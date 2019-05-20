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Решить вопрос со школьным питанием в Хабаровском крае обещают за три месяца
Проблема урезанных завтраков для льготных категорий учеников обсуждается в регионе с декабря прошлого года. Тогда, напомним, на совещании с участием министра образования и науки края Аллы Кузнецовой губернатор впервые узнал, что компенсация из бюджета позволяет обеспечивать школьников лишь неполными порциями в сравнении с теми, кто оплачивает их самостоятельно на общих основаниях.
Несмотря на ожидания малоимущих и многодетных семей, которые вправе пользоваться льготой по оплате школьных завтраков, сиюминутного решения предложить не смогли: для начала необходимо было изыскать средства, перераспределив их с других статей расходов. Это касается и региональной казны, и муниципальных бюджетов.
В марте стало известно, что изыскать их и запустить новую систему смогут с 1 сентября. Как сообщалось на официальном сайте правительства Хабаровского края, сейчас на одного ребенка - льготника в учебный год заложена сумма из расчета 3,1 тыс. рублей для южных районов края. После внесения изменений в действующий порядок эта сумма увеличится до 8,1 тыс. рублей в год (в районах, приравненных к северным – до 10 тыс. рублей, в северных – до 12 тыс. рублей).
Особенно тяжелым бременем дополнительная нагрузка ляжет на дефицитные бюджеты муниципалитетов, однако необходимые суммы уже начали изыскивать. В частности, в краевом центре, если раньше администрация выделяла 12 рублей на каждый льготный завтрак в дополнение к 20 региональным, то теперь эта сумма увеличится вдвое. В итоге, стоимость завтрака приблизится к федеральному стандарту в 62,75 руб.
Правительство Хабаровского края также заявляет о готовности выделить необходимые деньги.
По информации заместителя председателя регионального правительства Наталии Пудовкиной, которую она озвучивала в марте, еще работая в этой должности, на первую и вторую четверти учебного 2019/2020 года придется изыскать дополнительно 85 млн рублей.
Законопроект о внесении изменений в бюджет края на текущий год внесен губернатором в Законодательную думу 17 мая. Однако пока неизвестно, заложено ли в этой версии документа увеличение расходной части на детское питание.
Отметим, бюджет Хабаровского края по-прежнему остается дефицитным почти на 8 млрд рублей, а госдолг края, как ранее заявили в правительстве, на данный момент составляет 69% от доходной части. К началу июня глава региона должен представить план сокращения расходов более чем на 10 млрд.рублей.
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