, устанавливаемым перевозчиком самостоятельно.
По итогам рассмотрения уведомлений об увеличении стоимости проезда администрация города приняла решение об изменении вида перевозок по некоторым маршрутам, с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам.
Кроме того, принято решение об отмене части маршрутов дублирующих друг друга. Перевозчикам направлены уведомления.
В соответствии с действующим законодательством изменение вида перевозок и отмена маршрутов производится через 180 дней с даты выдачи уведомления.
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