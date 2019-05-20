Хабаровчане знают, что хорошо, а что плохо

«Вот вы тут пишите, что про какие-то «гранд-помойки» на отшибе», - с претензией высказалаcь одна из наших читательниц, что проживает в Кировском районе Хабаровска.

Она прочитала заметку «Депутат? Лопату в руки!» («Молодой дальневосточник XXI век» №16 от 17-24 апреля 2019 г.) «А тут буквально в двух шагах от центра безобразие уже мешает ходить. Я уж молчу, что машины еле протискиваются мимо кучи. Как тут жить?!» - продолжила читательница во гневе. И «на пальцах» дала очень ценные указания, где все видела. Вы будет смеяться, но это все тот же многострадальный ГУПРовский городок, который по идее в скором времени пойдет под снос. Вот на третьей очереди «ликвидации жилья» и вскрылось этакое безобразие.

Немного покуролесив по микрорайончику, около дома 112 по улице Шеронова нашли безобразие, куда, не обращая внимания на запрещающие надписи «Свалка не законная. Мусор не бросать. Вывозиться не будет», на моих глазах абориген очень пролетарского вида что-то выкинул.

Сложилось впечатление, что пока дойдет очередь до расселения жильцов близлежащий домов, там из отходов Эверест будет. Не знаю, кто самодельные таблички повесил, но вокруг как бы незаконной свалки с трех сторон возведено ограждение в человеческий рост - из металлического профиля и сетки-рабицы. Все сверкает свежей краской. Подозреваю, ранее там стоял контейнер -иначе зачем такая капитальная загородка? - но в свете последних манипуляций по сносу и расселению, коммунальщики, видимо, решили, что одной свалкой на территории не такого уж меленького района больше, одной меньше - индифферентно. А народ, по привычке выработанной годами, продолжает носить мусор по привычному маршруту.

И тут местному одномандатнику, что идет во власть от этого округа, стоит проявить реальную заботу об электорате. Иначе дурно пахнущее дело может нанести вред имиджу грядущего политика. За подсказку благодарить не надо, лучше возьмитесь за лопату.





С народом солидарен Альфред Бедов

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