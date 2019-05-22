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Специалистов для сельского хозяйства Хабаровского края будут готовить в Благовещенске
Для фермерских хозяйств и сельхозпредприятий региона сегодня дополнительно требуется около 500 человек. Это специалисты среднего звена, с высшим образованием и рабочие кадры. Подготовку по профильным дисциплинам среднего звена ведет Хорский агропромышленный техникум. Однако, в краевых сельхозоорганизациях не хватает работников с высшим образованием, в том числе ветеринаров, зоотехников, агрономов. Решить эту проблему поможет Дальневосточный государственный аграрный университет, который будет вести обучение по целевому набору.
Правительство Хабаровского края заключило соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным государственным аграрным университетом, который находится в Благовещенске. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Фургал и ректор вуза Павел Тихончук.
Согласно договору на обучение целевик должен будет отработать на предприятии от 3 до 5 лет. Со своей стороны краевые власти совместно с сельхозпредприятиями будут создавать условия для закрепления молодых специалистов в регионе. В частности, будут решаться жилищные вопросы.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках соглашения стороны также договорились совместно развивать систему переподготовки и повышения квалификации действующих специалистов.
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