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Молодежь Хабаровского края приглашают на Тавриду
На форум молодых деятелей искусств и культуры «Таврида 5.0» приглашают жителей Хабаровского края. В этом году в рамках молодежной площадки пройдет 15 тематических смен, последняя из которых завершится 5 октября. Для участников организуют именные творческие школы с широко известными гостями-тренерами, обучающие мастер-классы, интересные креативные лекции и мероприятия платформы «Равный – равному».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, участники прошлых лет успешно применяют полученные знания и опыт для реализации региональных творческих проектов, в частности, на форуме «Амур».
В этом году форум отмечает юбилей, творческий слет молодежи со всей России проводится уже в пятый раз. Ожидается, что мероприятие объединит более 30 тысяч человек. Завершится форум главным творческим фестивалем страны «Таврида – ArtRussia 2019».
Регистрация проходит на официальном сайте форума мыставриды.рф, где можно также получить всю необходимую информацию, и в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
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