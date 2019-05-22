Специалистов для сельского хозяйства Хабаровского края будут готовить в Благовещенске

Для фермерских хозяйств и сельхозпредприятий региона сегодня дополнительно требуется около 500 человек. Это специалисты среднего звена, с высшим образованием и рабочие кадры. Подготовку по профильным дисциплинам среднего звена ведет Хорский агропромышленный техникум. Однако, в краевых сельхозоорганизациях не хватает работников с высшим образованием, в том числе ветеринаров, зоотехников, агрономов. Решить эту проблему поможет Дальневосточный государственный аграрный университет, который будет вести обучение по целевому набору.

- Перед сельскохозяйственной отраслью мы поставили четкую задачу - повысить обеспеченность региона качественной сельхозпродукцией по доступным ценам. Будем создавать условия для развития отрасли, вовлечения селян в сельхозпроизводство. Без высококлассных специалистов развивать аграрную отрасль невозможно. Поэтому первостепенное внимание мы намерены уделить кадровым вопросам, - отметил губернатор края Сергей Фургал.

Правительство Хабаровского края заключило соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным государственным аграрным университетом, который находится в Благовещенске. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Фургал и ректор вуза Павел Тихончук.

- В рамках соглашения мы готовы предоставить бюджетную квоту для будущих студентов из Хабаровского края. Обеспечить их общежитием на время обучения. Важно, чтобы краевые власти полноценно провели профориентацию со школьниками. Сегодня необходимо развенчивать миф о том, что заниматься сельским хозяйством не престижно. В аграрной отрасли, в том числе в Хабаровском крае реализуется много инвестиционных проектов, где высококлассным специалистам готовы предложить хорошую зарплату, - отметил Павел Тихончук.

Согласно договору на обучение целевик должен будет отработать на предприятии от 3 до 5 лет. Со своей стороны краевые власти совместно с сельхозпредприятиями будут создавать условия для закрепления молодых специалистов в регионе. В частности, будут решаться жилищные вопросы.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках соглашения стороны также договорились совместно развивать систему переподготовки и повышения квалификации действующих специалистов.