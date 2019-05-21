Астраханский ТЮЗ с гастролями приедет в Хабаровск

С 11 по 15 июня в Хабаровске, на сцене краевого театра драмы пройдут гастроли Астраханского театра юного зрителя. Он основан в 1933 году, бережно наследует традиции прошлого, умело совмещая их с тенденциями нового времени. Здесь каждый найдет то, что близко его мировоззренческому кругу: от классики до современной драматургии.

Начиная с момента создания, труппа Астраханского театра юного зрителя сумела побывать во многих городах России и ближнего зарубежья. Театр – участник программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. В 2017 году ТЮЗ смог принять на своей сцене Московский художественный театра им. А. П. Чехова, а также отправиться на обменные гастроли в Красноярск, которые в обоих городах прошли с аншлагом. Астраханский театр юного зрителя находится в постоянном поиске, сохраняя при этом свою самобытность, активно сотрудничает с коллегами из Германии. Результатом этой дружбы стало создание и показ совместных спектаклей. Один из них проходил в доме-музее немецкого драматурга Генриха фон Клейста во Франкфурте-на-Одере.

Театр с берегов Волги можно охарактеризовать как семейный, потому что гастрольный репертуар рассчитан на людей разного возраста: для малышей сказка «Дядя Фёдор пёс и кот», для школьников спектакли «Мертвые души» по одноименной поэме Николая Гоголя и «Каштанка» Антона Чехова. Современная драматургия представлена спектаклями «Д.О.Н.О.Р» по пьесе Дениса Смирнова и «Страсти по Торчалову» по пьесе Никиты Воронова.

Дядя Фёдор пёс и кот - веселая история по рассказам Э.Успенского о самостоятельном и добром мальчике Дяде Фёдоре и о его необычных друзьях: хозяйственном коте Матроскине, добродушном и немного наивном псе по кличке Шарик, любопытном галчонке Хватайке…

Мёртвые души - спектакль длиться всего лишь один час сценического времени. Достаточно, для того чтобы задать вопросы, ответы на которые нам необходимо найти в течение всей нашей жизни. Может показаться, что это скучное занятие. Вопросы — ответы… Но у Гоголя не бывает скучно. У Гоголя бывает весело… и страшно.

Каштанка - спектакль для всей семьи, смотреть его будет одинаково интересно и взрослым, и детям (школьникам). Мы будем рады, если он послужит поводом посмотреть на классическую русскую литературу и, возможно, на самого себя новыми глазами! Ведь язык театра — это язык чувств, и он понятен всем без исключения.

Донор - помните притчу о блудном сыне, пожелавшем променять всё самое дорогое – дом, родителей, друзей, родных – на свободу жить так, как хочется? Всю свою жизнь главный герой пьесы больше всего ценил свободу, но однажды он прозревает и впервые заглядывает в свою душу…..

Страсти по Торчалову - история, приключившаяся с главным героем — видным политическим деятелем Павлом Максимовичем Торчаловым, совсем не смешна. Он умер, но вместо ожидаемого небытия на его долю выпало очутиться среди представителей разных эпох, ожидающих своей участи на пороге иного Мира. Место и компания — не из приятных, тем паче, что от каждого требуется вспомнить свой самый страшный грех, а для многих это оказывается не так-то просто…

Астраханский театр юного зрителя всегда открыт для диалога, здесь интересно провести время в кругу семьи, друзей, партнеров.



