Спасатели Хабаровского края ведут сразу 4 операции по поиску людей

Сразу четыре операции по поиску людей ведут спасатели МЧС России в Хабаровском крае. Большинство случаев произошли на водоемах региона. Также в «группу риска» входят сборщики дикоросов.

Накануне, 20 мая, поступило сразу два сообщения о пропаже людей на воде. В первом случае в Комсомольске-на-Амуре в районе п. Менделеева, по предварительным данным, выпал из катера на реке Амур мужчина 1985 года рождения. На сегодняшний день о его судьбе ничего не известно. Спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России на катере обследовали акваторию реки. Поиски результата не дали и продолжаются. Второй случай произошёл в районе им. Лазо. По данным районного отдела полиции, 18 мая девочка 2006 года рождения находилась на берегу протоки реки Хор в районе технического моста и предположительно утонула. Проведенные сразу оперативно-следственные и поисковые мероприятия сотрудниками полиции результатов не дали. Утром 21 мая в поселок Хор из Хабаровска выехала группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с водолазным снаряжением.

В Комсомольском районе продолжаются поиски 4-х рыбаков, которые предположительно 8 мая перевернулись на катере на р. Амур в районе острова Киори. Осмотрено уже больше 640 километров береговой линии, однако поиски результатов не дали и местонахождение людей и плавательного средства до сих пор неизвестно.

Ещё одна поисковая операция вторые сутки идёт в Солнечном районе края. За минувший день группа спасателей Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России и сотрудники полиции обследовали 4 кв. километра лесного массива в районе п. Дуки. Предположительно здесь, в 16 километрах от населенного пункта, 19 мая мужчина 1972 года рождения отправился в лес за сборами дикоросов и не вернулся. Поиски результатов не дали и продолжаются. Всего в них задействовано 15 человек и 5 единиц техники.