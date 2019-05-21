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Отопление отключили в половине районов Хабаровского края
Местные власти отключили отопление в десяти районах Хабаровского края. Такое решение приняли в Амурском, Верхнебуреинском, Вяземском, имени Лазо, Комсомольском, Нанайском, Солнечном и Хабаровском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В девяти муниципалитетах подача тепла продолжается.
В этом году отопительный период завершается без сбоев и крупных ЧП. Аварии на объектах теплоснабжения были, но их оперативно устраняли. Также быстро власти старались решать вопросы с поставкой топлива, когда оно заканчивалось. Практически все работы выполнялись в нормативные сроки.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, по закону, точной даты, когда нужно прекращать подачу тепла, нет. Администрация каждого из муниципалитетов самостоятельно принимает решение, исходя из погодных условий. Если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне выше плюс восьми градусов, то можно останавливать теплоснабжение.
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