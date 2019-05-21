Хабаровские дорожники расчищают ливневки после ливня

Рабочие МУП «Дорожник» устраняют засоры в ливневках, чтобы обеспечить беспрепятственный проход воде в коллекторы. Уже очищены водостоки в районе локомотивного депо, по улице Кубяка, и еще по ряду улиц в Индустриальном районе.

«Заявки от хабаровчан наше предприятие получает от единой диспетчерской службы города. На расчистке ливневых лотков сейчас задействовано 9 человек, 2 самосвала, погрузчик, машина откачки. После дождей с помощью специального агрегата проводим промывку засорившихся коллекторов. В настоящее время занимаемся отработкой заявки в поселке имени Горького, где затоплен участок дороги в районе Дома ветеранов», - рассказал директор МУП Хабаровска «Дорожник» Павел Колтунов.

По мере необходимости численность бригад, устраняющих засоры в ливневках, будет увеличена. По информации МЧС, 21 мая в южных и центральных районах Хабаровского края пройдут сильные грозовые дожди с усилением ветра до 23-х метров в секунду.



