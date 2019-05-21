"Кухню без границ" покажут в Хабаровском крае

Традиционный гастрономический фестиваль «Кухня без границ» пройдет в Хабаровском крае с 28 мая по 4 ноября. Его участниками станут около 50 ведущих рестораторов края, которые посоревнуются в приготовлении национальных блюд.

В этом году фестиваль пройдет в виде конкурса. Народное жюри, в которое войдут зрители, а также специалисты в области общепита, оценит качество приготовления блюд и их оформление, работу официантов, дизайн меню, передачу национального колорита.

- Изюминка «Кухни без границ» в том, что предприятия общественного питания в сотрудничестве с национальными объединениями представляют не только кухню, но и национальные традиции, обычаи и культуру разных народов. Фестиваль помогает сохранять традиции приготовления национальных блюд, укреплять дружбу между народами, развивать гастрономический туризм в крае, - отмечает организатор фестиваля Татьяна Аршинова.

«Кухня без границ» вошла в электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии, став лауреатом Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в 2016 и 2018 годах.

Итоги фестиваля подведут 4 ноября в День народного единства. Будут определены победители в различных номинациях.