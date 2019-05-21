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В Хабаровске убрали свалки
Около 60 свалок ликвидировано в Хабаровске во время субботника. Это в два раза больше, чем планировалось. Большая часть мусора вывезена с бесхозных территорий. Из-за ливней многие коллективы предприятий, студенты и жилищные организации наводили порядок в минувшую санитарную пятницу, 17 мая.
В Краснофлотском районе города было запланировано разобрать 11 мусорных терриконов, однако ликвидировано было почти в три раза больше. Во время субботника в районе Уссурийского бульвара было высажено около 400 кустарников.
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