Молодежь Хабаровского края приглашают на Тавриду

На форум молодых деятелей искусств и культуры «Таврида 5.0» приглашают жителей Хабаровского края. В этом году в рамках молодежной площадки пройдет 15 тематических смен, последняя из которых завершится 5 октября. Для участников организуют именные творческие школы с широко известными гостями-тренерами, обучающие мастер-классы, интересные креативные лекции и мероприятия платформы «Равный – равному».

- Молодежный слёт проходит на территории Капсельской долины в Крыму. Это уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. Участие в форуме дает не только мощный импульс для новых творческих свершений, но и возможность получить грантовую поддержку для реализации проектов и программ на территории края. Подать заявку можно только на одну из смен, также нужно выполнить творческое задание и ответить на вопросы онлайн-интервью. В случае успешного прохождения отбора, мы готовы рассмотреть возможность поддержки в организации трансфера к месту молодежного слёта, - отметили в комитете о молодежной политике правительства края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, участники прошлых лет успешно применяют полученные знания и опыт для реализации региональных творческих проектов, в частности, на форуме «Амур».

- «Таврида» – отличная площадка для амбициозных молодых людей, готовых вкладываться в свое развитие, а также для тех, кто ищет вдохновения. Не важно из какого ты города и насколько сильно развит твой талант, если тебе от 18 до 35, не теряй свой шанс - иди вперед за своей мечтой! – говорит один из участников «Тавриды», художественный руководитель и солист народного коллектива «Триумф» Владимир Бабенко.

В этом году форум отмечает юбилей, творческий слет молодежи со всей России проводится уже в пятый раз. Ожидается, что мероприятие объединит более 30 тысяч человек. Завершится форум главным творческим фестивалем страны «Таврида – ArtRussia 2019».

Регистрация проходит на официальном сайте форума мыставриды.рф, где можно также получить всю необходимую информацию, и в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».