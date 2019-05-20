Решить вопрос со школьным питанием в Хабаровском крае обещают за три месяца

Проблема урезанных завтраков для льготных категорий учеников обсуждается в регионе с декабря прошлого года. Тогда, напомним, на совещании с участием министра образования и науки края Аллы Кузнецовой губернатор впервые узнал, что компенсация из бюджета позволяет обеспечивать школьников лишь неполными порциями в сравнении с теми, кто оплачивает их самостоятельно на общих основаниях.

Несмотря на ожидания малоимущих и многодетных семей, которые вправе пользоваться льготой по оплате школьных завтраков, сиюминутного решения предложить не смогли: для начала необходимо было изыскать средства, перераспределив их с других статей расходов. Это касается и региональной казны, и муниципальных бюджетов.

В марте стало известно, что изыскать их и запустить новую систему смогут с 1 сентября. Как сообщалось на официальном сайте правительства Хабаровского края, сейчас на одного ребенка - льготника в учебный год заложена сумма из расчета 3,1 тыс. рублей для южных районов края. После внесения изменений в действующий порядок эта сумма увеличится до 8,1 тыс. рублей в год (в районах, приравненных к северным – до 10 тыс. рублей, в северных – до 12 тыс. рублей).

Особенно тяжелым бременем дополнительная нагрузка ляжет на дефицитные бюджеты муниципалитетов, однако необходимые суммы уже начали изыскивать. В частности, в краевом центре, если раньше администрация выделяла 12 рублей на каждый льготный завтрак в дополнение к 20 региональным, то теперь эта сумма увеличится вдвое. В итоге, стоимость завтрака приблизится к федеральному стандарту в 62,75 руб.



- Сейчас принято решение, и я его полностью поддерживаю, чтобы в этом вопросе была обеспечена справедливость. Дети все одинаковы, неважно, в какой семье они воспитываются. Готовится распорядительный документ губернатора, в соответствии с которым компенсация за горячий завтрак для ребенка из малообеспеченной или многодетной семьи будет составлять 62 рубля. – уточнил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. - На период с 1 сентября по январь 2020 года мы должны в бюджете дополнительно изыскать около 8 млн рублей. Их сейчас нет. Нам надо забрать их или у ЖКХ, или у сферы благоустройства, или у того же образования, ограничив, скажем, ремонт какого-то объекта, но в любом случае направить эти деньги на питание школьников. На 2020 год дополнительно потребуется около 19 млн рублей.

- Полностью все рассчитано, полностью все просчитано, все деньги зарезервированы и выделены, никаких проблем абсолютно для введения этой нормы не существует. Есть небольшие законодательные тонкости, которые необходимо подшлифовать. И, в принципе, скажу так: на 99% вопрос решен. Маленькие нестыковочки, которые были, мы их уже разрешили, - рассказал губернатор края Сергей Фургал.

Правительство Хабаровского края также заявляет о готовности выделить необходимые деньги.По информации заместителя председателя регионального правительства Наталии Пудовкиной, которую она озвучивала в марте, еще работая в этой должности, на первую и вторую четверти учебного 2019/2020 года придется изыскать дополнительно 85 млн рублей.Законопроект о внесении изменений в бюджет края на текущий год внесен губернатором в Законодательную думу 17 мая. Однако пока неизвестно, заложено ли в этой версии документа увеличение расходной части на детское питание.

Отметим, бюджет Хабаровского края по-прежнему остается дефицитным почти на 8 млрд рублей, а госдолг края, как ранее заявили в правительстве, на данный момент составляет 69% от доходной части. К началу июня глава региона должен представить план сокращения расходов более чем на 10 млрд.рублей.