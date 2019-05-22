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Иностранные музыканты едут на «Амурские волны»
В Хабаровске готовятся к открытию VIII Международного фестиваля «Амурские волны». Свое участие подтвердили четыре иностранных коллектива. Всего в дни фестиваля перед зрителями выступят 11 оркестров, в которых будут играть более 500 музыкантов.
Оркестр Вооруженных Сил Республики Казахстан признан одним из лучших творческих коллективов страны. В репертуаре произведения, основанные на казахских национальных мелодиях. В состав оркестра включены национальные духовые и ударные инструменты.
Чешский духовой ансамбль «Дольнемчанка» существует более 140 лет. Он представляет страну на различных фестивалях и концертах. Для хабаровчан коллектив подготовил программу, которая позволит познакомиться с богатой музыкальной культурой чешского народа.
Самая большая иностранная делегация - 52 человека - приедет из Китая. Женский духовой оркестр «Лебедь» - постоянный участник международных мероприятий, которые проходят в Харбине и других городах провинции Хэйлунцзян. В Хабаровском крае коллектив выступит впервые.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, большой музыкальный праздник пройдет в Хабаровске с 27 мая по 2 июня при поддержке правительства края. Выступления иностранных коллективов, наряду с другими участниками, запланированы в рамках дефиле-представлений военных оркестров, марш-парада по центральной улице города, а также двух больших плац-концертов у стен Спас-Преображенского собора.
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