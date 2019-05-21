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Хабаровские дорожники расчищают ливневки после ливня
Рабочие МУП «Дорожник» устраняют засоры в ливневках, чтобы обеспечить беспрепятственный проход воде в коллекторы. Уже очищены водостоки в районе локомотивного депо, по улице Кубяка, и еще по ряду улиц в Индустриальном районе.
По мере необходимости численность бригад, устраняющих засоры в ливневках, будет увеличена. По информации МЧС, 21 мая в южных и центральных районах Хабаровского края пройдут сильные грозовые дожди с усилением ветра до 23-х метров в секунду.
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